Cổ đông than giá cổ phiếu không tăng, lãnh đạo ngân hàng nói gì?

Tại đại hội cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) mới đây, một cổ đông đặt câu hỏi về việc dù là cổ phiếu trong rổ VN30 (30 cổ phiếu vốn hóa lớn sàn HoSE) nhưng hiện giá SHB chỉ khoảng 11.000 đồng/cp. Cổ đông này đề nghị ban lãnh đạo cần có biện pháp cụ thể đưa giá cổ phiếu lên trên 12.000 đồng hoặc 15.000 đồng?



Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho rằng việc giá cổ phiếu thấp hay cao là do thị trường, do "khẩu vị", do sự lựa chọn của các nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư quan tâm đến mã cổ phiếu nào thường sẽ nghiên cứu đánh giá các chỉ số tài chính, giá trị của danh mục vừa ngắn hạn vừa trung hạn vừa dài hạn có bền vững hay không? Nội tại "sức khoẻ" của doanh nghiệp quyết định giá cổ phiếu.

"SHB là một mã cổ phiếu có giá trị giao dịch liên tục dẫn đầu thị trường. Thanh khoản như vậy cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư là rất lớn" - ông Đỗ Quang Hiển nói.

Một cổ đông đặt câu hỏi với ban lãnh đạo ngân hàng SHB

Năm 2023, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 9.239 tỉ đồng. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, các cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức 2023 với tỉ lệ 16% bằng tiền mặt và cổ phiếu. Ngân hàng này cũng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 11.286 tỉ đồng tăng 22% so với năm trước.

Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ 30-4, giá cổ phiếu SHB đóng cửa ở mức 11.450 đồng/cp. Đầu năm đến nay, cổ phiếu SHB chỉ loanh quanh mức giá này, có lúc tăng vọt nhưng cũng chỉ đạt 12.500 đồng rồi đảo chiều đi xuống nhanh chóng.

Tương tự, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Nam A Bank (mã chứng khoán: NAB), một cổ đông cũng đặt vấn đề liên quan đến giá cổ phiếu. Chia sẻ với cổ đông, lãnh đạo Nam A Bank cho hay hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn tuân thủ theo quy tắc minh bạch, công khai; còn việc niêm yết và biến động giá cổ phiếu theo quy định giao dịch mua bán trên sàn chứng khoán.

"Cổ đông kỳ vọng giá cổ phiếu tiếp tục có mức đột phá nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu và diễn biến chung của thị trường và nền kinh tế. Nam A Bank cam kết mọi hoạt động kinh doanh được phản ánh khách quan, trung thực, kịp thời để các nhà đầu tư và cổ đông tham gia, lựa chọn cổ phiếu" - đại diện lãnh đạo ngân hàng này nói.

Cũng tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông Nam A Bank đã thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 25%.

NAB là một trong những cổ phiếu ngân hàng bứt phá mạnh trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Sau khi bứt khỏi nền giá 14.000 đồng/cp, NAB lần lượt chinh phục các mốc 15.000 đồng và 16.000 đồng.

Hiện tại, cổ phiếu NAB đang dừng ở mức 16.800 đồng/cp, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Liên quan đến triển vọng cổ phiếu ngành ngân hàng, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn đánh giá lạc quan về dòng cổ phiếu này trong bối cảnh bức tranh lợi nhuận quý I/2024 cũng như năm 2024 của ngành này tiếp tục khả quan.

Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng năm 2024 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa công bố, duy trì đánh giá tích cực cổ phiếu ngành ngân hàng. Đánh giá này dựa trên kỳ vọng thu nhập lãi ròng năm nay được cải thiện nhờ mức tăng trưởng tín dụng cao hơn (khoảng 15%) và chi phí vốn thấp hơn nhờ áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm bớt, chất lượng tài sản được cải thiện.