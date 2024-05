Một cổ phiếu ngân hàng tăng hơn 12% trong phiên 21/5, giao dịch đột biến hơn 6,6% vốn đổi chủ

Phiên giao dịch ngày 21/5, cổ phiếu ABB của ABBank gây chú ý lớn trong nhóm ngân hàng khi giá cổ phiếu đóng cửa 9.100 đồng/cp, tăng tới 12,35%; có thời điểm tăng kịch trần lên 9.300 đồng/cp. Đáng chú ý, hơn 68,7 triệu cổ phiếu ABB được khớp lệnh trong phiên hôm nay, giá trị giao dịch là hơn 620 tỷ đồng.



Hiện có hơn 1 tỷ cổ phiếu ABB đang lưu hành, vốn điều lệ 10.350 tỷ đồng. Như vậy số cổ phiếu ABB trao tay chỉ trong phiên hôm nay đã chiếm đến hơn 6,6% vốn cổ phần ngân hàng.

ABB là cổ phiếu ngân hàng có thị giá thấp nhất nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện nay. Bên cạnh ABB còn có 2 mã ngân hàng khác dưới mệnh giá là NVB (9.500 đồng/cp) và VAB (9.900 đồng/cp).

Quý 1/2024, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 178 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ. Đây cũng là ngân hàng có lợi nhuận sụt giảm mạnh nhất quý 1/2024 trong 29 nhà băng công bố báo cáo tài chính. Trong khi đó, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1.000 tỷ đồng, tăng 94,5% so với kết quả thực hiện năm 2023. Năm ngoái, lợi nhuận nhà băng này chỉ đạt 513 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2022 và không hoàn thành kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông. Hiện ABBank đang chuyển đổi toàn diện với lộ trình phát triển 5 năm 2024-2028 với kỳ vọng đưa ngân hàng bứt phá trở lại trong nhóm ngân hàng đạt chất lượng dịch vụ, hoạt động an toàn và tăng trưởng tốt trong tương lai.

Một cổ phiếu ngân hàng nhỏ khác cũng tăng mạnh trong phiên hôm nay là KLB của Kienlongbank. Cổ phiếu này đóng cửa ở giá 12.800 đồng/cp (+12,28%). Khối lượng khớp lệnh KLB trong phiên đạt 3,6 triệu đơn vị, cũng tăng đột biến so với thanh khoản thông thường dưới 10.000 đơn vị/phiên.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng đóng cửa với sắc xanh nhẹ trong phiên hôm nay như CTG của VietinBank (0,9%), VBB của VietBank (0,86%), BID của BIDV (0,81%), MBB (0,81%),…

Trong khi chiều ngược lại, 12 cổ phiếu ngân hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, BVB của BVBank là mã giảm mạnh nhất (-2,36%), tiếp đến là TCB của Techcombank (-2,07%), OCB (-1,03%),…

Thanh khoản toàn ngành trong phiên hôm nay đạt hơn 4.300 tỷ đồng, hầu hết các mã đều ghi nhận thanh khoản sụt giảm. Nhà đầu tư nước ngoài có động thái bán ròng nhiều mã ngân hàng trong phiên hôm nay như VPB của VPBank (hơn 3,9 triệu cp), SHB (hơn 2,3 triệu cp), TCB (hơn 1,8 triệu cp),…