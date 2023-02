Co-founder & CEO Got It Hùng Trần tiết lộ công ty đang phát triển ứng dụng 'bắt lỗi' ChatGPT

Kể từ khi ra mắt vào ngày 30/11/2022, ChatGPT đã làm chấn động giới công nghệ. Theo tờ US Today, ChatGPT (tên đầy đủ là: Chat Generative Pre-traing Transfromer) là một chương trình máy tính miễn phí. Chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu và phản hồi lại bằng ngôn ngữ tự nhiên, giống như con người.

Tuy nhiên, ChatGPT cũng còn hạn chế khi nhiều lần đưa ra những câu trả lời chứa thông tin không chính xác. Ví dụ, khi hỏi GDP Việt Nam đang xếp thứ mấy Đông Nam Á, công cụ này dự báo có thể xếp thứ 13, trong khi Đông Nam Á chỉ có 13 nước.

Nhiều ví dụ thực thế cho thấy, chatbot này còn nhiều hạn chế trong việc hiểu các câu hỏi phức tạp hoặc thiếu kiến thức về bối cảnh và thông tin cơ bản. Đây có thể là một nhược điểm khi mô hình này được sử dụng trong một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể và cần hiểu ngôn ngữ, biệt ngữ hoặc tài liệu tham khảo cụ thể.

Mặt khác, mặc dù có thể tạo ra các câu trả lời mạch lạc và trôi chảy, nhưng ChatGPT có thể không hiểu đầy đủ các sắc thái của câu hỏi và đưa ra câu trả lời đầy đủ và chính xác. Điều này đặc biệt đúng đối với các câu hỏi yêu cầu suy luận, tư duy trừu tượng và hiểu biết về nhiều quan điểm.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Co-founder & CEO Got It Hùng Trần chia sẻ, muốn sử dụng hiệu quả ChatGPT cần phải có công cụ kiểm tra tính xác thực, và đó chính là CheckGPT do Got It AI phát triển.