Theo Oricon News, cách đây không lâu, diễn viên Hajime Okayama (62 tuổi) thông báo đã đăng ký kết hôn với Mori Natsumi (29 tuổi), người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Hai người chính thức trở thành vợ chồng từ ngày 23/10.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải bức ảnh cúi đầu chào, kèm lời chia sẻ về cuộc hôn nhân. "Xin phép được thông báo một chuyện riêng tư. Ngày 23/10 vừa qua, tôi đã kết hôn. Vợ tôi là Mori Natsumi, đang làm việc trong lĩnh vực sân khấu. Dù chúng tôi có khoảng cách tuổi tác, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tôi phải sống thật lâu mới được!", ông viết.

Cùng ngày, Mori Natsumi cũng công khai ảnh chụp bên chồng trên mạng xã hội, xác nhận thông tin kết hôn.

Diễn viên 29 tuổi thừa nhận khoảng cách 33 tuổi giữa hai người có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, cô cho rằng chuyện tình cảm đến một cách tự nhiên, không bị chi phối bởi tuổi tác.

"Tôi biết một số người có thể ngạc nhiên về sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi. Ngay cả chúng tôi cũng ngạc nhiên trước sự bất ngờ và thú vị của cuộc sống, bởi vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra", Mori Natsumi bày tỏ.

Okayama Hajime và vợ. Ảnh: nikkansports

Cô mô tả cuộc sống của hai người không có gì hào nhoáng, chính những điều bình dị mới đáng quý: "Chúng tôi gặp nhau và bị thu hút lẫn nhau. Cuộc sống có vẻ dài, nhưng thực ra lại rất ngắn. Tôi muốn tiếp tục bước đi bên cạnh anh ấy, người đã giúp tôi khám phá ra rất nhiều niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ lẫn nhau. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu mọi người có thể chia sẻ sự quan tâm và dành những lời chúc phúc cho chúng tôi", Natsumi chia sẻ.

Natsumi tiết lộ chồng từng đùa rằng cô nên đổi nghệ danh thành Okayama Natsumi sau khi kết hôn. Tuy nhiên, cô từ chối đề nghị này và khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động với tên Mori Natsumi. Cuối bài đăng, cô nhắn nhủ chồng: "Anh phải sống thật lâu nhé, Hajime!".

Hajime Okayama sinh năm 1964 tại tỉnh Miyagi, Nhật Bản, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và sân khấu nước này.

Ông gia nhập đoàn kịch Rappaya, do Satoshi Suzuki thành lập năm 1987 sau đó hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, bao gồm các phim truyền hình lịch sử của đài NHK như Genroku Ryoran (1999), Komyo ga Tsuji (2006), Hana Moyu (2015), Onna Jōshu Naotora (2017), Segodon (2018), Seiten wo Tsuke (2021) và Berabou (2025).

Ông cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình buổi sáng của NHK như Fight (2005), Hitomi (2008), Teppan (2010), Toto Nee-chan (2016), Yell (2020), Okaeri Mone (2021) và Anpan (2025). Ngoài ra, ông từng xuất hiện trong các phim truyền hình của Fuji TV như Shomuni (2000) và Hero (2001).

Hiện tại, nam diễn viên 62 tuổi đang tham gia bộ phim truyền hình Banshaku no Ryuugi 5 của đài TV Tokyo, đóng vai nhân vật Jiro Unno.

Trong khi đó, Mori Natsumi sinh năm 1997, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Cô từng đảm nhận các vai trò diễn viên, trợ lý đạo diễn, biên kịch và đạo diễn.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Toho Gakuen, cô thành lập một đoàn kịch riêng và duy trì hoạt động trong 4 năm. Đến năm 2024, Mori bắt đầu phát triển dự án nghệ thuật độc lập mang tên Mori Natsumi Produce.



