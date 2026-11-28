Một căn hộ chỉ rộng 45m² liệu có thể vừa là nơi nghỉ ngơi thoải mái, vừa có phòng khách, khu vực ăn uống, chỗ tiếp khách ngủ lại, không gian phơi đồ và cả góc sinh hoạt dành riêng cho thú cưng?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể, nếu nhìn vào căn hộ của một phụ nữ 34 tuổi sống tại Bắc Kinh.

Trên mạng xã hội, không gian sống của cô gái có tài khoản @Li Baisui đã thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài giản dị nhưng gọn gàng đến bất ngờ. Điều đáng nói, đây không phải căn hộ mới xây với thiết kế hiện đại hay diện tích rộng rãi, mà là một căn nhà cũ chỉ vỏn vẹn 45m².

Thế nhưng, nhờ cách sắp xếp hợp lý, căn hộ mang đến cảm giác thoáng đãng, tiện nghi và dễ chịu hơn nhiều so với diện tích thực tế.

1. Không chia nhỏ không gian, phòng khách 45m² vẫn có cảm giác rộng rãi

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn hộ là không gian sáng sủa, thoáng mắt và gần như không có cảm giác chật chội.

Chủ nhà không thiết kế khu vực sảnh vào riêng biệt. Thay vào đó, phòng khách và khu vực ăn uống được bố trí liên thông, tạo thành một không gian sinh hoạt chung liền mạch.

Đây là lựa chọn khá hợp lý đối với những căn hộ diện tích nhỏ. Khi không có quá nhiều vách ngăn, ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa tốt hơn, đồng thời tầm nhìn cũng không bị chia cắt.

Toàn bộ căn nhà sử dụng màu gỗ tự nhiên làm chủ đạo, kết hợp với sofa trắng và hệ thống ánh sáng vàng ấm. Những gam màu nhẹ nhàng giúp tổng thể trở nên hài hòa, không gây cảm giác nặng nề.

Đặc biệt, cửa sổ hướng Nam mang lại nguồn ánh sáng tự nhiên cho khu vực sinh hoạt chung. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng chiếu qua cửa kính, trải xuống sàn gỗ và bộ sofa, khiến căn hộ nhỏ càng thêm ấm cúng.

Điểm đáng học hỏi ở đây là chủ nhà không cố nhồi nhét quá nhiều đồ nội thất. Mỗi món đều có vị trí và công năng rõ ràng, nhờ đó khoảng trống dành cho việc đi lại, sinh hoạt được giữ tương đối thoải mái.

2. Bí quyết khiến căn nhà luôn gọn gàng: Giấu đồ vào tủ, hạn chế bày biện

Một trong những điểm nổi bật nhất của căn hộ chính là hệ thống lưu trữ được thiết kế khéo léo.

Trong những ngôi nhà nhỏ, vấn đề đôi khi không nằm ở việc thiếu diện tích mà ở chỗ có quá nhiều đồ dùng xuất hiện trong tầm mắt.

Chỉ cần vài chiếc túi, chồng sách, đồ điện tử hoặc những vật dụng linh tinh đặt trên bàn, căn phòng đã có thể trở nên bừa bộn.

Hiểu rõ điều này, chủ nhà tận dụng các khoảng trống phía sau sofa, cạnh tivi và những vị trí ít được chú ý để bố trí thêm tủ chứa đồ.

Thay vì sử dụng quá nhiều kệ mở, cô ưu tiên hệ tủ có cánh đóng kín. Những vật dụng ít dùng, đồ sinh hoạt và các món đồ nhỏ được phân loại, cất gọn bên trong.

Bề mặt bàn, kệ tivi và các khu vực dễ nhìn thấy chỉ giữ lại một vài món trang trí cần thiết. Nhờ vậy, căn hộ không cần quá nhiều công sức để duy trì vẻ ngăn nắp.

Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với các gia đình đang sống trong căn hộ nhỏ: Muốn nhà trông rộng hơn, trước tiên hãy giảm lượng đồ xuất hiện trên các bề mặt, thay vì cố tìm thêm chỗ để bày chúng ra.

Tất nhiên, tủ kín chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đồ đạc bên trong được phân loại hợp lý. Nếu mọi thứ chỉ được nhét vào tủ một cách tùy tiện, việc tìm kiếm và dọn dẹp về lâu dài vẫn sẽ trở thành gánh nặng.

3. Một góc trải chiếu tatami giải quyết cùng lúc 3 nhu cầu sinh hoạt

Nếu phòng khách gây thiện cảm bởi sự thoáng đãng thì khu vực trải chiếu tatami lại được xem là điểm nhấn thông minh nhất trong căn hộ.

Thay vì bố trí một phòng ngủ phụ hoặc đặt thêm chiếc giường cồng kềnh, chủ nhà thiết kế một khu vực sàn nâng theo phong cách tatami.

Không gian này đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức năng.

Thứ nhất, tận dụng phần dưới sàn để chứa đồ. Hệ sàn được thiết kế với các khoang lưu trữ bên dưới, phù hợp để cất chăn ga, gối dự phòng, vali và những vật dụng theo mùa. Đây đều là những món đồ chiếm nhiều diện tích nhưng không cần lấy ra sử dụng hằng ngày.

Thứ hai, biến thành nơi nghỉ ngơi khi cần thiết. Khi có bạn bè hoặc người thân đến chơi và ngủ lại, chủ nhà chỉ cần chuẩn bị thêm đệm, chăn gối là có thể tạo thành một chỗ ngủ tạm thời. Khi không sử dụng, khu vực này trở lại thành góc thư giãn bình thường.

Thứ ba, kết hợp không gian phơi quần áo. Phía trên khu vực tatami được lắp đặt một giàn phơi điều khiển điện, có thể nâng lên hoặc hạ xuống khi cần.

Chỉ với một góc nhỏ, chủ nhà đã giải quyết được ba bài toán thường gặp ở những căn hộ diện tích hạn chế: thiếu chỗ cất đồ, thiếu nơi ngủ dự phòng và thiếu không gian phơi quần áo.

Tuy nhiên, khi áp dụng kiểu sàn nâng này, gia chủ cần chú ý đến khả năng chịu tải, thông gió và chống ẩm cho các khoang lưu trữ, tránh tình trạng chăn ga bị bí hơi hoặc xuất hiện nấm mốc.

4. Giàn phơi giấu trần giúp căn hộ không còn cảnh quần áo treo khắp nơi

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng chú ý trong căn hộ là hệ thống giàn phơi được bố trí trên cao.

Với những người sống trong nhà nhỏ, việc phơi quần áo đôi khi trở thành bài toán khá đau đầu. Ban công có thể không đủ diện tích, trong khi đặt giá phơi giữa phòng khách lại khiến không gian trở nên lộn xộn.

Chủ nhà lựa chọn giàn phơi điều khiển điện lắp trên trần. Khi cần sử dụng, cô chỉ việc bấm điều khiển để hạ thanh phơi xuống. Khi quần áo đã khô và được cất đi, giàn phơi được nâng trở lại sát trần nhà.

Nhờ đó, khu vực bên dưới vẫn có thể phục vụ các hoạt động sinh hoạt khác.

Cách làm này đặc biệt phù hợp với những căn hộ có diện tích hạn chế, nhưng cần tính toán vị trí lắp đặt để tránh ảnh hưởng đến ánh sáng, lối đi và thẩm mỹ chung.

Ngoài ra, vì giàn phơi nằm trong không gian sinh hoạt nên việc thông gió cũng rất quan trọng. Gia chủ cần bảo đảm quần áo có thể khô hoàn toàn, tránh làm tăng độ ẩm kéo dài trong nhà.

5. Nuôi mèo trong căn hộ 45m² vẫn gọn gàng nhờ bố trí góc vệ sinh riêng

Không chỉ sống một mình, người phụ nữ 34 tuổi còn nuôi thêm một chú mèo.

Với những người yêu thú cưng, đây là niềm vui không nhỏ. Tuy nhiên, việc nuôi mèo trong căn hộ diện tích hạn chế cũng đi kèm nhiều bất tiện, đặc biệt là vấn đề lông rụng, cát vệ sinh và mùi từ khay cát.

Thay vì đặt khay vệ sinh ở vị trí dễ nhìn thấy, chủ nhà bố trí một góc riêng bên phải lối vào.

Tại đây, cô sử dụng hộp vệ sinh cho mèo có thiết kế kín, giúp khu vực sinh hoạt chung trông gọn gàng và hạn chế cát văng ra ngoài.

Vị trí này cũng thuận tiện cho việc vệ sinh, thay cát và dọn dẹp hằng ngày.

Dù vậy, hộp vệ sinh kín không thể loại bỏ hoàn toàn mùi khó chịu. Để bảo đảm môi trường sống sạch sẽ cho cả người và thú cưng, khay cát vẫn cần được dọn thường xuyên, đặt ở nơi thông thoáng và có kích thước phù hợp để mèo sử dụng thoải mái.

Điều đáng học hỏi không phải là cố giấu hoàn toàn mọi vật dụng liên quan đến thú cưng, mà là chủ động dành cho chúng một vị trí hợp lý ngay từ khi bố trí nhà cửa.

6. Nhà nhỏ không nhất thiết phải sống chật: Quan trọng là biết ưu tiên điều gì

Nhìn tổng thể, căn hộ 45m² này không sở hữu những món nội thất quá cầu kỳ, cũng không có các chi tiết trang trí xa hoa.

Điểm khiến nhiều người yêu thích lại nằm ở cách chủ nhà giải quyết từng vấn đề rất thực tế.

Không gian sinh hoạt chung được mở rộng về mặt thị giác bằng cách hạn chế vách ngăn. Những khoảng trống ít được sử dụng trở thành nơi chứa đồ. Một khu vực tatami đảm nhiệm nhiều công năng. Giàn phơi có thể thu gọn khi không cần thiết, còn thú cưng được bố trí góc sinh hoạt riêng.

Đặc biệt, chủ nhà duy trì nguyên tắc khá đơn giản: đồ dùng cần thiết thì giữ lại, đồ ít sử dụng được cất đúng vị trí, còn những bề mặt dễ nhìn thấy luôn được hạn chế bày biện.

Tất cả tạo nên một căn hộ nhỏ nhưng không mang cảm giác bí bách.

Từ trường hợp này, có thể rút ra một kinh nghiệm đáng giá khi thiết kế hoặc cải tạo nhà nhỏ: không phải cứ mua thêm nhiều nội thất thông minh là không gian sẽ trở nên tiện nghi. Đôi khi, điều quan trọng hơn là xem xét thói quen sinh hoạt thực tế, loại bỏ những món đồ không cần thiết và lựa chọn giải pháp phù hợp với diện tích sẵn có.

Một chiếc tủ đúng vị trí có thể hữu ích hơn vài chiếc kệ trang trí. Một góc nghỉ ngơi đa năng đôi khi hợp lý hơn một căn phòng phụ ít sử dụng. Và khoảng sàn trống cũng có giá trị không kém bất kỳ món nội thất nào.

Sau cùng, căn hộ 45m² của người phụ nữ 34 tuổi cho thấy: Nhà rộng hay chật không hoàn toàn quyết định chất lượng sống. Biết mình cần gì, sử dụng từng mét vuông hợp lý và duy trì thói quen gọn gàng mới là những yếu tố giúp một không gian nhỏ trở thành nơi ở thực sự thoải mái.