Cổng bình chọn 5 hạng mục giải thưởng dành cho cộng đồng của FChoice Awards 2026 chính thức bước sang ngày thứ ba. Sau 48 giờ kể từ khi mở cổng (26/11), cuộc đua giữa 27 đề cử thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và giải trí đã dần nóng lên với những diễn biến đáng chú ý.

Theo số liệu ghi nhận trên nền tảng bình chọn Viettel Tammi, tổng cộng hơn 8.400 lượt bình chọn đã được gửi đến các đề cử. Những cái tên đầu tiên vượt mốc 1.000 lượt bình chọn cũng đã xuất hiện, trong đó có ứng viên sở hữu số lượt bình chọn cao hơn tất cả đối thủ trong cùng hạng mục cộng lại.

Song song với những màn bứt tốc ở đầu bảng là cuộc cạnh tranh sít sao tại nhiều vị trí phía sau, hứa hẹn những diễn biến thú vị trong hơn hai tuần bình chọn còn lại.

Thời gian mở cổng bình chọn các hạng mục kéo dài từ 26/11 đến 12/12/

VPB bỏ xa đối thủ gần 6,5 lần, MBS và MB cùng chiếm ưu thế

Trong số 27 đề cử tại 5 hạng mục giải thưởng cộng đồng bình chọn, cổ phiếu VPB của VPBank đang là cái tên sở hữu số lượt bình chọn cao nhất với 1.187 lượt.

Con số này tương đương gần 72% tổng lượt bình chọn tại hạng mục Cổ phiếu ngân hàng của năm, gấp gần 6,5 lần ứng viên đứng thứ hai là MSB (183 lượt). Khoảng cách lên tới 1.004 lượt giữa hai đề cử cũng là cách biệt lớn nhất giữa hai vị trí dẫn đầu trong cả 5 hạng mục.

Ở phía sau, HDB của HDBank, STB của Sacombank và ABB của ABBank lần lượt ghi nhận 107, 95 và 78 lượt bình chọn. Chỉ với 29 lượt chênh lệch giữa vị trí thứ ba và thứ năm, thứ tự của nhóm này hoàn toàn có thể thay đổi trong những ngày tới.

Một cuộc đua với diễn biến tương tự cũng đang diễn ra tại hạng mục App giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất. Với 1.079 lượt bình chọn, MBS trở thành đề cử có số lượt bình chọn cao thứ hai trong toàn bộ 5 hạng mục, đồng thời tạo cách biệt gần gấp 3 lần so với TCInvest của Chứng khoán Kỹ thương (376 lượt). SSI iBoard Pro tạm đứng thứ ba với 107 lượt.

Trái ngược với khoảng cách ở đầu bảng, VPS SmartOne (46 lượt), Entrade X by DNSE và VNDIRECT DGO (cùng 45 lượt) đang cạnh tranh nhau từng lượt bình chọn.

Nếu VPB và MBS đã sớm tạo ra cách biệt lớn, cuộc đua tại hạng mục App ngân hàng được yêu thích nhất lại có sự phân bổ lượt bình chọn đồng đều hơn. Với 8 đề cử và tổng cộng 2.001 lượt bình chọn, đây cũng là hạng mục thu hút nhiều lượt bình chọn nhất tính đến đêm qua.

MB đang tạm dẫn đầu với 833 lượt, theo sau là Techcombank (454 lượt) và Vietcombank (221 lượt). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về TPBank (142 lượt), VPBank (119 lượt), BIDV (98 lượt), VietinBank (68 lượt) và VIB (66 lượt).

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tạo dấu ấn kép trên đường đua FChoice 2026

Không chỉ diễn ra giữa các cổ phiếu hay ứng dụng tài chính quen thuộc với hàng triệu người dùng, sức nóng của FChoice Awards 2026 còn đến từ cuộc cạnh tranh giữa những ngân hàng và nhà sản xuất đứng sau các sự kiện giải trí đình đám.

Từng thu hút hơn 4 triệu lượt bình chọn tại mùa giải trước, theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, hạng mục Ngân hàng Kim chủ của năm tiếp tục là nơi hội tụ nhiều cộng đồng người hâm mộ lớn.

Sau hai ngày đầu tiên, Techcombank với đề cử Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang tạm dẫn đầu với 1.010 lượt bình chọn, trở thành cái tên thứ ba vượt mốc 1.000 lượt tại FChoice Awards 2026.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tạo dấu ấn kép trên đường đua FChoice 2026

Đứng ở vị trí thứ hai là TPBank với Tinh Hà “Say Hi” (284 lượt), tiếp đến là VPBank với BIGBANG World Tour XX: COSMOS (128 lượt), VIB với The Masked Singer Vietnam (96 lượt) và SeABank với See The Light – Mỹ Tâm Live Concert Day 2 (57 lượt).

Hiện số lượt bình chọn của Techcombank đang gấp hơn 3,5 lần ứng viên đứng thứ hai, đồng thời cao hơn tổng số lượt bình chọn của cả 4 đối thủ cộng lại.

Đáng chú ý, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ xuất hiện trong đề cử dẫn đầu cuộc đua của các ngân hàng kim chủ mà còn góp mặt trong đề cử đang chiếm ưu thế tại hạng mục Nhà sản xuất sự kiện giải trí/âm nhạc của năm.

Cụ thể, Yeah1 với Gai Home Concert, Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và V-Beyond Concert đang tạm dẫn đầu với 940 lượt bình chọn, chỉ còn cách mốc 1.000 lượt đúng 60 lượt.

DatVietVAC với các sự kiện thuộc hệ sinh thái giải trí “Say Hi” hiện đứng thứ hai với 384 lượt, trong khi SpaceSpeakers, đơn vị ghi dấu ấn với chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm hoạt động cùng các concert KOSMIK trong và ngoài nước, ghi nhận 225 lượt.

Như vậy, hai đề cử của Techcombank và Yeah1 đang cùng dẫn đầu hai hạng mục liên quan đến giải trí, với tổng cộng 1.950 lượt bình chọn, chiếm khoảng 23% tổng lượt bình chọn ghi nhận tại cả 5 hạng mục.

Hơn hai tuần để bứt tốc và thay đổi cục diện

Những cách biệt hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 lượt bình chọn đã xuất hiện ngay trong hai ngày đầu tiên. Tuy nhiên, nếu nhìn lại cuộc đua từng thu hút hàng triệu lượt bình chọn tại mùa giải trước, những con số hiện tại mới chỉ là bước khởi động.

Cổng bình chọn FChoice Awards 2026 sẽ tiếp tục mở đến 23h59 ngày 12/12. Điều này đồng nghĩa với việc các ứng viên vẫn còn hơn hai tuần để gia tăng lượt bình chọn, củng cố vị trí dẫn đầu hoặc tạo nên những màn bứt tốc bất ngờ.

Đặc biệt, với cơ chế cho phép người dùng tiếp tục bình chọn sau mỗi 60 phút theo thể lệ chương trình, sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng có thể tạo nên những thay đổi đáng kể trên bảng xếp hạng.

Liệu những cái tên đang dẫn đầu có tiếp tục duy trì ưu thế? Những ngân hàng, công ty chứng khoán hay nhà sản xuất âm nhạc nào sẽ tạo nên màn đổi ngôi ấn tượng trong những ngày tiếp theo?

Cuộc đua FChoice Awards 2026 vẫn còn ở phía trước và mỗi lượt bình chọn đều có thể góp phần thay đổi cục diện.

Độc giả hãy tham gia bình chọn ngay trên nền tảng Viettel Tammi để tiếp sức cho những đề cử yêu thích tại FChoice Awards 2026.