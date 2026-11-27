Mới đây, Hậu Hoàng báo tin mắc ung thư máu trên trang cá nhân khiến cư dân mạng và người hâm mộ bất ngờ. Theo chia sẻ cá nhân từ Hậu Hoàng, không ngờ căn bệnh lại khiến một người vốn vui vẻ, yêu đời như mình suy sụp và mất đi khát khao sống nhanh đến vậy. Trước đó, cô từng nghĩ ung thư máu chỉ là chuyện thường thấy trong phim Hàn Quốc.

Bên cạnh sự động viên và những lời chúc mong Hậu Hoàng sớm bình phục, nhiều khán giả đang tìm xem lại các video YouTube nổi tiếng của Hậu Hoàng ở thời kỳ đỉnh cao. Không hề quá khi gọi cô là "thánh nhạc chế" với hơn 3,78 tỷ lượt xem và hàng chục video trăm triệu view trên nền tảng này.

Hậu Hoàng sở hữu kênh YouTube hơn 3,7 tỷ view, video có lượt xem cao nhất kênh là Sức Mạnh Của Sao Đỏ, với 297 triệu view

Tính đến ngày 26/11/2026, kênh YouTube Hậu Hoàng có khoảng 8,41 triệu người đăng ký, tổng lượt xem toàn kênh vượt 3,78 tỷ. Video có lượt xem cao nhất kênh là Sức Mạnh Của Sao Đỏ, với 297 triệu view.

Clip nhạc chế này với giai điệu vui vẻ, các tình huống hài hước xung quanh đội sao đỏ, chất liệu gắn liền với rất nhiều thế hệ học sinh Việt chính là thứ khiến nhạc phẩm "chế" này viral.

Đây cũng là sản phẩm Hậu Hoàng thích nhất trong số các video đã làm. Theo cô, Sức Mạnh Của Sao Đỏ hoàn thiện cả về nhạc, lời, kịch bản lẫn diễn xuất. Với 297 triệu lượt xem, video hiện đứng đầu kênh với khoảng cách rõ rệt.

Sức Mạnh Của Sao Đỏ là clip nhiều view nhất của Hậu Hoàng

Ngoài Sức Mạnh Của Sao Đỏ, kênh Hậu Hoàng còn ít nhất 11 video vượt 100 triệu lượt xem. Nhóm đề tài học đường có Những Chị Đại Học Đường và Những Chị Đại Học Đường (Phần 3). Hình ảnh "chị đại" trong lớp học là kiểu nhân vật quen thuộc, dễ khai thác thành chuyện dài kỳ.

Nhóm cổ tích "phiên bản Hậu Hoàng" gồm Chị Em Cây Khế, Bạch Tuyết Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể, Tấm Cám Chuyện Hậu Hoàng Sắp Kể (Phần 3) và Bà Bán Cá Và Con Cá Trê. Những câu chuyện thuộc lòng từ nhỏ được kể lại bằng lời nhạc tếu táo và cái kết bất ngờ.

Nhóm còn lại xoay quanh đời sống và hoài niệm: Tuổi Thơ Tôi, Lùn Thì Sao?, Nhậu Cũng Là 1 Đam Mê, Chuyện Nghề Shipper và Nhìn Lại 2019. Có video chạm vào ký ức tuổi thơ, có video nói hộ nỗi niềm của một nghề hay một vóc dáng.

Sau khi chia sẻ thông tin đang điều trị ung thư, Hậu Hoàng nhận được rất nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và khán giả

Khi chia sẻ về bệnh tình, Hậu Hoàng thừa nhận cảm xúc của cô đang rất hỗn độn và chưa biết giữ tinh thần lạc quan bằng cách nào. Cô mong khán giả tiếp tục đồng hành và tiếp thêm động lực cho mình. Cô cũng nhắn gửi mọi người hãy để ý chăm sóc sức khỏe.

Dưới các video từng đạt hàng trăm triệu lượt xem, nhiều người xem quay lại để gửi lời động viên. Với không ít người, những video ấy gắn với một phần tuổi thơ, và giờ là dịp để họ gửi lại sự ủng hộ cho người đã làm ra chúng.