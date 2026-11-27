Thông tin Youtuber Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 31 khiến nhiều người bất ngờ, xót xa. Trước khi đối diện với biến cố sức khỏe, nữ YouTuber đã có gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ghi dấu ấn bằng những video nhạc chế triệu view, chương trình Sao nhập ngũ và hành trình thử sức ở sân khấu chuyên nghiệp.

Từ cô sinh viên Tài chính đến hiện tượng YouTube

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống quân đội. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, cô từng là sinh viên Học viện Tài chính. Năm 2017, Hậu Hoàng tốt nghiệp và bắt đầu hành trình tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đưa cô đến với YouTube lại bắt đầu từ những video được thực hiện khá ngẫu hứng. Khi còn là sinh viên năm thứ tư, Hậu Hoàng từng gây chú ý với clip cover hài hước ca khúc "Lép". Ban đầu, cô chỉ làm video vì sở thích, tranh thủ thời gian rảnh để chế lời những bài hát quen thuộc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ, những sản phẩm tưởng chừng chỉ để giải trí này lại nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.

Sau khi tốt nghiệp, Hậu Hoàng từng thử sức với công việc văn phòng tại một số đơn vị như Orion Media và VTC. Tuy nhiên, cô không thực sự tìm thấy sự phù hợp với môi trường công sở và chỉ gắn bó khoảng 3 tháng ở mỗi nơi. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2019, nữ YouTuber từng chia sẻ về quãng thời gian khá loay hoay khi chưa biết phải lựa chọn con đường nào cho tương lai.

Cuối cùng, những ngày tháng có phần "lông bông" lại trở thành bước ngoặt đưa Hậu Hoàng đến với công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian. Cô dành nhiều thời gian quay vlog, sản xuất video nhạc chế và xây dựng những sản phẩm mang màu sắc riêng.

Điểm đặc biệt trong nội dung của Hậu Hoàng là khả năng biến những câu chuyện quen thuộc thành các video giải trí có tiết tấu nhanh, lời thoại hài hước và phần âm nhạc bắt tai. Các chủ đề học đường, gia đình, truyện cổ tích hay những tình huống thường ngày được cô khai thác theo cách dí dỏm, gần gũi với nhiều thế hệ khán giả.

Những sản phẩm như "Lùn thì sao", "Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể", "Chị em cây khế", "Tuổi thơ tôi", "Sức mạnh của Sao Đỏ" lần lượt tạo hiệu ứng trên YouTube. Nhiều video đạt hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem, đưa cô trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung giải trí nổi bật tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Hậu Hoàng từng tiết lộ bản thân khá ngại máy ảnh và máy quay khi xuất hiện trước người lạ. Cô thoải mái hơn khi tự quay video hoặc làm việc cùng ê-kíp quen thuộc, thậm chí từng từ chối một số lời mời tham gia gameshow và dự án hợp tác vì ngại đám đông. Sự đối lập giữa một cô gái có phần rụt rè ngoài đời và nhân vật hoạt náo, lém lỉnh trên màn hình cũng là điều khiến nhiều khán giả tò mò về cô.

"Thánh nhạc chế" và bước ngoặt từ Sao nhập ngũ

Năm 2020, Hậu Hoàng tham gia chương trình thực tế Sao nhập ngũ cùng nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Diệu Nhi, Nam Thư, Khánh Vân và Kỳ Duyên. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng giúp hình ảnh của cô đến gần hơn với nhóm khán giả truyền hình.

Không còn chỉ xuất hiện trong những video được dàn dựng theo ý tưởng riêng, Hậu Hoàng phải làm quen với môi trường quân đội, thực hiện các nhiệm vụ và thử thách đòi hỏi thể lực, tính kỷ luật. Sự nhanh nhẹn, hài hước, có phần tinh nghịch nhưng không kém phần nhiệt tình của cô tạo được thiện cảm với người xem. Từ đây, biệt danh "thánh nhạc chế" không còn chỉ gắn với những video trên YouTube mà còn trở thành cách khán giả nhớ đến Hậu Hoàng trong các chương trình giải trí.

Sau Sao nhập ngũ, cô tiếp tục thử sức ở nhiều sân chơi khác nhau. Tại Sàn đấu vũ đạo, Hậu Hoàng cho thấy khả năng nhảy múa và trình diễn, bên cạnh thế mạnh sáng tạo nội dung. Cô cũng từng đảm nhận vai trò MC chương trình Trạng nguyên nhí.

Cuối năm 2024, Hậu Hoàng tham gia Chị đẹp đạp gió, chương trình quy tụ nhiều nữ nghệ sĩ ở các lĩnh vực khác nhau. Đây là một thử thách đáng chú ý bởi cô vốn không xuất thân từ lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nữ YouTuber vẫn tạo được dấu ấn nhờ khả năng vũ đạo, sự sáng tạo và phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Trong tiết mục "Có không giữ, mất đừng tìm" ở vòng chào sân, Hậu Hoàng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Diva Mỹ Linh cũng dành lời khen cho phần thể hiện đáng yêu, sáng tạo của cô. Hành trình tại chương trình giúp nữ YouTuber có cơ hội thử nghiệm những màu sắc nghệ thuật mới và tiến đến vòng chung kết. Năm 2025, Hậu Hoàng tiếp tục trở lại Sao nhập ngũ, cho thấy sự gắn bó với chương trình từng giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Cô gái giàu tình cảm phía sau những video hài hước

Bên cạnh sự nghiệp sáng tạo nội dung, Hậu Hoàng cũng thường khiến người theo dõi chú ý bởi những câu chuyện đời thường và tình cảm dành cho gia đình.

Giữa tháng 11/2026, cô gây xúc động khi xuất hiện trong chương trình Dấu chân tình thân với một món quà đặc biệt dành cho bố mẹ. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày cưới của đấng sinh thành, nữ YouTuber bí mật chuẩn bị một buổi lễ tái hiện đám cưới năm 1991.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là Hậu Hoàng muốn bù đắp cho mẹ một điều còn dang dở từ ngày trẻ: được mặc váy cưới trong ngày trọng đại của mình. Sau 35 năm, cô đã tự tay chuẩn bị một buổi lễ để bố mẹ có cơ hội trải nghiệm lại khoảnh khắc ấy. Mẹ cô xúc động đến bật khóc, còn Diệu Nhi cũng góp mặt với vai trò MC, cùng bạn thân tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ cho gia đình.

Những hình ảnh này phần nào cho thấy một khía cạnh khác của Hậu Hoàng, phía sau vẻ ngoài nhí nhảnh, hoạt náo thường thấy trên mạng xã hội là một cô gái dành nhiều tình cảm cho những người thân yêu.

Tối 26/11/2026, Hậu Hoàng bất ngờ chia sẻ thông tin mắc ung thư máu trên trang cá nhân. Nữ YouTuber cho biết cô mới phát hiện bệnh cách đó 2 ngày và vẫn chưa thể bình tâm trước cú sốc. Trong bài viết, cô nhắc đến "bệnh máu trắng" - căn bệnh từng chỉ nghĩ đến khi xem phim Hàn Quốc nhưng không ngờ một ngày bản thân lại phải nghe bác sĩ thông báo điều tương tự.

Hậu Hoàng thừa nhận đã khóc rất nhiều, cảm xúc hỗn độn và chưa biết phải đối diện với biến cố sức khỏe này như thế nào. Cô cũng tự động viên bản thân cố gắng, đồng thời mong nhận được sự đồng hành, động viên từ khán giả.

Thông tin nữ YouTuber mắc bệnh khiến đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng. Hòa Minzy cũng để lại lời nhắn động viên người bạn thân, mong cô đón nhận tình yêu thương của mọi người để có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hiện Hậu Hoàng chưa công bố cụ thể thể bệnh, tình trạng sức khỏe cũng như phác đồ điều trị. Ở tuổi 31, cô đang nhận được rất nhiều lời chúc bình an từ những khán giả đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường làm nghề.

Ảnh: FBNV