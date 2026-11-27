Nhắc đến Meichan (Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cô nàng xinh xắn, năng động, có thành tích học tập đáng nể. Đặc biệt, thời gian gần đây, Meichan còn nhận được nhiều sự chú ý với chuyện tình đẹp từ yêu đến cưới cùng phi công Hà Còi.

Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn đời, cuộc sống thường ngày của Meichan cũng có nhiều điều thú vị. Một trong số đó là sở thích nấu nướng và những mâm cơm do chính tay cô nàng chuẩn bị.

Meichan gần đây được chú ý hơn sau màn "đánh úp" công khai tình cảm với Hà Còi

Vốn là du học sinh, có khoảng thời gian dài sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, Meichan đã sớm làm quen với việc tự chăm sóc bản thân, từ sinh hoạt hằng ngày đến chuyện ăn uống. Trên mạng xã hội, cô cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp. Dù tự nhận mình không phải người quá giỏi nấu ăn, Meichan lại khá thích mày mò, tìm tòi công thức mới. Nhờ vậy, cô nàng có thể tự tay chuẩn bị nhiều món ăn khác nhau, từ những bữa cơm gia đình quen thuộc đến các món bánh, món ăn vặt.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian du học Hàn Quốc, Meichan từng nhiều lần chuẩn bị những mâm cơm mang hương vị Việt Nam để mời bạn bè quốc tế thưởng thức. Những món ăn không quá cầu kỳ như sườn xào chua ngọt, đậu phụ tẩm hành, rau muống luộc,... lại tạo nên một mâm cơm đậm chất gia đình Việt. Đây cũng là cách cô nàng giới thiệu văn hóa ẩm thực quê hương với những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Meichan có thể nấu nhiều món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt

Không dừng lại ở những món ăn quen thuộc, thực đơn của Meichan cũng khá đa dạng. Cô từng chia sẻ thành quả tự nấu xôi thịt kho trứng, làm bánh hay sữa chua nếp cẩm. Những món ăn đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn một chút cũng không làm khó được Meichan. Bên cạnh ẩm thực Việt, Meichan thỉnh thoảng còn trổ tài với những món ăn Hàn Quốc như mì cay, canh chả cá,...

Và cũng mày mò, tự học làm nhiều món khác như sữa chua nếp cẩm, bánh ngọt,..

Nhìn lại những hình ảnh được chia sẻ, Meichan không phải kiểu người vào bếp với những món ăn quá phức tạp hay cầu kỳ. Thay vào đó, cô thích tự tay chuẩn bị những bữa ăn vừa miệng, thử nghiệm công thức mới và tận hưởng thành quả do chính mình làm ra. Một sở thích nhỏ nhưng cũng phần nào cho thấy sự tự lập, khéo léo và tinh thần thích khám phá của cô nàng.

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000. Cô từng theo học tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần và theo học tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Năm 2024, cô tốt nghiệp với thành tích loại giỏi. Bên cạnh việc học tập, Meichan còn được biết đến là nhà sáng tạo nội dung với những video về du học, học tập, làm đẹp và trải nghiệm cuộc sống.

Chuyện tình cảm của Meichan cũng là chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Cô và Hà Còi (Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001) từng có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ. Đặc biệt, màn cầu hôn lãng mạn của Hà Còi dành cho Meichan tại Florida (Mỹ) từng khiến mạng xã hội chú ý. Từ những khoảnh khắc đời thường đến hành trình tình yêu, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.