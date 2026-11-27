Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Tuyền Mập trong vai trò cố vấn. Nhân vật đầu tiên của chương trình tuần này là một nữ khán giả đã kết hôn được 5 năm và có con trai 3 tuổi. Thời gian gần đây, cô bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình.

Tuyền Mập

Nghi ngờ ngày càng lớn khiến người vợ quyết định âm thầm theo dõi chồng. Trong một lần phát hiện anh đưa nữ đồng nghiệp rời khỏi công ty, cô cùng hai người bạn bám theo và chứng kiến cả hai đi vào một nhà nghỉ nằm trong con hẻm khuất.

Tin rằng chồng đang có quan hệ ngoài luồng, người vợ lập tức tìm đến phòng để đối chất. Tuy nhiên, khi mở cửa, cô chỉ nhìn thấy chồng và nữ đồng nghiệp ngồi trò chuyện trong trang phục chỉnh tề.

Trước sự tức giận của vợ, người chồng khẳng định cả hai chỉ vào nhà nghỉ để tránh cơn mưa lớn, đồng thời chỉ trích cô ghen tuông vô lý.

Tuyền Mập nghe xong lên tiếng luôn: "Việc người chồng lựa chọn một nhà nghỉ trong hẻm để tránh mưa thay vì những địa điểm công cộng là chi tiết đáng nghi vấn. Tuy nhiên, bạn đã quá nóng vội khi quyết định đối chất ngay lập tức.

Việc giữ bình tĩnh có ý nghĩa quan trọng trong những tình huống liên quan đến nghi vấn ngoại tình. Những hành động thiếu kiểm soát không chỉ khiến người trong cuộc rơi vào thế bất lợi mà còn có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, đặc biệt khi gia đình đang có con nhỏ. Bạn cần dành thời gian quan sát, đánh giá tình huống trước khi đưa ra quyết định.

Tôi nói luôn, việc duy trì một cuộc hôn nhân thiếu niềm tin có thể khiến người phụ nữ liên tục sống trong nghi ngờ, dằn vặt. Vì thế, bạn cần đánh giá mức độ rạn nứt trong mối quan hệ, đồng thời ưu tiên sự bình yên của bản thân và môi trường sống của con.

Khi quyết định cho bạn đời thêm cơ hội, người phụ nữ cần cân nhắc những điều được và mất, đồng thời thiết lập lại nguyên tắc trong gia đình. Tôi đòi hỏi người chồng phải nhận thức được trách nhiệm của mình và những hậu quả có thể xảy ra nếu tiếp tục làm tổn thương vợ con".

Nhân vật tiếp theo là một nữ khán giả đã có 10 năm yêu nhau trước khi quyết định kết hôn. Sau khi sinh con đầu lòng, mối quan hệ bắt đầu xuất hiện nhiều mâu thuẫn.

Nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng, người vợ kiểm tra điện thoại và phát hiện những tin nhắn tình cảm giữa anh với một phụ nữ khác, bao gồm cả nội dung hẹn gặp tại khách sạn. Khi sự việc bị phát hiện, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi gay gắt.

Không chịu nổi những tổn thương, người vợ đưa con rời khỏi nhà và ở nhờ bạn thân trong hai tuần. Sau khi bình tĩnh, cô trao đổi với gia đình hai bên về ý định ly hôn nhưng đều nhận được lời khuyên nên nhẫn nhịn vì con. Người chồng sau đó nhận lỗi, xin lỗi và đón hai mẹ con trở về.

Dù vậy, cuộc sống hôn nhân không có nhiều chuyển biến tích cực. Những cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra, người chồng vẫn thường xuyên so sánh vợ với người khác.

Tuyền Mập bức xúc nói: "Tôi không thể chịu nổi. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của cuộc hôn nhân này là sự thiếu tôn trọng giữa hai người. Việc bạn vợ tạm thời không có thu nhập để chăm sóc con không thể trở thành lý do khiến người chồng xem nhẹ những đóng góp của bạn cho gia đình.

Áp cuộc sống có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cách ứng xử của mỗi người. Tuy nhiên, điều đó không thể biện minh cho việc liên tục xúc phạm, so sánh bạn đời với người khác. Những vi thiếu tôn trọng kéo dài cùng sự xuất hiện của người thứ ba đã khiến mối quan hệ đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Bạn nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình hai bên trong việc chăm sóc con. Tôi nghĩ, khi có người thân san sẻ trách nhiệm, người mẹ sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm công việc, phát triển bản thân và từng bước xây dựng khả năng tự chủ tài chính.

Trách nhiệm chăm sóc con cần được chia sẻ giữa vợ và chồng, thay vì mặc nhiên đặt toàn bộ gánh nặng lên vai người phụ nữ. Sự hỗ trợ từ gia đình có thể giúp người mẹ giảm bớt áp lực trong giai đoạn đầu, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người cha đối với con.

Những rạn nứt trong hôn nhân đôi khi bắt nguồn từ việc các giới hạn liên tục bị xóa nhòa. Khi một người nhiều lần nhẫn nhịn, bỏ qua sai lầm nhưng không xác định được những nguyên tắc cần tôn trọng, mối quan hệ có thể tiếp tục đối diện với những tổn thương tương tự.

Theo tôi, việc thiết lập ranh giới không nhằm tạo khoảng cách giữa vợ chồng mà giúp cả hai hiểu rõ trách nhiệm, những điều có thể chấp nhận và những hành vi không nên vượt qua trong đời sống hôn nhân".