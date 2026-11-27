Thông tư do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài ký, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2027.

QCVN 34:2026/BCT quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu quản lý đối với bánh snack sản xuất từ bột và tinh bột thực phẩm.

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và kinh doanh bánh snack trên lãnh thổ Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các sản phẩm bánh quy (biscuit, cookies), bánh cracker và bánh xốp (wafer) không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Bánh snack được xác định là thực phẩm ăn liền, có cấu trúc đặc trưng giòn, xốp hoặc phồng nở, sản xuất chủ yếu từ bột hoặc tinh bột thực phẩm, có thể phối trộn với các nguyên liệu khác và chế biến bằng quá trình đùn ép, chiên, nướng hoặc gia nhiệt.

Căn cứ quá trình chế biến, quy chuẩn phân chia sản phẩm thành 2 nhóm gồm: bánh snack có bổ sung dầu, chất béo và bánh snack không bổ sung dầu, chất béo.

Về yêu cầu kỹ thuật, nguyên liệu đầu vào phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm hiện hành. Độ ẩm của bánh snack không được vượt quá 7%. Đối với sản phẩm có bổ sung dầu, chất béo, chỉ số axit không vượt quá 5 mg KOH/g và chỉ số peroxit không vượt quá 20 meq O₂/kg, tính theo chất béo.

Quy chuẩn cũng xác định giới hạn ô nhiễm đối với các nhóm độc tố vi nấm gồm aflatoxin B1, aflatoxin tổng số, ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenone và fumonisin tổng số. Trong đó, giới hạn tối đa aflatoxin B1 và aflatoxin tổng số đối với bánh snack từ bột ngô hoặc tinh bột ngô đều là 20 µg/kg. Đối với các nhóm bánh snack khác thuộc phạm vi quy chuẩn, mức giới hạn tương ứng là 2 µg/kg và 4 µg/kg.

Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng đối với chì (Pb) và cadmi (Cd) đều không vượt quá 0,2 mg/kg. Các chỉ tiêu vi sinh vật được kiểm soát gồm: tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Salmonella spp., Staphylococcus aureus và Bacillus cereus giả định. Đối với Salmonella spp., yêu cầu không phát hiện trong 25 g mẫu thử.

Phụ gia thực phẩm sử dụng trong bánh snack phải tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Cùng với các chỉ tiêu kỹ thuật, QCVN 34:2026/BCT quy định yêu cầu quản lý đối với bao gói, ghi nhãn, công bố sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động ghi nhãn thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trước khi lưu thông trên thị trường, bánh snack nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước phải thực hiện công bố sản phẩm đáp ứng các quy định của quy chuẩn. Hồ sơ, trình tự công bố sản phẩm và truy xuất nguồn gốc thực hiện theo quy định hiện hành.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm đối với bánh snack có trách nhiệm tuân thủ quy chuẩn và các quy định pháp luật liên quan.

Theo điều khoản chuyển tiếp, đối với sản phẩm đã tự công bố trước thời điểm ban hành Thông tư, tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng bản tự công bố sản phẩm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, trừ trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương giao Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện quy chuẩn; đồng thời rà soát, tổng hợp, báo cáo và kiến nghị sửa đổi quy chuẩn căn cứ yêu cầu quản lý.