Kim Hiền từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, sau khi sang Mỹ định cư, cô không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước mà tập trung vun vén gia đình. Sau ly hôn, Kim Hiền chuyển hướng sang kinh doanh khi mới đây thông báo trở lại bán yến sào tại Mỹ sau một thời gian tạm ngưng.

Trên trang cá nhân, Kim Hiền có bài đăng thông báo về việc hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất yến để kinh doanh tự lập, thay vì trước đây, cô chỉ là bên trung gian bán hàng qua đối tác. Cô cũng gửi lời cảm ơn những khách hàng vẫn nhớ đến mình, thường xuyên hỏi thăm và dành sự tin tưởng trong suốt thời gian qua.

Ngoài kinh doanh, Kim Hiền còn phát triển kênh YouTube cá nhân. Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải các vlog ghi lại cuộc sống ở Mỹ, từ những chuyến du lịch, khám phá địa điểm mới đến trải nghiệm ẩm thực, ăn uống tại các nhà hàng. Nội dung gần gũi, thiên về đời sống thường ngày giúp cô duy trì kết nối với khán giả dù đã rời xa các hoạt động nghệ thuật trong nước nhiều năm.

Sau ly hôn, Kim Hiền trở lại kinh doanh yến

Bên cạnh đó, Kim Hiền cũng phát triển kênh YouTube riêng với nội dung về cuộc sống, ẩm thực và du lịch trải nghiệm

Đầu năm 2026, nữ diễn viên xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn doanh nhân Andy Lê sau gần 8 năm chung sống. Theo thông tin được công bố, cả hai đã ly thân từ tháng 5/2023, Kim Hiền nộp đơn xin ly hôn trong cùng tháng và tòa án bang California đưa ra phán quyết chấm dứt hôn nhân vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền và chồng cũ có 1 con gái chung. Theo phán quyết của tòa án, quyền nuôi con được giải quyết theo hình thức đồng nuôi. Cụ thể, Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Tháng 8/2026, Kim Hiền gây chú ý khi trở về Việt Nam sau khoảng 11 năm định cư tại Mỹ. Không chọn những địa điểm du lịch nổi tiếng, cô dành thời gian tìm về những nơi gắn với tuổi thơ và ký ức gia đình ở TP.HCM. Nữ diễn viên ghé thăm khu vực căn nhà cũ từng sống cùng mẹ, những con đường và hàng quán quen thuộc. Đặc biệt, có nơi trước đây cô từng có thể tự do bước vào, nay chỉ còn có thể đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn lại.

Kim Hiền có chuyến về thăm người thân ở Việt Nam vào tháng 8 vừa qua

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ và sớm trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh. Cô từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, người mẫu và dẫn chương trình.

Nhắc đến sự nghiệp của nữ diễn viên, khán giả khó quên những vai diễn trong Dốc Tình, Hương Phù Sa, Mùi Ngò Gai, Ngũ Quái Sài Gòn, Gia Đình Phép Thuật. Đặc biệt, vai Út Ráng trong Hương Phù Sa là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Kim Hiền. Nhân vật có tính cách mạnh mẽ, giàu tình cảm giúp cô ghi điểm với đông đảo khán giả.

Về đời tư, năm 2010, Kim Hiền kết hôn với một DJ và có con trai đầu lòng tên Sonic. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ sau khoảng hai tháng. Đến năm 2014, cô tái hôn với doanh nhân Việt kiều Andy Lê. Sau đám cưới, nữ diễn viên đưa con trai sang Mỹ định cư vào năm 2015, sau đó sinh con gái Yvona. Sau 8 năm chung sống thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi".

Kim Hiền hiện sống tại Mỹ, chăm sóc 2 con

Ảnh: FBNV