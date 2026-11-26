Mới đây, NSND Thu Hà thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Hà Nội. Ở tuổi 57, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch cùng thần thái đài các từng làm nên thương hiệu một thời. Từng là mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990, Thu Hà sở hữu gia tài vai diễn đáng nhớ và một hành trình làm nghề nhiều dấu ấn.

NSND Thu Hà cùng các nghệ sĩ khác trong hoạt động chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam

NSND Thu Hà tên đầy đủ là Đồng Thị Thu Hà, sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Cô bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm, khi mới 16 tuổi đã được tuyển chọn vào Đoàn Văn công Quân khu 2. Sau thời gian được đào tạo và hoạt động nghệ thuật tại đây, Thu Hà chuyển về Hà Nội, công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ít ai ngờ rằng cô gái trẻ xuất thân từ một tỉnh miền núi lại nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Năm 1987, Thu Hà lần đầu bén duyên với điện ảnh qua bộ phim Hoàng Hoa Thám - Thủ Lĩnh Áo Nâu. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp cùng đường nét đậm chất Á Đông, nữ diễn viên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Đặc biệt, vẻ đẹp đài các, nền nã khiến cô thường được giao những nhân vật có xuất thân cao sang.

Nhan sắc NSND Thu Hà tuổi 18

Năm 1989, Thu Hà đảm nhận vai Quận chúa Quỳnh Hoa trong Đêm Hội Long Trì. Tạo hình quý phái, thần thái kiêu sa cùng nhan sắc nổi bật giúp nữ diễn viên trở thành một trong những điểm sáng của tác phẩm. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi Thu Hà đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Cùng năm, cô đảm nhận vai Nga trong Lá Ngọc Cành Vàng, con gái quan tri phủ, một tiểu thư khuê các đem lòng yêu chàng trai có xuất thân nghèo khó. Khi ấy, Thu Hà mới 20 tuổi nhưng đã tạo được dấu ấn sâu đậm. Vai Nga không chỉ giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 năm 1990 mà còn khiến cái tên Lá Ngọc Cành Vàng trở thành biệt danh gắn liền với nữ nghệ sĩ suốt nhiều thập kỷ. Cho đến hiện tại, nhắc đến Thu Hà, nhiều khán giả vẫn lập tức nhớ tới hình ảnh tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng trong bộ phim kinh điển này.

Không chỉ diễn xuất mà n han sắc của NSND Thu Hà cũng lên tầm biểu tượng màn ảnh

Nhan sắc chuẩn "lá ngọc cành vàng"

Sau thành công của Đêm Hội Long Trì và Lá Ngọc Cành Vàng, Thu Hà trở thành gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón. Bước sang thập niên 1990, cô tiếp tục tham gia hàng loạt tác phẩm như Canh Bạc, Tóc Gió Thôi Bay, Hoa Quỳnh Nở Muộn, Anh Chỉ Có Mình Em, Hẹn Gặp Lại Sài Gòn... Mỗi bộ phim lại mở ra một màu sắc khác trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Đặc biệt, Canh Bạc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh là một dấu mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của nữ NSND. Trong phim, Thu Hà đảm nhận vai Mai, đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 năm 1993. Như vậy, chỉ trong vài năm đầu sự nghiệp, Thu Hà đã hai lần được vinh danh ở hạng mục diễn xuất quan trọng của điện ảnh nước nhà.

Canh Bạc là bộ phim kinh điển của màn ảnh Việt

Đây cũng là thời kỳ dòng phim thị trường phát triển mạnh, những gương mặt như Thu Hà, Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng... trở thành thần tượng của đông đảo khán giả. Thu Hà không chỉ xuất hiện liên tục trên màn ảnh mà còn được mời chụp ảnh lịch, ảnh bìa tạp chí. Nhan sắc trong trẻo, sang trọng của cô phủ sóng rộng rãi, đưa nữ diễn viên trở thành một trong những mỹ nhân tiêu biểu của thập niên 1990.

Sự nổi tiếng cũng mang lại cho Thu Hà nguồn thu nhập đáng kể. Cát-xê của cô thời ấy lên tới 20 cây vàng cho một vai chính - một con số rất lớn trong bối cảnh Việt Nam thời bao cấp và hậu bao cấp. Nữ nghệ sĩ cũng từng tiết lộ chỉ sau 2 bộ phim, cô đã có thể mua được nhà ở Hà Nội.

Hẹn Gặp Lại Sài Gòn

Dù sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ từ sân khấu kịch đến điện ảnh, NSND Thu Hà lại có tính cách khiêm nhường. Năm 2015, dù được cố NSND Hoàng Dũng - khi đó là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - xác nhận đã thừa tiêu chuẩn xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, cô vẫn chủ động xin không làm hồ sơ vì cảm thấy chưa cần thiết. Phải đến đợt xét tặng năm 2019, cô mới chính thức đón nhận danh hiệu này.

Thu Hà được xét duyệt lên NSND năm 2019

Sau giai đoạn hoàng kim của điện ảnh thập niên 1990, Thu Hà không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh như trước. Tuy nhiên, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho sân khấu và chỉ nhận những dự án phim thực sự phù hợp. Năm 2020, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với Hướng Dương Ngược Nắng. Vai diễn cũng giúp nữ nghệ sĩ lọt Top 5 hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2021. Sau đó, mỗi năm cô đều đặn tham gia một phim đến năm 2024, như Thông Gia Ngõ Hẹp, Tình Trạng: Đã Ly Hôn, Trạm Cứu Hộ Trái Tim.

Hướng Dương Ngược Nắng

Trái với những vai quận chúa, tiểu thư sang chảnh trên phim, NSND Thu Hà ngoài đời lại chuộng lối sống giản dị. Cô không mê hàng hiệu xa hoa, thích tự lái xe đi diễn và thích ngồi trà đá vỉa hè trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp sau mỗi buổi tập kịch. Sau 40 năm làm nghề, ở tuổi 57, nhan sắc trẻ trung cùng tâm thế sống an nhiên giúp "Lá Ngọc Cành Vàng" mãi giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.