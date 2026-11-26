Từ hot girl boxing đến mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Khả Ngân là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng khắp mạng xã hội. Cách đây hơn chục năm, khi hình ảnh cô gái 15 tuổi sở hữu gương mặt xinh xắn, vóc dáng khỏe khoắn trong phòng tập boxing bất ngờ lan truyền rộng rãi. Biệt danh "hot girl boxing" cũng từ đó gắn liền với tên tuổi của người đẹp.

Sau khi được biết đến nhờ ngoại hình nổi bật, Khả Ngân không muốn mãi đóng khung trong hình ảnh hot girl mà quyết định thử sức với nghệ thuật. Cô tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như Lặt Mặt 2: Phim Trường, Cao Thủ Ẩn Danh, 100 Ngày Bên Em, Yêu Em Từ Khi Nào... Tuy nhiên, trong những năm đầu, diễn xuất của nữ diễn viên vẫn nhận về không ít ý kiến trái chiều. Cô từng phải đối diện với định kiến "hot girl đóng phim", nỗ lực chứng minh bản thân qua từng vai diễn.

Từ danh xưng "hot girl boxing", Khả Ngân từng bước tìm kiếm cho mình cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2018, khi Khả Ngân được lựa chọn đảm nhận vai nữ chính Hoài Phương trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Đây là nhân vật bác sĩ từng được Song Hye Kyo thể hiện trong bản gốc đình đám của Hàn Quốc.

Khi Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt lên sóng, diễn xuất của Khả Ngân từng trở thành chủ đề gây bàn luận khi bị đặt lên bàn cân với Song Hye Kyo. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến tích cực cho sự nỗ lực của Khả Ngân khi nhận vai diễn quá nổi tiếng này. Ngay từ thời điểm bộ phim tung poster, truyền thông Hàn Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt cho nữ diễn viên Việt Nam.

Cine21 - tạp chí điện ảnh uy tín của Hàn Quốc - thậm chí còn mời Khả Ngân tham gia phỏng vấn. Trong khi đó, Ajunews nhận xét ngoại hình của cô có thể sánh với những hoa hậu châu Á. Insight cũng dành lời khen cho vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi của nữ diễn viên, nhấn mạnh sức hút của cô đối với khán giả Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, G-enews ví Khả Ngân như một "búp bê sống", đồng thời đánh giá nhan sắc của cô không hề kém cạnh Song Hye Kyo.

Tạo hình nữ bác sĩ với gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng đã giúp Khả Ngân ghi điểm về mặt hình ảnh. Dù diễn xuất trong dự án còn nhiều ý kiến khác nhau, không thể phủ nhận vai diễn này đã đưa tên tuổi và nhan sắc của nữ diễn viên đến gần hơn với truyền thông quốc tế.

Khả Ngân gây chú ý khi đảm nhận vai diễn đình đám của Song Hye Kyo

Ngoài diễn xuất thì nhan sắc của Khả Ngân và minh tinh xứ Hàn cũng được đặt lên bàn cân

Sau cú hích trên, Khả Ngân tiếp tục có bước chuyển mình đáng kể khi quyết định Bắc tiến để tham gia phim truyền hình VTV. Năm 2021, cô đảm nhận vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày, đóng cặp cùng Thanh Sơn. Đây là lần đầu Khả Ngân ra Hà Nội sống và làm việc trong thời gian dài để theo đuổi một dự án phim truyền hình.

Vai Tuệ Nhi giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả, đồng thời mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2022. Sau thành công này, cô tiếp tục xuất hiện trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình với vai Trâm Anh và để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

Khả Ngân nhận được nhiều lời khen bởi sự tiến bộ trong diễn xuất khi góp mặt trong các phim khung giờ vàng

Nhan Phúc Vinh cầu hôn, sắp đón con đầu lòng sau chuyện tình kín tiếng

Nếu sự nghiệp có nhiều dấu mốc đáng nhớ thì chuyện tình cảm của Khả Ngân cũng vừa bước sang một chương mới. Tối 31/8/2026, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải hình ảnh cầu hôn nữ diễn viên, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "She said yes" (Cô ấy đã đồng ý). Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Khả Ngân nở nụ cười hạnh phúc và khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay.

Không lâu sau, nữ diễn viên cũng xác nhận tin vui bằng bài đăng đầy cảm xúc. Cô viết về "một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất" của mình, đồng thời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã đến và cùng cô xây dựng một mái ấm riêng. Đáng chú ý, Khả Ngân còn nhắc đến một "món quà" đặc biệt khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn, kèm biểu tượng em bé.

Màn công khai tình cảm của cặp đôi khiến showbiz Việt bất ngờ bởi trước đó, cả hai gần như không chia sẻ dấu hiệu hẹn hò. Ngay sau bài đăng, hàng loạt nghệ sĩ như Đông Nhi, Sam, Hồng Diễm, Vân Hugo, Minh Tú, Võ Hạ Trâm, Vũ Ngọc Đãng,... đã để lại lời chúc mừng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước màn "đánh úp" của hai diễn viên, đồng thời khen ngợi cặp đôi đẹp đôi.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai tình cảm bằng bức ảnh cầu hôn lãng mạn

Đến đầu tháng 10, Khả Ngân tiếp tục chính thức xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh khoe bụng bầu, không còn lựa chọn những góc chụp hay trang phục rộng để che giấu vòng hai như trước. Tin vui này khiến người hâm mộ thêm phần phấn khởi, bởi chỉ trong thời gian ngắn, cô liên tiếp đón nhận hai cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, quê Cần Thơ, hơn Khả Ngân 11 tuổi. Nam diễn viên sở hữu chiều cao 1m81, ngoại hình nam tính và từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình Việt. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Đường Đua, Tình Yêu Và Tham Vọng, Đừng Làm Mẹ Cáu, Không Ngại Cưới, Chỉ Cần Một Lý Do,...

Trái ngược với sự nghiệp khá cởi mở trước công chúng, Nhan Phúc Vinh vốn rất kín tiếng về đời tư. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh hiếm khi công khai chuyện tình cảm, dù từng được khán giả ghép đôi với một số bạn diễn nữ. Bởi vậy, việc nam diễn viên bất ngờ cầu hôn Khả Ngân càng khiến công chúng chú ý.

Không lâu sau buổi cầu hôn, Khả Ngân thông báo đang mang thai

Trong sự nghiệp của mình, Nhan Phúc Vinh công khai tình cảm một lần duy nhất, và đó chính là vợ của nam diễn viên

Sau khi công khai, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi cũng dần được hé lộ. Nhan Phúc Vinh từng xuất hiện trong những chuyến đi cùng nhóm bạn của Khả Ngân, kiên nhẫn chụp ảnh cho bạn gái và đồng hành trong các hoạt động cá nhân. Cả hai được cho là đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu trước khi quyết định bước vào chặng đường mới.

Hiện tại, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chưa công bố kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, với màn cầu hôn cùng tin vui mang thai con đầu lòng, cặp đôi đang nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh sắp đón "thiên thần nhí"

Ảnh: Tổng hợp