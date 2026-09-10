Căn nhà 120m2 của mỹ nhân VTV và chồng Phó chủ tịch

Vũ Thu Hoài (SN 1990) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi vừa ghi dấu ấn với vai trò MC duyên dáng, vừa góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng của VTV. Ở tuổi 36, nữ MC vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và có cuộc sống gia đình viên mãn bên ông xã doanh nhân, hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm đồng sáng lập một công ty trong lĩnh vực golf. Cặp đôi về chung nhà vào năm 2020 và hiện đã có một quý tử. Sau khi kết hôn, cả hai cùng xây dựng tổ ấm trong một căn hộ rộng 120m² tại Hà Nội, nhận nhà vào năm 2022 và chuyển về sinh sống từ giữa tháng 12 cùng năm. Đặc biệt, căn hộ của vợ chồng Thu Hoài nằm ngay sát nhà bố mẹ chồng, thuận tiện cho việc chăm sóc con nhỏ cũng như hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ có vị trí thuận tiện, tổ ấm của nữ MC còn được chăm chút với phong cách hiện đại, tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ban đầu, căn hộ của vợ chồng MC Thu Hoài có 3 phòng ngủ nhưng cặp đôi đã cải tạo thành 2 phòng để dành thêm diện tích cho phòng khách. Nhờ vậy, khu vực tiếp khách trở nên rộng rãi, thoáng đãng, được bài trí tinh tế càng làm tôn lên vẻ sang trọng. Căn hộ lấy tông nâu làm chủ đạo bởi đây là gam màu hợp mệnh với vợ chồng Thu Hoài. Từ bộ sofa, một phần mảng tường, rèm cửa cho đến bàn ăn đều được ưu ái sắc nâu, mang đến cảm giác ấm cúng và đồng điệu. Phía sau sofa là bàn ăn lớn được bố trí hợp lý, vừa tiện dụng vừa không tạo cảm giác chật chội. Hệ cửa kính rộng giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn thoáng đãng, bao quát quang cảnh thành phố.

Vì tổng thể căn hộ mang tông nâu chủ đạo nên vợ chồng Thu Hoài lựa chọn sàn gạch sáng màu thay vì sàn gỗ, giúp nội thất nổi bật hơn và tổng thể cũng trở nên thoáng mắt. Theo thiết kế mở, khu bếp được bố trí liền mạch với phòng khách, có thêm bàn đảo tiện lợi, thuận tiện cho việc nấu nướng. Phần mặt bàn với vân đá tạo cảm giác sang xịn, sạch sẽ mà vẫn hài hòa với tổng thể. Đây cũng là một trong những góc yêu thích của MC Thu Hoài bởi cô thường xuyên quay video vào bếp nấu nướng, trổ tài đảm đang.

Phòng ngủ master của vợ chồng Thu Hoài có thiết kế rộng rãi, đồng điệu với tổng thể căn hộ khi tiếp tục sử dụng gam trắng - nâu chủ đạo. Căn phòng có ban công và hệ cửa sổ lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác thoáng đãng, dễ chịu. Giường ngủ, hệ tủ đựng đồ, kệ tivi hay góc trang điểm đều được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo công năng vừa giữ cho căn phòng luôn gọn gàng, ngăn nắp.