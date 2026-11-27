"Từ Hà Nội đến TP.HCM bằng tàu hỏa chỉ mất 5 giờ 30 phút?" - đây là câu hỏi được Tổng Lãnh sự quán Pháp đưa ra trong bài đăng trên trang thông tin chính thức ngày 26/11. Đi kèm với đó là thông tin về một diễn biến mới của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 25/11, tập đoàn SYSTRA của Pháp, đơn vị đứng đầu liên danh tư vấn quốc tế gồm các nhà thầu Pháp, Việt Nam và Hàn Quốc, đã cùng Ban Quản lý dự án Thăng Long ký kết hợp đồng tư vấn trị giá khoảng 400 triệu USD.

Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư siêu dự án đường sắt có tổng vốn dự kiến hơn 67 tỷ USD của Việt Nam.

Ảnh Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Hợp đồng hơn 10.000 tỷ đồng, một nửa thành viên liên danh là doanh nghiệp Việt Nam

Gói thầu tư vấn mang số hiệu TV-02 có giá trúng thầu chính xác là 10.243,393 tỷ đồng, thời gian thực hiện kéo dài 30 tháng. Nhiệm vụ của liên danh bao gồm khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật tổng thể và chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

Kết quả của gói thầu sẽ là cơ sở để xác định hướng tuyến, vị trí các nhà ga, lựa chọn công nghệ, tính toán tổng mức đầu tư và chuẩn bị cho các bước triển khai tiếp theo.

Đáng chú ý, trong số 8 thành viên của liên danh trúng thầu, có tới 4 doanh nghiệp Việt Nam, gồm TEDI, TEDI SOUTH, TRICC và Hoàng Long. Phía nước ngoài có SYSTRA của Pháp cùng 3 đơn vị đến từ Hàn Quốc là SAMBO, Yooshin và Korea National Railway (KNR).

Giữ vai trò đứng đầu liên danh, SYSTRA là tập đoàn tư vấn kỹ thuật giao thông giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Tại Việt Nam, tập đoàn đã tham gia phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trong hơn 20 năm, trong đó có các dự án đường sắt đô thị.

Ảnh phối cảnh tạo bởi AI

Hé lộ thời điểm triển khai 2 nhà ga lớn tại Hà Nội và TP.HCM

Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long, cho biết 4 cột mốc quan trọng đã được xác định trong 30 tháng thực hiện hợp đồng.

Đến tháng thứ 3, đơn vị tư vấn sẽ đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu làm cơ sở thiết kế. Đến tháng thứ 13, báo cáo giữa kỳ sẽ được trình, trong đó đề xuất hướng tuyến, vị trí các công trình quan trọng và phương án công nghệ.

Tháng thứ 27 là thời điểm dự kiến trình báo cáo nghiên cứu khả thi để thẩm định, hướng tới hoàn thành việc phê duyệt vào tháng thứ 30. Theo lộ trình được đưa ra, dự án phấn đấu khởi công vào cuối năm 2028.

Tuy nhiên, một số hạng mục có thể được triển khai sớm hơn. Theo Báo Điện tử Chính phủ ngày 23/11, hai công trình được nghiên cứu ưu tiên là ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và ga Thủ Thiêm (TP.HCM), dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Đây cũng chính là hai nhà ga nằm ở điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Việc ưu tiên triển khai nhằm bảo đảm đồng bộ với các dự án đường sắt đô thị, đồng thời tạo điều kiện để hai thành phố phát triển đô thị theo mô hình lấy giao thông công cộng làm trung tâm (TOD).

Phối cảnh nhà ga trong tương lai tạo bởi AI, không phải ảnh thiết kế chính thức

Viễn cảnh đi tàu xuyên Việt chỉ mất 5 giờ 30 phút

Được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ 1.713.548 tỷ đồng, tương đương 67,34 tỷ USD.

Tuyến đường dài khoảng 1.541 km, đi qua 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay, được xây dựng với tốc độ thiết kế 350 km/h, bố trí 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Mục tiêu được đặt ra là cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035.

Với người dân, một trong những thay đổi đáng mong đợi nhất chính là thời gian di chuyển. Theo thông cáo của SYSTRA ngày 25/11, hành trình bằng tàu hỏa từ Hà Nội đến TP.HCM hiện mất khoảng 30 giờ, trong khi tuyến đường sắt tốc độ cao có thể rút ngắn xuống còn khoảng 5 giờ 30 phút, tiết kiệm hơn một ngày di chuyển.

Tính toán trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi năm 2024 cũng cho thấy thời gian đi tàu từ Hà Nội đến Vinh, Đà Nẵng và Nha Trang dự kiến chỉ còn lần lượt 1,3 giờ, 2,7 giờ và 4,3 giờ.

Nếu những con số này trở thành hiện thực, các chuyến về quê thăm gia đình vào cuối tuần hay những kỳ nghỉ ngắn ngày tại các thành phố biển sẽ trở nên thuận tiện hơn. Du khách quốc tế cũng có thêm lựa chọn để khám phá nhiều điểm đến dọc chiều dài đất nước trong cùng một hành trình.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, việc bổ sung một phương thức vận tải có năng lực chuyên chở lớn được kỳ vọng góp phần chia sẻ áp lực với đường bộ và hàng không, đặc biệt vào những dịp lễ, Tết.

Từ những chuyến tàu xuyên đêm kéo dài hơn một ngày đến hành trình xuyên Việt chỉ trong vài giờ, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong thói quen đi lại, làm việc và du lịch của người dân Việt Nam.