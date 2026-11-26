Nấu cơm xong, nhiều người có thói quen vặn núm tắt bếp gas rồi cúi xuống khóa van bình gas. Một số khác lại làm ngược lại, khóa van bình gas, đợi lửa trên bếp tắt hẳn rồi mới vặn núm bếp về vị trí tắt. Thậm chí, có những gia đình chỉ tắt bếp sau mỗi lần nấu, đến cuối ngày mới khóa van bình gas. Vậy đâu mới là cách làm được khuyến cáo?

Nên khóa van bình gas trước hay tắt bếp gas trước?

Đối với bếp gas gia đình sử dụng bình gas nối với bếp qua dây dẫn, trong điều kiện đun nấu bình thường, cả cơ quan Cảnh sát PCCC và Tổng công ty Gas Petrolimex đều khuyến cáo người dùng khóa van cấp gas trước, sau đó mới tắt bếp. Cụ thể, sau khi nấu ăn xong, mọi người nên thực hiện theo thứ tự sau:

- Bước 1: Khóa van cấp gas tại bình.

- Bước 2: Quan sát và chờ ngọn lửa trên bếp tự tắt.

- Bước 3: Vặn núm điều khiển của bếp về vị trí tắt hoàn toàn.

- Bước 4: Kiểm tra lại van bình gas và các núm điều khiển trên bếp trước khi rời đi.

Lưu ý, trong thời gian chờ ngọn lửa tắt, người dùng vẫn phải ở cạnh bếp để theo dõi.

Vì sao nên thực hiện theo thứ tự này?

Khi bếp hoạt động, gas được cấp từ bình qua bộ điều áp và dây dẫn đến bộ phận đốt của bếp. Nếu tắt bếp trước rồi mới khóa van bình, một lượng gas nhất định vẫn có thể tồn lại trong đường dẫn. Việc khóa van bình trước giúp ngừng cấp thêm gas, đồng thời tận dụng ngọn lửa đang cháy để tiêu thụ lượng gas còn lại trong đường dẫn. Khi ngọn lửa tự tắt, người dùng mới đưa núm điều khiển của bếp về vị trí đóng. Bên cạnh đó, cách làm này còn giúp hình thành thói quen khóa nguồn cấp gas ngay sau mỗi lần nấu, hạn chế tình trạng tắt bếp xong rồi quên khóa van bình. Tất nhiên, không phải cứ tắt bếp trước rồi mới khóa van bình gas là sẽ xảy ra sự cố. Tuy nhiên, xét về việc hạn chế lượng gas tồn trong đường dẫn và xây dựng thói quen sử dụng an toàn, khóa van bình trước vẫn là trình tự được khuyến cáo.

Khóa van bình gas rồi, có cần vặn núm tắt bếp nữa không?

Câu trả lời là có. Đây cũng là thao tác mọi người cần đặc biệt ghi nhớ. Ngọn lửa tự tắt sau khi khóa nguồn cấp gas không đồng nghĩa với việc núm điều khiển trên bếp đã ở trạng thái đóng. Nếu quên vặn núm về vị trí tắt, ở lần sử dụng tiếp theo, khi mở lại van bình, gas có thể thoát ra qua đầu đốt nếu bếp không có cơ chế ngăn gas phù hợp. Do đó, khóa van bình gas và tắt bếp là hai thao tác cần thực hiện đầy đủ, không thể thay thế cho nhau.

Có nên đợi đến cuối ngày mới khóa van bình gas?

Một số gia đình nấu ăn nhiều lần trong ngày nên thường để van bình gas mở từ sáng đến tối cho tiện sử dụng. Tuy nhiên, khi không còn nhu cầu đun nấu, mọi người nên khóa van bình thay vì chỉ tắt bếp. Bởi trong thời gian không sử dụng, nếu dây dẫn, bộ điều áp hoặc các mối nối gặp vấn đề, khí gas vẫn có nguy cơ rò rỉ khi nguồn cấp chưa được đóng. Đặc biệt, trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà, gia đình nên dành vài giây kiểm tra lại cả bếp và van bình gas.

3 điều cần lưu ý thêm khi sử dụng bếp gas

Thứ nhất, thường xuyên quan sát tình trạng dây dẫn gas. Nếu phát hiện dây bị nứt, phồng, lão hóa hoặc có dấu hiệu bị chuột cắn, cần ngừng sử dụng và liên hệ nhân viên kỹ thuật để kiểm tra, thay thế.

Thứ hai, bố trí bình gas ở vị trí thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa. Không xếp quá nhiều đồ đạc xung quanh bình khiến việc kiểm tra và đóng van trở nên khó khăn.

Thứ ba, nếu phát hiện mùi gas bất thường, không áp dụng máy móc trình tự tắt bếp thông thường kể trên. Tuyệt đối không bật lửa, bật hoặc tắt thiết bị điện. Chỉ khóa van bình và mở cửa thông gió bằng tay nếu có thể thực hiện an toàn. Nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, gọi 114 và liên hệ đơn vị cung cấp gas từ vị trí an toàn.

Thực tế, việc khóa van bình gas trước hay tắt bếp trước chỉ chênh lệch nhau một thao tác nhỏ. Tuy nhiên, đây là thói quen đáng để tất cả thành viên trong gia đình thống nhất thực hiện. Mọi người cũng nên đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất đối với loại bếp và hệ thống van gas đang sử dụng để thao tác đúng cách.