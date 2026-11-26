Dưới đây là 3 nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng loại thức uống này.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai là nhóm cần chú ý đặc biệt đến lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày. Caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn hiện diện trong trà, chocolate, nước tăng lực và một số loại nước giải khát.

Sau khi người mẹ uống cà phê, caffeine có thể đi qua nhau thai và đến thai nhi. Trong khi đó, khả năng chuyển hóa caffeine của thai nhi còn hạn chế. Cơ thể phụ nữ mang thai cũng đào thải caffeine chậm hơn so với bình thường.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy tiêu thụ caffeine ở mức cao trong thai kỳ có liên quan đến nguy cơ thai nhi chậm phát triển, nhẹ cân khi sinh và một số kết cục thai kỳ bất lợi. Vì vậy, phụ nữ mang thai không nên tùy tiện uống cà phê với lượng lớn hoặc sử dụng nhiều loại đồ uống chứa caffeine cùng lúc.

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Người mắc bệnh tim mạch

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có khả năng làm tăng sự tỉnh táo nhưng đồng thời cũng có thể khiến nhịp tim và huyết áp tăng tạm thời sau khi sử dụng.

Ở một số người nhạy cảm với caffeine, uống cà phê có thể gây hồi hộp, đánh trống ngực, cảm giác tim đập nhanh hoặc bồn chồn. Những biểu hiện này có thể khiến người mắc bệnh tim mạch cảm thấy khó chịu, đặc biệt khi đã có sẵn triệu chứng rối loạn nhịp tim.

Người bị tăng huyết áp cũng cần chú ý. Caffeine có thể làm huyết áp tăng trong thời gian ngắn, nhất là ở người ít uống cà phê hoặc chưa có sự dung nạp với chất này.

Điều quan trọng là người bệnh cần theo dõi phản ứng của cơ thể, kiểm soát lượng caffeine và trao đổi với bác sĩ nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực sau khi uống cà phê.

Người thường xuyên mất ngủ, lo âu, căng thẳng

Nếu thường xuyên mất ngủ, khó đi vào giấc ngủ hoặc dễ tỉnh giấc giữa đêm, cà phê có thể là thức uống cần hạn chế.

Caffeine hoạt động bằng cách ức chế tác động của adenosine – một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò tạo cảm giác buồn ngủ. Nhờ đó, người uống cảm thấy tỉnh táo và ít buồn ngủ hơn. Tuy nhiên, chính cơ chế này cũng có thể khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, caffeine có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ sau khi uống. Vì vậy, ngay cả khi uống cà phê vào buổi chiều, một số người vẫn có thể bị ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm.

Với người vốn có tình trạng lo âu, căng thẳng, caffeine còn có thể làm tăng cảm giác bồn chồn, run tay, hồi hộp và khó thư giãn. Điều này có thể tạo thành vòng luẩn quẩn: mất ngủ khiến cơ thể mệt mỏi, người uống tiếp tục tìm đến cà phê để tỉnh táo, nhưng caffeine lại khiến giấc ngủ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Những người thuộc nhóm này nên cân nhắc giảm lượng cà phê, tránh uống vào buổi chiều và tối, đồng thời theo dõi xem giấc ngủ có cải thiện khi giảm caffeine hay không.