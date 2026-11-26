Vì sao một số người vẫn khỏe mạnh khi bước qua tuổi 100? Ngoài chế độ ăn và vận động, cách họ kết thúc một ngày cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm.

Dan Buettner, tác giả chuyên nghiên cứu những cộng đồng sống thọ trên thế giới, đã tìm hiểu lối sống tại 5 "Vùng Xanh" (Blue Zones: Nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất thế giới): Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Ikaria (Hy Lạp), Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda (Mỹ).

Từ những quan sát này, ông ghi nhận một số thói quen buổi tối đáng tham khảo.

5 thói quen buổi tối của những người sống trên 100 tuổi

Dựa trên quan sát về lối sống của những người dân sống tại các Vùng Xanh, Dan Buettner đã đưa ra 5 thói quen buổi tối của những người sống trên 100 tuổi (Ảnh: LC)

1. Đi ngủ đúng giờ

Duy trì giờ ngủ và thức dậy đều đặn mỗi ngày có thể quan trọng đối với tuổi thọ hơn cả việc ngủ bao nhiêu tiếng.

Một nghiên cứu trên hơn 60.000 người cho thấy, những người có lịch ngủ đều đặn hơn có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 20-48%. Đáng chú ý, tính ổn định của giấc ngủ còn được ghi nhận là yếu tố dự báo tuổi thọ tốt hơn so với chỉ xét thời lượng ngủ.

Theo bác sĩ Pablo Prichard, đồng sáng lập Trung tâm Ung thư Vincere (Mỹ), mọi người nên duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định, kể cả cuối tuần. Người thường xuyên mất ngủ hoặc có biểu hiện ngưng thở khi ngủ cũng nên đi khám thay vì xem đó là chuyện bình thường.

2. Ngủ đủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm

Không chỉ giờ giấc đều đặn, ngủ đủ và ngủ ngon cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Theo bác sĩ Jennifer Timmons, chuyên gia về y học trường thọ tại Mỹ, giấc ngủ chất lượng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hoạt động của não bộ và làm chậm quá trình lão hóa. Theo đó, người trưởng thành nên ngủ khoảng 7-9 tiếng mỗi đêm.

Bác sĩ Jennifer Timmons dẫn một nghiên cứu ghi nhận những người thường xuyên ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn khoảng 28%.

Tuy nhiên, đây là những mối liên hệ được ghi nhận qua nghiên cứu, không có nghĩa cứ ngủ đủ giờ là chắc chắn sống lâu. Chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là khả năng ngủ liền mạch, ít tỉnh giấc giữa đêm, cũng rất quan trọng.

3. Thư giãn, không mang căng thẳng lên giường

Mỗi cộng đồng có cách nghỉ ngơi, thư giãn riêng. Người Ikaria thường ngủ trưa, người Sardinia dành thời gian gặp bạn bè. Những thói quen khác nhau này có một điểm chung: tạo khoảng lặng để cơ thể và tinh thần bớt căng thẳng.

Bạn có thể đi bộ nhẹ, đọc sách hoặc uống một tách trà hoa cúc ấm vào buổi tối. Tránh tiếp tục công việc sát giờ ngủ.

4. Ăn tối vừa phải, tránh ăn vặt khuya

Ăn tối vừa phải, tránh ăn quá no (Ảnh: Adobestock)

Theo Buettner, nhiều người tại các Vùng Xanh ăn bữa tối nhỏ và không tiếp tục ăn vặt muộn. Họ thường ăn nhiều hơn vào bữa sáng hoặc bữa trưa. Thói quen này giúp hạn chế tình trạng dồn quá nhiều thức ăn vào cuối ngày.

5. Thưởng thức rượu vang ở mức vừa phải

Buettner ghi nhận người dân ở 4 trong 5 Vùng Xanh có thói quen uống rượu vang vừa phải, thường khi ăn uống hoặc trò chuyện cùng bạn bè.

Phát biểu tại một hội nghị sức khỏe toàn cầu, Buettner nói: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy ở các Vùng Xanh, việc nhấm nháp một vài ly rượu vang mỗi ngày trong bữa ăn, đặc biệt cùng với bạn bè, có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong”.

Tuy nhiên, đây là quan sát về lối sống, không chứng minh rượu giúp kéo dài tuổi thọ. Điều đáng học hỏi là dành thời gian cho người thân, bạn bè, cùng trò chuyện và chia sẻ sau một ngày bận rộn.