Chứng kiến bạn bè đạt được những thành tựu mà bản thân vẫn đang nỗ lực theo đuổi đôi khi mang đến những cảm xúc rất khó gọi tên. Chúng ta có thể thật lòng vui mừng cho đối phương, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, tự ti hoặc sốt ruột khi nhìn lại hành trình của chính mình.

Đặc biệt, khi hai người từng có xuất phát điểm tương tự, sự khác biệt về thành quả càng dễ khiến một người đặt câu hỏi liệu bản thân có đang chậm hơn người khác hay không. Trong những thời điểm như vậy, thay vì để sự so sánh chi phối cảm xúc, có 3 điều bạn nên làm để vừa giữ gìn tình bạn, vừa tìm được động lực cho hành trình riêng.

Thành thật với cảm xúc của mình, đừng ép bản thân phải vui vẻ ngay lập tức

Khi một người bạn đạt được công việc mơ ước, có mức thu nhập tốt, giành được học bổng hoặc chạm đến một cột mốc quan trọng, việc cảm thấy chạnh lòng không phải điều bất thường. Đôi khi, thành công của người khác vô tình nhắc chúng ta nhớ đến những mục tiêu còn dang dở, những lần thất bại hoặc khoảng thời gian bản thân đã nỗ lực nhưng chưa nhận lại kết quả như mong muốn.

(Ảnh minh hoạ)

Điều quan trọng là đừng vì những cảm xúc nhất thời ấy mà vội kết luận mình là một người bạn xấu tính hay ích kỷ. Bạn có thể vừa vui cho đối phương, vừa buồn vì bản thân chưa đạt được điều mình mong muốn. Hai cảm xúc này hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Thay vì cố tỏ ra không hề bận tâm hoặc phủ nhận sự chạnh lòng, hãy cho mình thời gian để bình tâm và nhìn nhận cảm xúc một cách trung thực. Khi không còn phải cố gắng che giấu những suy nghĩ bên trong, bạn sẽ dễ dàng phân biệt đâu là sự ngưỡng mộ dành cho bạn bè, đâu là áp lực do chính mình tạo ra.

Chúc mừng bạn bè bằng sự chân thành, đừng biến thành công của họ thành cuộc cạnh tranh

Một trong những điều đáng tiếc nhất là để sự so sánh làm ảnh hưởng đến một tình bạn vốn đang tốt đẹp. Khi bạn bè đạt được điều mình chưa có, chúng ta đôi khi vô thức tìm cách giảm nhẹ thành quả của họ, chẳng hạn cho rằng đối phương gặp may, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn hoặc thành công nhờ sự giúp đỡ của người khác. Những suy nghĩ này có thể xuất hiện khi bản thân đang tự ti, nhưng nếu liên tục thể hiện ra bên ngoài, chúng dễ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Thay vì cố tìm lý do để phủ nhận thành quả của người khác, hãy dành cho họ một lời chúc mừng chân thành. Nếu thực sự tò mò về hành trình phía sau thành công ấy, bạn có thể hỏi đối phương đã chuẩn bị như thế nào, gặp những khó khăn gì và học được điều gì trong quá trình đó. Biết đâu, câu chuyện của một người bạn lại mang đến cho bạn kinh nghiệm hữu ích. Thành công của người khác không đồng nghĩa với việc cơ hội của bạn bị thu hẹp, cũng không khiến những nỗ lực của bạn trở nên kém giá trị. Một tình bạn tốt không cần hai người phải đạt được mọi thứ cùng lúc, mà có thể cùng vui mừng trước những cột mốc khác nhau của mỗi người.

Quay trở lại với mục tiêu của bản thân, thay vì cố chạy theo tiến độ của người khác

Sau khi chứng kiến bạn bè đạt được thành tựu, nhiều người dễ rơi vào tâm lý sốt ruột và muốn nhanh chóng tạo ra một kết quả tương tự. Họ có thể vội vàng tìm việc mới, đăng ký thêm khóa học, thay đổi kế hoạch hoặc đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng chỉ vì không muốn cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, những quyết định được đưa ra từ tâm lý so sánh thường thiếu sự cân nhắc cần thiết.

(Ảnh minh hoạ)

Thay vì tự hỏi tại sao người khác đã đi xa đến vậy còn mình vẫn đứng yên, hãy dành thời gian nhìn lại điều bản thân thực sự mong muốn. Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện, thế mạnh và nhịp độ phát triển khác nhau. Bạn bè có thể đã đạt được một cột mốc quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải lập tức đi theo con đường giống họ. Hãy xác định mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, chia nhỏ những việc cần làm và tập trung vào từng bước tiến cụ thể. Đôi khi, việc hoàn thành một công việc còn dang dở, cải thiện một kỹ năng hoặc kiên trì với kế hoạch đã đặt ra cũng là những thành tựu đáng ghi nhận.

Trong cuộc sống, sẽ luôn có những người đạt được điều chúng ta đang mong muốn, cũng như có những thời điểm bản thân tiến xa hơn những người xung quanh. Điều quan trọng không phải là ai thành công trước, ai có nhiều thành tựu hơn, mà là mỗi người có đang thực sự tiến gần đến cuộc sống mình mong muốn hay không. Bạn hoàn toàn có thể tự hào về bạn bè mà không cần hạ thấp bản thân, đồng thời tiếp tục nỗ lực mà không biến hành trình của họ thành thước đo cho giá trị của mình.