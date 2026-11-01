NAPAS vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh thương hiệu này, gửi tin nhắn SMS đến nhiều người dân với những kịch bản khác nhau nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.



Đáng chú ý, các tin nhắn giả mạo không chỉ sử dụng một kịch bản mà biến tấu dưới nhiều hình thức, đánh vào tâm lý lo ngại về bảo mật thẻ hoặc mong muốn nhận ưu đãi của khách hàng.

Hai chiêu trò được sử dụng để dẫn dụ người dùng: Xác minh thẻ và đổi điểm thưởng

Theo NAPAS, một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là gửi tin nhắn yêu cầu khách hàng hoàn tất xác minh bảo mật thẻ tín dụng. Một kịch bản khác là thông báo hoặc đề nghị đổi điểm thưởng theo thể lệ chương trình ưu đãi do NAPAS phối hợp với các ngân hàng triển khai.

Điểm chung của những chiêu trò này là dẫn người nhận truy cập các website giả mạo có tên miền liên quan đến NAPAS. Tại đây, khách hàng được yêu cầu nhập thông tin cá nhân, tài khoản và thẻ ngân hàng.

Khi có được những dữ liệu này, các đối tượng có thể lợi dụng để chiếm đoạt tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng.

NAPAS khẳng định đây là hành vi lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu. Đơn vị đã thông báo sự việc đến các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

NAPAS không phát hành thẻ, không quản lý giao dịch thanh toán của khách hàng

Trước tình trạng trên, NAPAS khuyến cáo người dùng tuyệt đối không truy cập các đường link giả mạo, không cung cấp thông tin bảo mật của tài khoản và thẻ ngân hàng theo yêu cầu từ những tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp cần kiểm tra thông tin chính thức liên quan đến tình trạng thẻ NAPAS, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ kịp thời.

Các tin nhắn SMS mạo danh NAPAS đang sử dụng nhiều chiêu trò để đánh cắp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng. (Ảnh: Báo Chính phủ)

NAPAS cũng lưu ý thẻ NAPAS là thẻ do các ngân hàng, công ty tài chính Việt Nam phát hành. Đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của thẻ, bảo đảm tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Đáng chú ý, NAPAS không có chức năng phát hành thẻ và cũng không quản lý hoạt động giao dịch thanh toán thẻ của từng khách hàng. Vì vậy, người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn tự xưng NAPAS yêu cầu xác minh thông tin thẻ, tài khoản hoặc cung cấp dữ liệu bảo mật.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, khách hàng được khuyến nghị chủ động theo dõi thông tin từ website chính thức của NAPAS tại napas.com.vn, đồng thời chỉ liên hệ ngân hàng phát hành thẻ khi cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thẻ.

Nguồn: Báo Chính phủ