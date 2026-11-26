Sáng 25/11, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức lễ tiếp nhận hai ô tô điện gồm VF 8 và VF 9 do VinFast tài trợ nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là hãng xe điện do ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận hai xe ô tô điện VinFast VF8 và VF9. Ảnh: Trường Đại học Thuỷ lợi

Theo bảng giá bán lẻ được VinFast công bố, mẫu VF 8 có giá từ 898 triệu đồng đến 1,079 tỷ đồng, tùy phiên bản và cấu hình. Trong khi đó, VF 9 có giá lần lượt là 1,348 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng đối với hai phiên bản Eco và Plus.

Như vậy, tổng giá trị niêm yết của hai mẫu ô tô điện được trao tặng dao động từ 2,246 tỷ đồng đến 2,608 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và các trang bị tùy chọn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Thủy lợi - cho biết với truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn chú trọng gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển của khoa học công nghệ.

Hai ô tô điện được tài trợ sẽ trở thành học cụ để giảng viên, sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô, trực tiếp tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành và các công nghệ hiện đại trên phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế – Phó Hiệu trưởng thường trực tham gia lái thử xe

Trao tặng 4 ô tô trong vòng một tuần

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên VinFast liên tiếp trao tặng ô tô điện cho các cơ sở giáo dục đại học. Vào thứ 4 tuần trước (ngày 18/11), VinFast cũng trao tặng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hai ô tô điện gồm VF 7 và VF 9. Cả hai đều là xe mới, chưa qua sử dụng, được đưa vào phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Hoạt động này nằm trong cam kết hợp tác của VinFast với 30 trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trên cả nước nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp ô tô điện. Trong số này có nhiều cơ sở đào tạo kỹ thuật như Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên...

Sau khi ký kết thỏa thuận, VinFast đã triển khai bàn giao ô tô điện cho các cơ sở đào tạo. Đơn cử, ngày 5/3/2026, Đại học Duy Tân tiếp nhận hai mẫu xe VF 6 và VF 9 cùng các thiết bị thực hành, tài liệu kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Bên cạnh việc tài trợ phương tiện, chương trình hợp tác giữa VinFast và các trường còn hướng tới chuẩn hóa giáo trình, tài liệu giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực ô tô điện.

Sinh viên tham gia chương trình hợp tác cũng có cơ hội thực tập tại các nhà máy và xưởng dịch vụ của VinFast, tham gia các dự án nghiên cứu liên quan đến công nghệ xe điện. Những sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được hãng ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.



