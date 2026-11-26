Việc giữ cho tai được thông thoáng là rất quan trọng, vì độ ẩm có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ống tai. Nếu bạn dễ bị nhiễm trùng tai và thường xuyên sử dụng tai nghe, hãy cân nhắc kỹ trước khi chọn loại tai nghe phù hợp.

Chuyên gia Tai Mũi Họng Thomas Deitmer (làm việc tại New York, Mỹ) khuyên những người có đôi tai nhạy cảm nên tránh sử dụng loại tai nghe trùm tai (over-ear). "Loại tai nghe này bao phủ hoàn toàn vành tai ngoài, khiến ống tai trở nên ấm và ẩm ướt hơn. Đây là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Nếu vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, bạn có thể bị nhiễm trùng", chuyên gia nói.

Theo ông, các loại tai nghe đặt trên vành tai (on-ear), vốn có kích thước nhỏ hơn, sẽ an toàn hơn vì chúng chỉ nằm trên vành tai ngoài, cho phép không khí lưu thông tốt hơn.

Loại tai nghe này bao phủ hoàn toàn vành tai ngoài, khiến ống tai trở nên ấm và ẩm ướt hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Điều tương tự cũng áp dụng cho các loại tai nghe nhét tai (in-ear) có độ khít vừa phải. Tuy nhiên, với những loại tai nghe nhét tai sử dụng nút silicon ôm sát vào ống tai, tình hình lại khác. Ông giải thích: "Kiểu thiết kế này tạo ra môi trường ẩm ướt, khiến tình trạng viêm nhiễm dễ xảy ra hơn".

Lời khuyên từ bác sĩ Deitmer, đặc biệt là khi đã bắt đầu xuất hiện các vấn đề như đau tai hoặc chảy dịch, là: "Hãy giảm thời gian đeo tai nghe và để tai được tiếp xúc với không khí".

Ngoài ra, bạn cũng cần vệ sinh tai nghe thường xuyên; tốt nhất là thực hiện theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Còn về nút bịt tai thì sao?

Chuyên gia Tai Mũi Họng Bernhard Junge-Hülsing (làm việc tại New York, Mỹ) khuyên không nên sử dụng nút bịt tai, một phần vì chúng có thể đẩy ráy tai ngược vào sâu bên trong. "Bạn chỉ nên dùng trong những trường hợp như đi xem hòa nhạc có âm thanh quá lớn hoặc khi phòng khách sạn có tiếng ồn không thể chịu nổi. Tuy nhiên, đừng biến việc này thành thói quen", chuyên gia nói.

Ông lưu ý điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn thường xuyên dùng nút bịt tai mỗi đêm vì bạn đời ngáy khi ngủ. Lời khuyên của ông là: "Tốt hơn hết, hãy khuyên người bạn đời của mình đi khám bác sĩ Tai Mũi Họng để tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng ngáy đó".

(Nguồn: YH Health)