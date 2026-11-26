Ngày 25/11, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) chính thức tiếp nhận thêm lô đầu máy diesel D19E thế hệ mới, bổ sung năng lực vận tải hành khách và hàng hóa trước thềm cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đây là lô đầu máy tiếp theo thuộc Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030 của ngành đường sắt. Trước đó, vào ngày 29/8, tại ga Yên Viên (Hà Nội), VNR đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên thuộc dự án này. Những phương tiện mới sở hữu hàng loạt cải tiến kỹ thuật được thực hiện dựa trên kinh nghiệm khai thác đường sắt tại Việt Nam.

Ảnh VNR

Những đầu máy nặng 81 tấn đến từ Trung Quốc

Hồi tháng 1/2026, Công ty TNHH Đầu máy Tư Dương Trung Xa (CRRC Ziyang Co., Ltd.) của Trung Quốc được công bố trúng Gói thầu số 02 - Mua sắm đầu máy thuộc Dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030 của VNR.

Giá trị trúng thầu là 19,28 triệu USD, tương đương 509,44 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 320 ngày. Theo yêu cầu của gói thầu, các phương tiện được cung cấp là đầu máy diesel truyền động điện, công suất 1.900 mã lực, có năm sản xuất từ 2025 trở về sau.

CRRC Ziyang là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn CRRC, chuyên sản xuất đầu máy và thiết bị đường sắt, có trụ sở tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây không phải cái tên xa lạ với ngành đường sắt Việt Nam. Thông tin từ VNR cho biết, từ năm 2001, doanh nghiệp này đã hợp tác cung cấp nhiều đầu máy cho Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, theo VNR, mỗi đầu máy D19E thế hệ mới có trọng lượng chỉnh bị 81 tấn, được bố trí 6 trục bánh xe với tải trọng mỗi trục 13,5 tấn. Phương tiện sử dụng động cơ diesel CAT3512B của Caterpillar - thương hiệu nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực sản xuất động cơ và máy móc công nghiệp.

Khác với các đoàn tàu sử dụng nguồn điện từ hệ thống cấp điện bên ngoài, đầu máy diesel - điện sử dụng động cơ diesel để vận hành hệ thống phát điện, cung cấp năng lượng cho 6 động cơ điện kéo. Tốc độ thiết kế tối đa của đầu máy đạt 120 km/h.

Các đầu máy được tiếp nhận tại Việt Nam (Ảnh VNR)

Hơn 40 hạng mục được cải tiến, lô đầu tiên đã vận hành khoảng 25.000 km

Mặc dù kế thừa nền tảng của dòng D19E đã được khai thác nhiều năm tại Việt Nam, thế hệ đầu máy mới có hơn 40 hạng mục được cải tiến. Những thay đổi xuất phát từ yêu cầu của VNR đối với nhà sản xuất nhằm khắc phục các hạn chế từng bộc lộ trong quá trình vận hành thực tế.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là hệ thống máy tính điều khiển G300, có khả năng hỗ trợ giám sát tình trạng thiết bị, cảnh báo bất thường và chẩn đoán sự cố. Kết cấu khoang lái cũng được gia cường để tăng khả năng bảo vệ nhân viên lái tàu khi xảy ra va chạm.

Bên cạnh đó, hệ thống máy nén khí được chuyển sang sử dụng công nghệ trục vít, giúp giảm độ rung và tiếng ồn. Việc tăng cường sử dụng thép cường độ cao và vật liệu chống gỉ ở một số bộ phận cũng hướng đến nâng cao tuổi thọ phương tiện, giảm nhu cầu bảo trì.

Hiệu quả của những cải tiến này bước đầu được ghi nhận qua quá trình khai thác lô đầu máy tiếp nhận hồi cuối tháng 8. Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra kỹ thuật và chạy thử nghiệm, các phương tiện đã được đưa vào phục vụ trên mạng lưới đường sắt quốc gia.

Theo thống kê sơ bộ của VNR, tính đến ngày 25/11, tổng quãng đường vận dụng của lô đầu máy đầu tiên đạt khoảng 25.000 km. Các phương tiện hoạt động ổn định khi kéo cả tàu khách và tàu hàng trên tuyến Thống Nhất, đáp ứng các yêu cầu về an toàn khai thác.

Ảnh VNR

Chuẩn bị phục vụ đợt vận tải kéo dài 34 ngày

Việc liên tiếp bổ sung đầu máy mới diễn ra trong bối cảnh ngành đường sắt đang chuẩn bị cho một trong những đợt vận tải lớn nhất năm.

Theo kế hoạch được VNR công bố, đợt vận tải Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 sẽ kéo dài 34 ngày, từ ngày 23/1 đến hết ngày 25/2/2027. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, ngành đường sắt dự kiến huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, đồng thời đã mở bán khoảng 300.000 vé tàu chạy suốt tuyến Bắc - Nam từ đầu tháng 9.

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngoài 7 đôi tàu Thống Nhất chạy thường xuyên mỗi ngày, ngành đường sắt sẽ bố trí thêm 2 đôi tàu tăng cường giữa Hà Nội và TP.HCM. Nhiều tuyến khu đoạn như Sài Gòn - Vinh, Sài Gòn - Quảng Ngãi và Nha Trang - Sài Gòn cũng được bổ sung chuyến trong dịp cao điểm.

Để đưa hàng chục đoàn tàu vào khai thác, bên cạnh việc chuẩn bị đủ số lượng toa xe, ngành đường sắt còn phải bảo đảm nguồn phương tiện sức kéo. Việc bổ sung các đầu máy mới có công suất lớn, độ tin cậy cao sẽ giúp ngành chủ động hơn trong bố trí phương tiện, tổ chức các chuyến tàu tăng cường và dự phòng trong trường hợp cần thiết.

Ảnh Báo Chính phủ

Không chỉ phục vụ nhu cầu về quê đón Tết và du xuân của người dân, những đầu máy mới còn góp phần từng bước thay thế các phương tiện đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn sử dụng, hướng tới nâng cao chất lượng vận tải đường sắt trong dài hạn.