Nhà bếp là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình, nhưng cũng là khu vực tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Từ một chiếc chảo dầu quá nóng, con dao đặt sai vị trí đến thức ăn thừa không được bảo quản đúng cách, những sơ suất nhỏ đôi khi có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Người lớn tuổi thường có những nguyên tắc riêng khi bước vào bếp. Trước đây, không ít người trẻ cho rằng đó chỉ là những lời nhắc nhở quá cẩn thận. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ nhận ra 6 điều dưới đây đều có cơ sở thực tế và rất đáng để duy trì.

1. Không rời khỏi bếp khi đang đun nấu

Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất.

Đang chiên cá thì có người giao hàng gọi cửa, đang ninh xương thì muốn ra phòng khách xem điện thoại, hoặc đơn giản là nghĩ rằng nồi canh đang để lửa nhỏ nên không cần trông chừng. Những tình huống này xảy ra trong rất nhiều gia đình.

Thực tế, chỉ vài phút mất tập trung cũng có thể gây nguy hiểm. Dầu ăn khi bị đun quá nóng có thể bốc cháy. Nồi canh sôi trào có thể làm tắt ngọn lửa ở bếp gas, dẫn đến nguy cơ rò rỉ khí nếu thiết bị không có chức năng tự ngắt.

Vì vậy, khi đang nấu ăn, đặc biệt là chiên rán, tuyệt đối không nên bỏ bếp mà không có người trông coi. Nếu cần ra ngoài hoặc xử lý công việc khác, tốt nhất hãy tắt bếp trước.

Đối với gia đình sử dụng bếp gas, việc kiểm tra van gas sau khi nấu và khóa van khi không sử dụng cũng là thói quen cần duy trì.

2. Không đổ nước vào chảo dầu đang bốc cháy

Phản xạ đầu tiên của nhiều người khi nhìn thấy lửa là tìm nước để dập. Thế nhưng, với chảo dầu đang cháy, hành động này có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi nước tiếp xúc với dầu đang ở nhiệt độ rất cao, nước có thể bốc hơi đột ngột, làm dầu nóng bắn tung tóe và khiến ngọn lửa lan rộng.

Nếu đám cháy còn nhỏ và có thể tiếp cận an toàn, cần tắt nguồn nhiệt, dùng nắp kim loại phù hợp đậy kín chảo để ngăn oxy tiếp xúc với ngọn lửa. Không di chuyển chảo đang cháy, không dùng khăn ướt phủ lên chảo dầu và không cố dập bằng nước.

Trong trường hợp lửa bùng phát mạnh, hãy nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi 114.

Một chiếc chảo có thể mua lại, nhưng sự an toàn của các thành viên trong gia đình thì không thể đánh đổi.

3. Không để dao kéo lung tung trên mặt bếp

Người xưa thường nhắc rằng dùng dao xong phải cất ngay, không được để tùy tiện trên bàn. Lời dặn này đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Dao đặt sát mép bàn có thể rơi xuống khi vô tình va chạm. Dao để lẫn trong đống bát đĩa hoặc dưới khăn lau cũng dễ khiến người dọn dẹp bị thương.

Ngoài ra, dao thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ và thực phẩm nhưng không được vệ sinh, lau khô đúng cách có thể bị gỉ hoặc nhiễm bẩn.

Tốt nhất, sau khi sử dụng nên rửa sạch, lau khô và cất dao vào giá chuyên dụng hoặc ngăn kéo có bộ phận bảo vệ lưỡi dao.

Một căn bếp gọn gàng không chỉ đẹp mắt mà còn giúp giảm đáng kể những va chạm không đáng có.

4. Không để thức ăn thừa trong nồi qua đêm ở nhiệt độ phòng

Nhiều gia đình có thói quen nấu dư thức ăn cho bữa tối, sau đó đậy vung và để nguyên trên bếp đến sáng hôm sau.

Tưởng rằng vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ phải rửa thêm hộp đựng, nhưng đây lại là thói quen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thức ăn chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Một số loại độc tố do vi khuẩn sinh ra không thể được loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng việc đun nóng lại.

Theo nguyên tắc an toàn thực phẩm thông dụng, thức ăn dễ hỏng không nên để ngoài quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ khi nhiệt độ môi trường trên 32°C.

Nếu còn thức ăn, nên chia thành các phần nhỏ, cho vào hộp sạch có nắp đậy và bảo quản trong tủ lạnh kịp thời. Khi sử dụng lại, cần hâm nóng kỹ.

Điều quan trọng cần nhớ là không phải cứ thức ăn để qua đêm đều nguy hiểm; vấn đề nằm ở cách bảo quản và thời gian thực phẩm ở nhiệt độ không an toàn.

Tiết kiệm một bữa ăn là tốt, nhưng không nên vì tiếc vài miếng thức ăn mà đánh đổi sức khỏe.

5. Không cãi vã, mất bình tĩnh khi đang nấu ăn

Thoạt nghe, điều này có vẻ giống một lời khuyên về cách cư xử hơn là nguyên tắc an toàn nhà bếp.

Tuy nhiên, hãy thử hình dung một người vừa cầm dao thái thực phẩm, vừa tranh luận gay gắt với người khác. Hoặc khi đang bực tức, họ phải xử lý một chiếc chảo dầu nóng hay nồi nước đang sôi.

Cảm xúc căng thẳng dễ khiến chúng ta mất tập trung, thao tác vội vàng và giảm khả năng quan sát những nguy hiểm xung quanh.

Bởi vậy, lời dặn không nên tranh cãi trong bếp thực chất rất đáng suy ngẫm.

Nếu có mâu thuẫn cần giải quyết, hãy tạm dừng công việc nấu nướng, đặt dụng cụ xuống vị trí an toàn, tắt bếp nếu cần rồi mới tiếp tục câu chuyện.

Giữ một tinh thần bình tĩnh khi nấu ăn cũng là cách bảo vệ chính mình và người thân.

6. Không chất đống đồ đạc, vật dễ cháy quanh bếp

Một căn bếp nhỏ thường phải chứa rất nhiều đồ: chai dầu ăn, túi ni lông, giấy ăn, khăn lau, hộp nhựa, thùng rác và đủ loại dụng cụ.

Vì muốn thuận tiện, nhiều người có thói quen đặt tất cả ngay cạnh bếp nấu. Tuy nhiên, giấy, vải và vật dụng bằng nhựa khi ở gần nguồn nhiệt có thể bị biến dạng, nóng chảy hoặc bắt lửa.

Bên cạnh đó, máy hút mùi lâu ngày không được vệ sinh sẽ tích tụ dầu mỡ, làm tăng nguy cơ cháy khi gặp nhiệt độ cao.

Vì thế, khu vực xung quanh bếp nên được giữ thông thoáng, chỉ đặt những vật dụng thật sự cần thiết. Khăn lau, giấy ăn và túi nhựa cần để cách xa nguồn nhiệt.

Thùng rác nên có nắp đậy, đặt ở vị trí phù hợp và được vệ sinh thường xuyên. Các bộ phận của hệ thống gas cũng cần được kiểm tra định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu xuống cấp hoặc rò rỉ.

Một căn bếp không nhất thiết phải rộng hay trang bị nhiều thiết bị đắt tiền. Quan trọng hơn cả là được sắp xếp khoa học, sạch sẽ và an toàn.

Lời kết

Nhìn lại 6 lời dặn của người xưa, có thể thấy chúng không phải những điều kiêng kỵ vô căn cứ. Phần lớn đều xuất phát từ kinh nghiệm sống, được đúc kết qua nhiều năm chăm sóc gia đình và sử dụng bếp lửa.

Ngày nay, dù chúng ta có bếp từ, bếp gas hiện đại, nồi chiên không dầu hay hàng loạt thiết bị thông minh, những nguyên tắc cơ bản ấy vẫn còn nguyên giá trị.

Đôi khi, để giữ cho gia đình an toàn, không cần thay đổi điều gì quá lớn. Chỉ cần tập thói quen tắt bếp trước khi rời đi, cất dao đúng chỗ, bảo quản thức ăn cẩn thận và dành vài phút dọn dẹp sau mỗi bữa nấu.

Bởi một căn bếp tốt không chỉ là nơi nấu ra những món ăn ngon, mà trước hết phải là nơi mọi thành viên trong gia đình cảm thấy an toàn.