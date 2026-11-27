Vừa qua, Hoàng Thuỳ Linh tổ chức buổi listening party giới thiệu album phòng thu thứ 5 mang tên Thùy, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và bạn bè thân thiết trong showbiz. Tuy nhiên, nhân vật chiếm nhiều sự chú ý nhất có lẽ là Đen Vâu.

Không chỉ xuất hiện từ sớm để chúc mừng nữ ca sĩ, nam rapper còn có những tương tác thân thiết với cô trước ống kính truyền thông. Đặc biệt, cả hai cùng lên sân khấu song ca một ca khúc trong album mới. Đáng chú ý, Đen Vâu cũng là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album của Hoàng Thuỳ Linh càng khiến màn xuất hiện lần này trở thành tâm điểm.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh tương tác đáng yêu trên thảm đỏ

Trong phần giao lưu, Hoàng Thùy Linh tiết lộ cô đã phải đắn đo rất lâu mới dám ngỏ lời mời Đen Vâu tham gia dự án. Theo nữ ca sĩ, nam rapper khá kỹ tính khi nhận lời đồng hành trong các sản phẩm âm nhạc, vì vậy cô không khỏi hồi hộp khi đưa ra lời đề nghị. Cuối cùng, Đen Vâu vẫn nhận lời và góp giọng trong ca khúc Hầu Quạt, trở thành mảnh ghép đặc biệt của album.

Chia sẻ về quá trình tham gia dự án, Đen Vâu tỏ ra khá khiêm tốn khi cho rằng mình không đóng góp quá nhiều, chỉ đơn giản là hát một vài câu trong ca khúc. Tuy nhiên, nam rapper lại dành nhiều lời khen cho ekip đã cùng tạo nên album với Hoàng Thuỳ Linh vì "mọi người có sức chịu đựng khủng khiếp".

Đen Vâu nói: "Vai trò của Đen trong album này rất nhỏ bé thôi, chỉ vài câu rap nghêu ngao. Điều đáng nói chắc là sự chịu đựng của ekip này đối với Hoàng Thuỳ Ling ạ".

Nam rapper bày tỏ sự bất ngờ khi mọi người có thể đồng hành cùng nữ ca sĩ trong suốt 3 tháng để hoàn thiện một album chất lượng. Cách Đen Vâu hài hước nhắc đến sức làm việc của Hoàng Thuỳ Linh khiến phần giao lưu trở nên gần gũi, mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người trong rạp.

Đen Vâu chia sẻ ekip làm album cho Hoàng Thuỳ Linh phải có sức chịu đựng rất tốt

Tranh thủ "bóc phốt" Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu cũng gửi gắm một thông điệp khá ý nghĩa đến những người yêu âm nhạc. Nam rapper khuyến khích mọi người nếu có đam mê thì hãy mạnh dạn trải nghiệm, bởi cuộc đời mỗi người chỉ có một lần.

Theo nam rapper, việc được thử sức, làm điều mình yêu thích và lưu giữ những trải nghiệm ấy đã là một điều đáng quý. Những chia sẻ chân thành, có phần dí dỏm của Đen Vâu khiến anh trở thành một trong những nhân vật tạo được nhiều thiện cảm tại sự kiện.

Đen Vâu chính là "ngoại lệ" của Hoàng Thuỳ Linh khi là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong album của cô

khoảnh khắc khiến khán phòng náo nhiệt nhất lại đến từ màn "đẩy thuyền" của Phạm Quỳnh Anh. Trong phần giao lưu, nữ ca sĩ bất ngờ bắt sóng câu chuyện về Đen Vâu khi nhắc đến màu sắc trong album mới của đàn em. Cô hài hước hỏi Hoàng Thuỳ Linh rằng album có nhiều màu sắc như vậy nhưng trong đầu cô chỉ có "màu Đen" thôi đúng không. Câu hỏi chơi chữ lập tức khiến khán giả liên tưởng đến nam rapper, kéo theo những tiếng reo hò và tràng vỗ tay thích thú.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Quỳnh Anh còn thẳng thắn chốt một câu khiến cả khán phòng bật cười: "Thế này rồi thì cưới thôi!". Trước màn trêu chọc công khai của đàn chị, Hoàng Thuỳ Linh chỉ biết bật cười, có phần lúng túng và không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Trong khi đó, Đen Vâu cũng trở thành tâm điểm chú ý với phản ứng đầy thú vị khi cười mỉm và "thả tìm" hướng về phía Hoàng Thuỳ Linh đang đứng cùng hội bạn.