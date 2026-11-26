Trưa ngày 26/11, buổi listening party giới thiệu album phòng thu Vol.5 - Thùy của Hoàng Thùy Linh diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo khán giả, truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Bên cạnh sự chú ý dành cho sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ, sự xuất hiện của loạt khách mời nổi tiếng cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Trong đó, Đen Vâu nhanh chóng chiếm tâm điểm khi có mặt tại sự kiện để chúc mừng Hoàng Thùy Linh.

Đen Vâu xuất hiện tại buổi listening party giới thiệu album phòng thu Vol.5 của Hoàng Thùy Linh

Nam rapper xuất hiện với trang phục denim tông xám đơn giản, gồm áo sơ mi và quần jeans đồng bộ, mang đến vẻ ngoài có phần bụi bặm, phóng khoáng quen thuộc. Đáng chú ý, ngay khi vừa xuất hiện, Đen Vâu đã tiến đến ôm chầm lấy Hoàng Thùy Linh như một lời chúc mừng đầy thân thiết. Khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cả hai sau đó còn vui vẻ đứng cạnh nhau, tạo dáng trước ống kính. Màn hội ngộ này càng khiến khán giả chú ý đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ, đặc biệt khi Đen Vâu cũng là một trong những cái tên từng có màn kết hợp âm nhạc đáng nhớ cùng Hoàng Thùy Linh.

Đen Vâu xuất hiện giản dị bên cạnh Hoàng Thùy Linh

Bên trong khu vực listening party hôm nay, tách biệt với dàn celeb khách mời, Đen Vâu chọn một góc riêng để chuẩn bị thưởng thức album mới của Hoàng Thùy Linh. Nam rapper vẫn giữ phong cách giản dị, kín tiếng quen thuộc giữa không khí đông đúc của sự kiện.

Đen Vâu ngồi tách biệt với các celeb trong buổi Listening Party của Hoàng Thùy Linh

Sự xuất hiện của Đen Vâu càng khiến những về mối quan hệ giữa nam rapper và Hoàng Thùy Linh được nhắc lại. Từ đầu năm 2023, cả hai liên tục vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí bí mật tổ chức lễ ăn hỏi. Đến năm 2024, những thông tin liên quan đến chuyện kết hôn và có con của hai nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận.

Tuy nhiên, người trong cuộc chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ. Dù giữ kín chuyện đời tư, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vẫn nhiều lần có những tương tác khiến công chúng chú ý. Cả hai từng hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc như Gieo Quẻ, Miền Đất Hứa. Tại Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh vào năm 2023, Đen Vâu bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời, cùng Hoàng Thùy Linh trình diễn Miền Đất Hứa.

Vừa xuất hiện, nam rapper đã nhanh chóng ôm chầm lấy Hoàng Thùy Linh

Sau đó nam rapper tiếp tục có mặt tại buổi ra mắt phim concert Vietnamese Concert Film: Chúng Ta Là Người Việt Nam của nữ ca sĩ ở TP.HCM. Tuy nhiên, cả hai khá kín tiếng, không thường xuyên thể hiện những tương tác quá thân mật trước công chúng. Bởi vậy, màn hội ngộ tại listening party lần này, đặc biệt là cái ôm thân thiết ngay khi vừa xuất hiện, tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả.

Đặc biệt, trong năm 2026, cả hai tiếp tục có những động thái ủng hộ sản phẩm âm nhạc của nhau. Khi Đen Vâu phát hành Những Em Bé Mặt Trời, Hoàng Thùy Linh chia sẻ MV để cổ vũ nam rapper.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đã nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò

Trước đó, Đen Vâu cũng đăng tải MV Thầy Dùi của nữ ca sĩ với lời nhắn vui vẻ: "Tương tác chéo". Những màn tương tác qua lại càng khiến khán giả thích thú và dành sự quan tâm cho mối quan hệ của hai nghệ sĩ.

Song song với sự chú ý dành cho dàn khách mời, album Thùy cũng là tâm điểm của buổi listening party, đánh dấu màn trở lại với album phòng thu sau 4 năm của Hoàng Thùy Linh kể từ LINK. Đây là album thứ 5 trong sự nghiệp nữ ca sĩ, đồng thời hoàn thiện bộ ba dự án mang tên Hoàng - Thùy - Linh. Sản phẩm gồm 11 ca khúc, trong đó có hai single đã được giới thiệu trước đó là Thầy Dùi và Vô Lượng Kiếp. Đáng chú ý, tracklist còn gây tò mò với loạt tựa đề thuần Việt như Em Múa Em Ca, Mời Em Đến Với Cuộc Đời, Cấm Tám, Nhún, Gắp Lửa Bỏ Tay Người, Nhẹ Dạ Cả Tin, Ăn Cắp La Làng, Nếm Mật Nằm Gai và Hầu Quạt.

Song song với sự chú ý dành cho dàn khách mời, album Thùy cũng là tâm điểm của buổi listening party, đánh dấu màn trở lại với album phòng thu sau 4 năm của Hoàng Thùy Linh kể từ LINK

Tiếp tục theo đuổi hướng đi kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu văn hóa Việt, Thùy được hé lộ thông qua concept hình ảnh lấy cảm hứng từ tranh dân gian Ngũ Hổ. Năm bức tượng hổ trở thành điểm nhấn trong bộ nhận diện dự án, gợi liên tưởng đến những biểu tượng văn hóa truyền thống nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ thị giác hiện đại. Với album lần này, Hoàng Thùy Linh không chỉ tiếp tục phát huy màu sắc nghệ thuật đã làm nên dấu ấn riêng mà còn mở ra chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc kéo dài nhiều năm của mình.