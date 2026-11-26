Ngay 26/11, Quỹ VinFuture (do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân đồng sáng lập) chính thức công bố ca sĩ Michael Bublé, siêu sao âm nhạc nổi danh toàn cầu người Canada, chủ nhân của 5 giải thưởng GRAMMY cùng nhiều album đạt chứng nhận bội bạch kim, sẽ có màn trình diễn đặc biệt tại Lễ trao giải VinFuture 2026, diễn ra vào tối ngày 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Michael Bublé nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo, giọng hát đầy nội lực và khả năng trình diễn lôi cuốn đẳng cấp thế giới. Anh đã chinh phục khán giả khắp toàn cầu bằng sự kết hợp đặc sắc giữa các dòng nhạc pop, swing, jazz, R&B cùng những tiết mục hài kịch. Âm nhạc của Michael tôn vinh tình yêu, niềm hy vọng và sức mạnh của sự kết nối giữa con người với nhau.

Hơn nữa, trong suốt sự nghiệp nghệ thuật đầy ấn tượng của mình, Michael Bublé luôn tâm huyết gìn giữ và phát huy di sản âm nhạc kinh điển của Mỹ (Great American Songbook). Ca sĩ tài năng này không ngừng mang đến những sắc thái mới cho các ca khúc kinh điển được yêu mến, đồng thời tạo nên những bản hit vượt thời gian của riêng mình và đưa những giá trị âm nhạc bất hủ đến với các thế hệ khán giả mới.

Chính hành trình nghệ thuật này cho thấy di sản của các thế hệ đi trước có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những dấu ấn nghệ thuật mới.

Theo Ban Tổ chức, triết lý nghệ thuật của Michael Bublé, có sự tương đồng với tinh thần tiến bộ khoa học, khi mỗi bước đột phá đều được xây dựng trên nền tảng tri thức tích lũy qua nhiều thế hệ, đồng thời mở ra những bước tiến mới cho nhân loại.

Với chủ đề “Khoa học Khai mở - Kiến tạo Phồn vinh” (Science Drives - Prosperity Rises), Lễ trao giải VinFuture 2026 sẽ tôn vinh những thành tựu khoa học đột phá có tiềm năng thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người, qua đó góp phần vào một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn.

Lễ trao giải VinFuture 2026, diễn ra vào tối ngày 4/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: VFP

Được lựa chọn từ 1.819 đề cử trải rộng trên 5 châu lục, các chủ nhân Giải thưởng VinFuture năm 2026 là minh chứng cho sức mạnh của khoa học trong việc mở rộng biên giới tri thức và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân loại. Màn trình diễn của Michael Bublé hứa hẹn sẽ mang đến điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc cho buổi lễ. Đây cũng như một lời tri ân chân thành dành cho những nhà khoa học đang góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn bằng những phát minh của mình.

Lễ trao giải VinFuture 2026 là sự kiện tâm điểm của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2 - 8/12. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h00 (trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tiếp trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của Giải thưởng VinFuture.

Trên thực tế, Giải thưởng VinFuture bao gồm 4 hạng mục. Trong đó, Giải thưởng Chính - trị giá 3 triệu USD là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trên thế giới; và 3 Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới.

Ngoài ra, Quỹ VinFuture cũng triển khai nhiều hoạt động như tham gia vào các sáng kiến tài trợ chiến lược, thúc đẩy kết nối trí tuệ và hợp tác vì sự tiến bộ của khoa học và công nghệ.

Michael Bublé là ai?

Michael Bublé có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, nổi danh trên toàn thế giới. Ảnh: NVCC

Michael Bublé (SN 1975, người Canada) là một trong những ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Michael Bublé đã bán được hơn 75 triệu album trên toàn thế giới và gặt hái thành công vang dội, trở thành một trong những nghệ sĩ lưu diễn hàng đầu mọi thời đại.

Với 5 giải GRAMMY, 15 giải JUNO, ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và Đại lộ Danh vọng Canada, 6 album đạt chứng nhận đa bạch kim cùng hơn 14 tỷ lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu, Michael Bublé đã dành trọn hai thập kỷ qua để không chỉ gìn giữ sức sống của kho tàng ca khúc kinh điển Mỹ (Great American Songbook), thổi luồng sinh khí mới vào những tác phẩm này, mà còn truyền tải phong cách riêng biệt, giọng hát đầy nội lực và niềm đam mê của mình vào những giai điệu vượt thời gian mà anh yêu thích.

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Trên thực tế, Michael Bublé đã phát hành album đầu tay mang tên mình dưới nhãn đĩa Reprise Records vào năm 2003. Sau đó, ca sĩ nổi tiếng này đã phát hành hàng loạt album đứng đầu bảng xếp hạng và đạt chứng nhận đa bạch kim, bao gồm Call Me Irresponsible (2007), Crazy Love (2009), To Be Loved (2013), Love (2018) và Christmas (2011).

Đáng chú ý, album phòng thu thứ 11, HIGHER (2022), đánh dấu lần thứ 9 anh lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard và là album phòng thu thứ 7 liên tiếp ra mắt trong Top 3.

Sở hữu tài năng, nguồn năng lượng dồi dào và giọng hát xuất sắc ở nhiều thể loại, Michael Bublé nổi danh với nghệ thuật trình diễn đẳng cấp thế giới và những chương trình hòa nhạc được dàn dựng công phu. Anh đã trình diễn tại những đêm nhạc “cháy vé” tại hơn 30 quốc gia.

Vào tháng 9/2024, Michael Bublé gia nhập đội ngũ huấn luyện viên siêu sao của chương trình The Voice trên NBC và liên tiếp giành chiến thắng ở cả mùa 26 và 27. Sau hai lần đăng quang, Michael tiếp tục trở lại ở mùa 28 vào năm 2025, đánh dấu mùa thứ ba liên tiếp đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên - một cột mốc mang tính lịch sử của chương trình.