Vào những năm cuối thế kỷ XIX, khi chưa có các loại máy móc xây dựng hiện đại như ngày nay, hàng nghìn tấn đá, hàng trăm cây gỗ lim đã được vận chuyển từ nhiều địa phương về một vùng đất ven biển phía Bắc nước ta. Từ khối lượng vật liệu khổng lồ ấy, những người thợ Việt Nam đã tạo nên một quần thể kiến trúc đồ sộ, đến nay vẫn khiến nhiều du khách trong và ngoài nước ấn tượng bởi thiết kế khác biệt.

Công trình được nhắc tới là Nhà thờ đá Phát Diệm (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình). Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch Ninh Bình, toàn bộ khu nhà thờ có diện tích khoảng 30.000 m², với 11 công trình được bố trí hài hòa trong cùng một không gian.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Chuyển đất đá từ ngọn núi cách 40 km, mất gần 25 năm xây dựng

Người chủ trì xây dựng quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm là linh mục Phêrô Trần Lục (1825-1899), thường được người dân gọi với cái tên thân thuộc là Cụ Sáu.

Một trong những thách thức lớn nhất khi xây dựng công trình là xử lý nền móng. Kim Sơn khi ấy vốn là vùng đất ven biển mới được khai khẩn, nền địa chất còn yếu, khó chịu được sức nặng của một quần thể kiến trúc bằng đá và gỗ.

Theo Cơ sở dữ liệu ngành Du lịch của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để xử lý độ lún của khu đất, người dân thời bấy giờ đã chuyển đất đá từ một ngọn núi nhỏ cách Phát Diệm khoảng 40 km về khu vực xây dựng. Cọc tre cũng được sử dụng để gia cố nền móng.

Tư liệu do Giáo phận Phát Diệm công bố cho biết, ngay từ năm 1875, Cụ Sáu đã cho xây dựng một ngọn núi nhân tạo, vừa để tạo cảnh quan, vừa thử độ lún của vùng đất bồi trước khi triển khai những hạng mục kiến trúc lớn.

Song song với việc chuẩn bị nền móng là quá trình tập kết nguyên vật liệu. Gỗ lim được đưa về từ Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn Tây; đá được khai thác từ núi Thiện Dưỡng, cách Phát Diệm khoảng 30 km, và núi Nhồi ở Thanh Hóa, cách khoảng 60 km.

Đáng nói, có những cây gỗ nặng tới 7 tấn, những phiến đá nặng tới 20 tấn được vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ. Riêng Nhà thờ Lớn được dựng lên trong 3 tháng cuối năm 1891, nhưng việc chuẩn bị vật liệu và xử lý nền móng đã kéo dài khoảng 10 năm trước đó.

Các hạng mục khác lần lượt ra đời. Đến năm 1899, Phương Đình, công trình cuối cùng trong quần thể do Cụ Sáu kiến tạo, được xây dựng, đánh dấu chặng đường gần một phần tư thế kỷ.

Quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm ngày nay (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Có tháp chuông cao 25 m, những cột gỗ lim nguyên khối cao 11 m

Không chỉ đặc biệt ở quá trình xây dựng, Nhà thờ đá Phát Diệm còn sở hữu diện mạo khác lạ so với nhiều nhà thờ Công giáo trên thế giới. Thay vì những ngọn tháp nhọn vươn cao, công trình nổi bật với hệ thống mái ngói cong, cột kèo gỗ và những đường nét quen thuộc của đình, đền, chùa truyền thống Việt Nam.

Ngay khi bước qua khu vực hồ nước, du khách sẽ bắt gặp Phương Đình, công trình cao 25 m, dài 24 m, sâu 17 m, gồm 3 tầng. Tầng dưới cùng được tạo nên từ những khối đá xanh lớn, gia công và lắp ghép thành các vòm cửa. Chính giữa đặt một chiếc sập đá nguyên khối dài 4,2 m, rộng 3,2 m.

Để đưa những phiến đá nặng lên cao khi xây dựng Phương Đình, người xưa đã đắp đất thành mô hình, sau đó dùng sức kéo của động vật để đưa đá đã gia công vào vị trí lắp ghép.

Trên tầng cao nhất của công trình hiện vẫn lưu giữ một quả chuông đồng được đúc từ năm 1890, nặng gần 2 tấn.

Ảnh Cổng TTĐT Ninh Bình

Phía sau Phương Đình là Nhà thờ Lớn, hạng mục có quy mô nổi bật nhất quần thể. Công trình dài 74 m, rộng 21 m, bên trong có 6 hàng cột gỗ lim nguyên khối. Những cây cột ở hai hàng giữa cao tới 11 m, với chu vi khoảng 2,35 m. Không gian cung thánh được trang trí bằng các chi tiết chạm khắc, sơn son thếp vàng công phu.

Một hạng mục khác đặc biệt không kém là Nhà thờ Trái tim Đức Mẹ, xây dựng năm 1883. Đây cũng chính là công trình thường được gọi riêng với cái tên Nhà thờ Đá.

Từ nền, tường, cột, xà, bàn thờ cho đến chấn song cửa đều được chế tác từ đá. Qua bàn tay của các nghệ nhân, vật liệu vốn cứng và nặng được tạo hình thành những bức phù điêu tùng, cúc, trúc, mai, hoa sen, chim phượng với đường nét mềm mại, tinh xảo.

Sự kết hợp giữa kiến trúc nhà thờ phương Tây và nghệ thuật xây dựng truyền thống phương Đông đã tạo nên bản sắc riêng có của quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm.

Công trình trăm năm tuổi trở thành điểm hẹn đặc biệt mỗi dịp cuối năm

Ngày nay, bên cạnh vai trò là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân, Nhà thờ đá Phát Diệm còn là di tích cấp quốc gia, điểm đến dành cho những du khách yêu thích lịch sử, văn hóa và kiến trúc.

Đặc biệt, vào mỗi dịp tháng 12, diện mạo cổ kính của quần thể lại được tô điểm bằng hàng loạt đèn trang trí, cây thông, hang đá và những tiểu cảnh tái hiện các câu chuyện trong Kinh Thánh. Nhiều hoạt động như biểu diễn thánh ca, diễn nguyện, Thánh lễ cũng được tổ chức.

Theo Giáo phận Phát Diệm, riêng chương trình chung kết hợp xướng thánh ca Giáng sinh ngày 20/12/2025 tại sân khấu trước Phương Đình đã quy tụ 9 ca đoàn cùng đông đảo giáo dân và du khách.

Nhà thờ trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng với du khách thập phương vào ngày thường cũng như dịp lễ hội (Ảnh MiA)

Trong hành trình khám phá vùng đất này, du khách còn có thể kết hợp tham quan cầu ngói Phát Diệm được xây dựng từ năm 1902, đền thờ Nguyễn Công Trứ, tìm hiểu nghề đan cói truyền thống Kim Sơn hay thưởng thức những đặc sản địa phương như gỏi cá nhệch, chạo chân giò.

Sau hơn một thế kỷ, những khối đá và thân gỗ lim được vận chuyển bằng phương tiện thô sơ ngày nào vẫn hiện hữu, trở thành minh chứng cho sự sáng tạo, tài nghệ và trình độ xây dựng của những người thợ Việt Nam xưa.