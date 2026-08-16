Cô gái bán trứng cút 45.000 đồng/kg nói tiếng Anh như gió, dân mạng thốt lên: “Thị trường lao động khốc liệt quá!”

Nhiều người vẫn nghĩ giỏi tiếng Anh thì phải làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, công ty lớn hay theo đuổi những công việc “đao to búa lớn”. Thế nhưng thực tế đôi khi lại thú vị hơn nhiều. Mới đây, một cô gái bán trứng cút bên vỉa hè bất ngờ gây chú ý khi xuất hiện trong video với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, phát âm tự nhiên đến mức khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Theo đó, cô gái có tài khoản Phương Sesame, hiện sở hữu gần 79.000 người theo dõi trên TikTok, đăng tải video ghi lại cảnh mình ngồi bán trứng cút bên đường. Không ăn mặc cầu kỳ hay xuất hiện trong một bối cảnh đặc biệt, Phương chỉ lần lượt cầm từng túi trứng lên và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Điều khiến người xem bất ngờ là toàn bộ phần giới thiệu được cô thực hiện bằng tiếng Anh. Từ cách phát âm, ngữ điệu đến vốn từ, Phương nói khá tự nhiên và trôi chảy, gần như không có cảm giác đang “học thuộc” một đoạn văn.

Ngồi bán trứng cút bên đường nhưng Phương lại nói tiếng Anh cực thành thạo. Nguồn: Phương Sesame

“Mình đang bán trứng cút ở ngã ba, chỉ 45.000 đồng 1 kí. Chúng rất sạch, tươi và được tuyển chọn cẩn thận. Mỗi quả trứng có lớp vỏ đốm mịn, bên trong là lòng đỏ đậm đà, béo ngậy, thơm ngon, phù hợp để chế biến nhiều món ăn. Trứng cút rất thích hợp để luộc, chiên, dùng để nấu súp hoặc thêm vào món salad. Chúng nhỏ, thơm ngon và giàu protein. Nếu bạn đi ngang qua thì ghé lại mua trứng cút nhé. Mong được gặp bạn, tạm biệt” - Phương chia sẻ bằng tiếng Anh và dịch lại bằng phụ đề tiếng Việt.

Khả năng ngoại ngữ của cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm của video. Nhiều người thậm chí còn đùa rằng thị trường lao động ngày nay ngày càng “khốc liệt”, bởi ngay cả một cô gái bán trứng cút bên đường cũng có thể nói tiếng Anh vanh vách:

- Thị trường lao động ngày càng khó khăn

- Đến mua có phải nói tiếng Anh không ạ?

- Giọng bạn này hay, tự nhiên ghê

- Cho tôi nói tiếng Việt còn chưa tả nổi trái trứng cút nữa

- Vừa lướt thấy ông tài xế nói tiếng Anh như gió xong xuống gặp chị này, thị trường lao động khốc liệt quá trời.

- Nhiệm vụ hệ thống giao ngày càng khó rồi!

Khả năng ngoại ngữ của cô gái nhanh chóng trở thành tâm điểm của video. Nguồn: Phương Sesame

Không ít người còn tò mò về bí quyết để có thể sử dụng tiếng Anh tự nhiên như vậy. Phương cho biết cô duy trì việc đọc thành tiếng và luyện nghe để cải thiện khả năng ngoại ngữ.

Đáng chú ý, video bán trứng cút không phải lần đầu Phương sử dụng tiếng Anh để chia sẻ nội dung. Trên kênh TikTok, cô chủ yếu đăng những video về rau củ, trái cây như khổ qua rừng, hẹ, bầu, cây tầm bóp, bắp, bơ, chôm chôm, dâu da xanh, mít...

Nguồn: Phương Sesame

Phần lớn trong số đó là những loại rau củ quả do chính cô trồng tại vườn nhà. Từ quá trình chăm sóc, thu hoạch đến khi mang sản phẩm đi bán, Phương đều quay video và chia sẻ kiến thức về chúng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Dù mới đăng khoảng 25 video, kênh của cô đã thu hút lượng người theo dõi đáng kể. Nhiều video đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem nhờ cách nói chuyện tự nhiên, phát âm rõ ràng, vốn từ phong phú và những kiến thức khá thú vị về các loại cây trái.

Cô chủ yếu đăng những video nói tiếng Anh, chia sẻ kiến thức về rau củ, trái cây như khổ qua rừng, hẹ, bầu, cây tầm bóp,... Nguồn: Phương Sesame

Không chỉ nói về nông sản, Phương còn chia sẻ bằng tiếng Anh về những chủ đề gần gũi với cuộc sống và văn hóa Việt Nam như đám cưới, Tết Âm lịch, tiền Việt Nam...

Nhiều người mong cô thực hiện thêm các video hướng dẫn học tiếng Anh, trong khi một bộ phận khác cho biết việc xem kênh của Phương giúp họ vừa luyện ngoại ngữ vừa biết thêm kiến thức về các loại rau củ, trái cây.

Nhiều người lao động “bắn” ngoại ngữ khiến dân mạng bất ngờ

Câu chuyện cô gái bán trứng cút nói tiếng Anh lưu loát không phải trường hợp duy nhất khiến dân mạng bất ngờ. Trước đó không lâu, một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bán trái cây giao tiếp bằng tiếng Hàn cũng từng gây sốt trên mạng xã hội.

Theo đó, anh Lee Ho Jun (32 tuổi, người Hàn Quốc) đã sống và làm việc tại Việt Nam khoảng 7 năm. Nói tiếng Việt khá thành thạo, anh hiện là nhà sáng tạo nội dung được nhiều người theo dõi với những video trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống tại Việt Nam.

Trong một lần đi ngang khu vực Quốc lộ 13, đoạn gần Bến xe Miền Đông cũ, anh tình cờ bắt gặp một người phụ nữ chở những quả mận Bắc trên chiếc xe máy cũ. Tháng trước đó, trong chuyến đi Hà Nội, Jun từng ăn thử loại quả này và rất thích nên quyết định dừng lại hỏi mua.

Anh Lee Ho Jun bất ngờ khi gặp một chị bán trái cây nói tiếng Hàn trôi chảy. Nguồn: Lee Ho Jun

Anh mở lời bằng tiếng Việt: “Chị ơi! Em muốn mua mận thì sao?”. Thế nhưng điều khiến vị khách Hàn Quốc bất ngờ là người phụ nữ lập tức trả lời bằng tiếng Hàn, đại ý rằng: “Mận này chua lắm!”.

Sau đó, chị ra hiệu cho anh Ho Jun tấp xe vào lề đường để đảm bảo an toàn rồi tiếp tục giới thiệu, tư vấn cách chọn mận hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Khả năng giao tiếp lưu loát của người bán trái cây khiến Jun nhiều lần không giấu được sự ngạc nhiên.

Trong clip, anh liên tục hỏi: “Sao tiếng Hàn của chị giỏi vậy?”, rồi hài hước nói với người xem: “Ở đây không phải Hàn Quốc nha mọi người, ở đây là Việt Nam nha!”.

Trò chuyện một lúc, Jun mới biết người phụ nữ thường bán trái cây ở khu Sunwah Pearl - nơi có nhiều người Hàn Quốc sinh sống tại TP.HCM. Trùng hợp, Jun cũng đang sống ở khu vực này nhưng trước đó hai người chưa từng gặp nhau.

Nguồn: Lee Ho Jun

Đoạn video sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 6 triệu lượt xem trên TikTok và 1,6 triệu lượt xem trên Facebook. Nhiều người thích thú trước màn giao tiếp tự nhiên giữa vị khách Hàn Quốc và người bán trái cây Việt Nam.

Không ít bình luận tiếp tục có chung một kiểu phản ứng: “Thị trường lao động bây giờ cạnh tranh quá, chị bán trái cây cũng giỏi ngoại ngữ”. Một số khác lại tò mò về câu chuyện phía sau khả năng nói tiếng Hàn lưu loát của người phụ nữ.

Qua những câu chuyện tưởng như rất đời thường này, có thể thấy việc sử dụng ngoại ngữ tốt không còn gắn với một nghề nghiệp hay môi trường làm việc cố định. Từ bán trứng cút, bán trái cây đến làm nội dung trên mạng xã hội, ngoại ngữ hoàn toàn có thể trở thành một lợi thế giúp mỗi người giao tiếp với nhiều khách hàng hơn, mở rộng công việc và tạo ra những cơ hội mà đôi khi chính họ cũng không ngờ tới.

Và có lẽ điều khiến những video này được yêu thích không chỉ nằm ở khả năng “bắn” ngoại ngữ như gió, mà còn ở việc họ đang sử dụng kiến thức mình có theo một cách rất tự nhiên, ngay trong công việc và cuộc sống thường ngày.