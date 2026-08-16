Người đàn ông đi hàng trăm chuyến lên núi, làm ‘con’ của những cha mẹ già

Năm 2020, Trung Quốc ghi nhận 118 triệu người cao tuổi sống cô độc sau khi con cái rời quê đi làm ăn xa. Vì lý do đó, Điền Thụy (39 tuổi) thực hiện hơn 200 chuyến đi hàng năm đến các ngôi làng vùng sâu vùng xa để làm cầu nối cho người cao tuổi và con cháu. Anh tìm đến thăm các bậc ông bà cha mẹ già thay cho những người con, cháu đang làm việc và sinh sống ở nơi xa hoặc tại nước ngoài.

Điền Thụy từng là nhân viên giao hàng ở vùng nông thôn và đang kinh doanh một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Những năm tháng giao hàng qua các cộng đồng dân cư rải rác trên núi giúp anh thuộc lòng từng con đường ngoằn ngoèo.

Nhờ đó, anh cũng nhận ra thực tế đau lòng của đời sống nông thôn. Những người cha, người mẹ già yếu đang vô cùng cô đơn khi con cái rời quê nhà để tìm việc tại các thành phố hoặc ở nước ngoài.

Năm ngoái, Điền Thụy quyết định biến sự am hiểu địa hình đó thành một dịch vụ đặc biệt là thay mặt những người con vắng nhà đến thăm cha mẹ già. Anh tự mô tả mình là cầu nối kết nối giữa các thế hệ.

Khách hàng nhờ anh mua giúp thuốc men, thực phẩm, thậm chí cả bánh sinh nhật. Anh lại xách những món đồ ấy vượt đường núi đến tận nhà cha mẹ họ. Khách hàng ở xa nhất của anh hiện sống tại Bolivia, cách quê nhà hơn 17.000km.

Điền Thụy thường xuyên lên thăm người già thay cho con cháu của họ.

Dù mức sống được nâng cao, Điền Thụy nhận thấy người già ở nông thôn thường khao khát sự sẻ chia, lắng nghe hơn là hỗ trợ về mặt vật chất. “Điều họ thực sự mong muốn là biết con cái vẫn luôn nhớ đến mình và có người để chuyện trò “, Điều Thụy chia sẻ.

Điền Thụy đã 5 lần ghé thăm một cụ bà ngoài 80 tuổi. Mỗi lần anh chuẩn bị ra về, cụ lại hỏi cùng một câu: “Khi nào cháu lại đến nữa?“.

Trong một chuyến đi khác, anh đến thăm một cụ bà gần 100 tuổi theo lời nhờ vả của các cháu cụ. Dù đã thượng thọ, cụ vẫn rất minh mẫn nhớ rõ từng ngày sinh nhật của 16 người cháu. Cụ bà nhất quyết nấu cho anh một bữa ăn, đối xử với anh như người bạn lâu năm và dặn anh nhớ quay lại.

Điền Thụy tìm kiếm khách hàng qua sự giới thiệu truyền miệng của người dân trong làng và trên mạng xã hội. Trước khi lên đường, anh xác nhận địa chỉ của người già, kiểm tra xem họ cần những nhu yếu phẩm gì và lên lộ trình di chuyển qua các dải núi.

Với những chặng đường ngắn, anh hoàn toàn không lấy tiền. Với những chuyến đi xa hơn, anh chỉ xin hỗ trợ lại đúng chi phí tiền xăng. Mỗi chuyến ghé thăm đều được anh ghi hình lại. Sau đó, Điền Thụy cắt ghép video và gửi cho người thân đang ở xa của các cụ.

Tháng 12/2025, anh thay mặt một người con đến thăm cha ngoài 70 tuổi. Chỉ 4 tháng sau, người cha qua đời. Đoạn video anh quay lại trở thành những hình ảnh kỷ niệm cuối cùng của gia đình về ông.

Tại Trung Quốc, nhiều người cao tuổi cô đơn sau khi con cái đi làm xa. Người cao tuổi ở nông thôn phải chịu đựng sự cô lập đặc biệt gay gắt, cơ sở hạ tầng hạn chế và giao thông khó khăn càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở họ.

Tính đến tháng 8, Điền Thụy hoàn thành hơn 200 chuyến đi núi, trong đó có những chuyến khứ hồi dài tới 160km. Anh thường xuyên phải đối mặt với mưa xối xả và những con đường nguy cơ sạt lở đất cao, nhưng gia đình luôn hết lòng ủng hộ công việc của anh.

Câu chuyện của Điền Thụy đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng gọi anh là cầu nối gia đình, kết nối những người cha mẹ già với những người con đang ở xa quê hương.

“Làm một việc tốt thì dễ. Cái khó chính là sự kiên trì”, một người dùng mạng xã hội nhận xét.

Một bình luận khác của người cháu đang làm việc ở Anh chia sẻ: “Bà nội đã nuôi tôi khôn lớn nhưng bà không biết dùng điện thoại thông minh. Tôi ước có ai đó như anh Điền có thể thường xuyên đến thăm bà và nhắn với bà rằng tôi nhớ bà nhiều đến nhường nào”.