1.290 NGƯỜI ứng tuyển 1 VỊ TRÍ THỰC TẬP, công ty vẫn bó tay không chọn được ai: CEO tiết lộ lý do

Một startup tại Chennai, Ấn Độ nhận tới 1.290 đơn ứng tuyển cho vị trí thực tập nhưng cuối cùng chưa tuyển được bất kỳ ai. Câu chuyện được chia sẻ bởi Ramesh Ravishankar - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc công ty. Bài đăng của anh trên LinkedIn nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều quan điểm khác nhau.

Ramesh Ravishankar hiện là một lãnh đạo có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và marketing, từng làm việc tại Google và Freshworks trước khi thành lập công ty riêng.

Theo chia sẻ của Ravishankar, doanh nghiệp của anh đăng tuyển thực tập sinh vào tháng 6 năm nay, đến cuối tháng 7, số hồ sơ anh nhận được cho vị trí này lên tới con số 1.290. Tuy nhiên, con số giảm mạnh khi ứng viên bước vào các vòng tuyển dụng tiếp theo: chỉ 83 người thực hiện bài đánh giá, 23 người vượt qua, 10 người được mời phỏng vấn và đến ngày 27/7 - thời điểm anh đăng bài chia sẻ trên LinkedIn, chưa có ứng viên nào vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng.

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“1.290 hồ sơ. 83 người làm bài đánh giá. 23 người vượt qua. 10 người bước vào phỏng vấn. 0 người vượt qua phỏng vấn cho đến nay” - Ravishankar viết.

Không chỉ vậy, công ty còn gặp những trường hợp ứng viên vượt qua bài đánh giá nhưng sau đó không tham dự phỏng vấn. Một số người từ chối cơ hội khi biết công ty ở quá xa chỗ ở, thậm chí có người còn không phản hồi email hẹn phỏng phấn.

“Tôi nhận ra không ai muốn thất nghiệp, nhưng không phải ai cũng có đủ kiên trì hoặc động lực để tìm việc đến bước cuối cùng” - Ravishankar nhận xét.

Ravishankar cho rằng một bộ phận người trẻ đang quá chú trọng chức danh và thương hiệu cá nhân thay vì tập trung phát triển kỹ năng. Anh nhận xét thị trường lao động đã hình thành một văn hóa trong đó người trẻ được khuyến khích có tư duy lãnh đạo trước cả khi có cơ hội trở thành những người lao động thực sự vững nghề. Một vị trí “chỉ là thực tập sinh” đôi khi bị xem nhẹ, trong khi đáng lẽ đây phải là cơ hội để một người chứng minh năng lực và tích lũy kinh nghiệm.Ravishankar cũng cho biết thêm công ty không chỉ nhìn vào CV khi tuyển dụng. Theo ông, 83 người thực sự làm bài đánh giá đã cho công ty nhiều thông tin về bản thân hơn hàng nghìn hồ sơ được trình bày chỉn chu.

Tuy nhiên, bài đăng của Ravishankar cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một người dùng LinkedIn đặt câu hỏi liệu startup có hỗ trợ chi phí chuyển nơi ở hay không, cho rằng doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc phù hợp thay vì chỉ kỳ vọng thực tập sinh phải chăm chỉ và cống hiến hết mình như một điều hiển nhiên.

Ravishankar sau đó giải thích rằng công ty thực sự có chính sách hỗ trợ chuyển nơi ở. Theo ông, vấn đề không phải yêu cầu ứng viên phải làm việc bất chấp mọi thứ, mà là khả năng theo đuổi đến cùng một cơ hội đã chủ động ứng tuyển. Nếu ứng viên không muốn hoặc không thể chuyển nơi ở, điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận. Điều khiến ông bất ngờ là có quá nhiều người ngừng tương tác hoàn toàn sau khi nộp hồ sơ.

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Trước một bình luận cho rằng nếu có tới hàng nghìn ứng viên ứng tuyển cho 1 vị trí mà công ty chẳng tuyển được ai, công ty cũng nên tự hỏi liệu quy trình tuyển dụng của mình có vấn đề hay không, Ravishankar thừa nhận đây là một góp ý hợp lý và cho biết công ty vẫn liên tục điều chỉnh quy trình. Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm rằng việc ứng viên đáp ứng quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp cũng là một tín hiệu quan trọng không kém năng lực chuyên môn.

Với Ravishankar, câu chuyện 1.290 hồ sơ nhưng chưa tuyển được ai cuối cùng không chỉ nói về chất lượng ứng viên. Nó còn đặt ra một câu hỏi rộng hơn về cách người trẻ tiếp cận thị trường lao động: Giữa việc thể hiện mình muốn có một công việc và thực sự sẵn sàng làm những gì công việc đó đòi hỏi, khoảng cách đôi khi lớn hơn rất nhiều.

(Nguồn: Hindustan Times)