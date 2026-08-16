Tưởng chỉ bị dị ứng, đi khám bàng hoàng phát hiện ung thư gan: "2 đỏ, 3 đen" trên cơ thể cần lưu ý

CCTV News đưa tin về một phụ nữ 50 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc, bị ngứa hai chân suốt nhiều tháng. Nghĩ rằng mình chỉ bị dị ứng da, bà tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Cơn ngứa sau đó lan lên nửa thân trên và ngày càng nghiêm trọng.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường ở gan. Các xét nghiệm chuyên sâu xác định người phụ nữ mắc ung thư gan nguyên phát.

Người phụ nữ được xác định mắc ung thư gan (Ảnh: Getty).

Điều đáng lưu ý từ ca bệnh này không phải cứ ngứa da là mắc ung thư gan. Ngứa có thể xuất phát từ dị ứng, bệnh da liễu, rối loạn nội tiết, bệnh thận và nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, không rõ nguyên nhân và không đáp ứng với thuốc thông thường, người bệnh không nên chủ quan.

Bệnh gan giai đoạn đầu dễ bị nhầm với bệnh vặt

Gan có khả năng hoạt động bù trừ rất lớn. Điều đó có nghĩa là khi một nhóm tế bào gan bị tổn thương và không còn hoạt động hiệu quả, những tế bào khỏe mạnh còn lại sẽ đảm nhận thêm phần việc bị thiếu hụt. Vì thế, ở giai đoạn đầu, một phần gan đã tổn thương nhưng cơ thể vẫn có thể hoạt động tương đối bình thường. Người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, ngứa da và khó chịu nhẹ.

Những biểu hiện này rất dễ bị nhầm với thiếu ngủ, làm việc quá sức, dị ứng hoặc rối loạn tiêu hóa. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi tổn thương gan đã tiến triển hoặc xuất hiện biến chứng.

Bác sĩ Dương Lệ, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu (Trung Quốc), cho biết ngứa cơ thể có mối liên hệ nhất định với một số bệnh gan và đường mật. Khi dòng mật bị cản trở, các chất liên quan đến mật có thể tích tụ trong cơ thể và gây ngứa.

Dù vậy, ngứa da không phải dấu hiệu đặc hiệu của ung thư gan. Không thể chỉ dựa vào triệu chứng này để kết luận một người mắc bệnh.

"2 đỏ, 3 đen" cảnh báo bệnh gan

Ngoài ngứa kéo dài, CCTV News còn đề cập cách ghi nhớ một số biểu hiện bất thường trên cơ thể bằng nhóm dấu hiệu "2 đỏ, 3 đen".

"2 đỏ"

Lòng bàn tay đỏ bất thường

Lòng bàn tay đỏ (Ảnh: Health Digest).

Một số người mắc bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan có thể xuất hiện tình trạng lòng bàn tay đỏ, còn được gọi là ban đỏ lòng bàn tay. Vùng đỏ thường tập trung ở mô ngón cái, mô ngón út và phần dưới các ngón tay.

Khi dùng tay ấn vào, vùng da đỏ có thể tạm thời nhạt màu rồi trở lại như cũ sau khi bỏ tay. Hiện tượng này được cho là có liên quan đến những thay đổi trong chuyển hóa hormone và tuần hoàn máu khi chức năng gan suy giảm.

Tuy nhiên, lòng bàn tay đỏ cũng có thể gặp ở phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tuyến giáp, viêm khớp dạng thấp hoặc do cơ địa. Đây chỉ là dấu hiệu gợi ý, không phải căn cứ để tự chẩn đoán bệnh gan.

Xuất hiện sao mạch

Sao mạch là những mạch máu nhỏ giãn ra trên da, có một điểm đỏ ở giữa và các nhánh tỏa xung quanh giống chân nhện. Chúng thường xuất hiện ở mặt, cổ, vai, cánh tay và phần trên ngực.

Khi ấn vào điểm trung tâm, các nhánh mạch có thể tạm thời biến mất, sau đó hiện trở lại. Nhiều sao mạch xuất hiện cùng lúc có thể gặp ở người mắc bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan.

Dù vậy, một vài sao mạch đơn lẻ vẫn có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ mang thai. Người bệnh cần được xét nghiệm và thăm khám để xác định nguyên nhân.

"3 đen"

Theo CCTV News, khi gan gặp vấn đề, một số người có thể xuất hiện ba thay đổi gồm quầng mắt thâm kéo dài, sắc mặt tối và xỉn màu, móng tay sẫm màu bất thường.

Quầng mắt ngày càng thâm

Quầng thâm mắt (Ảnh: Face Restoration).

Quầng thâm có thể rõ hơn khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc tuần hoàn kém. Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu đặc hiệu của bệnh gan. Dị ứng, di truyền, thiếu máu, mất nước và tuổi tác đều có thể khiến vùng da quanh mắt sẫm màu.

Da mặt tối và xỉn màu

Một số người mắc bệnh gan mạn tính tiến triển có thể xuất hiện thay đổi sắc tố da. Khuôn mặt trở nên xám, tối hoặc kém tươi sáng hơn trước.

Tuy nhiên, da sạm màu cũng có thể liên quan đến ánh nắng, nội tiết, thuốc đang sử dụng, bệnh tuyến thượng thận hoặc quá trình lão hóa. Nếu sắc da thay đổi nhanh và đi kèm các triệu chứng khác, người bệnh nên đi khám.

Móng tay chuyển màu bất thường

Bệnh gan mạn tính có thể gây ra một số thay đổi ở móng. Tuy nhiên, móng chuyển đen không phải dấu hiệu điển hình để chẩn đoán suy gan.

Móng sẫm màu có thể do chấn thương, nhiễm nấm, thuốc, hóa chất, rối loạn sắc tố hoặc một số bệnh lý khác. Đặc biệt, nếu chỉ một móng xuất hiện dải màu đen ngày càng rộng, người bệnh cần khám chuyên khoa da liễu để loại trừ tổn thương nghiêm trọng.

Vì vậy, "2 đỏ, 3 đen" chỉ nên được xem là cách ghi nhớ những thay đổi cần quan sát, không phải công thức chẩn đoán bệnh gan. Những biểu hiện được y khoa ghi nhận rõ ràng hơn ở bệnh gan tiến triển gồm vàng mắt, vàng da, nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu, phù chân, bụng to do cổ trướng, dễ chảy máu, mệt mỏi và chán ăn kéo dài.

Nguồn: CCTV News