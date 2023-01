Cô gái bị chỉ trích, đe dọa mỗi ngày vì quá giống Taylor Swift, cứ đi ra đường liền bị mọi người xin chữ ký

Taylor Swift hiện là ngôi sao âm nhạc nổi tiếng bậc nhất hành tinh, người người nhà nhà đều biết mặt. Nếu bạn sở hữu một gương mặt rất giống nữ ca sĩ của All Too Well thì cuộc sống của bạn có thể gặp rắc rối. Ashley Leechin - một bà mẹ 2 con 29 tuổi người Mỹ là người biết rất rõ điều đó.

Người phụ nữ Mỹ có ngoại hình dễ bị nhầm với Taylor Swift

Ashley trông giống ca sĩ kiêm nhạc sĩ 33 tuổi đến nỗi cách đây không lâu, một đoạn video đã lan truyền trên mạng. Trong đó, một người đàn ông trên đường phố New York đã vô cùng xúc động khi nhầm Leechin với Swift.

Leechin gần đây đã chia sẻ với CNN về video viral đó và trải nghiệm của mình khi mang ngoại hình giống một siêu sao.

Ashley kể khi đó mình đang ở thành phố New York để gặp gỡ một nhóm fan của Taylor Swift, người không chỉ trông giống cô mà còn là thần tượng của cô. Họ cùng nhau đến một quán ăn sau khi có tin đồn trên mạng xã hội rằng Taylor Swift đang ở đó. Khi họ đến nơi, đã có hàng trăm người xếp hàng và những lời thì thầm về cô ngay lập tức bắt đầu. Khi đang bận giải thích với nhân viên nhà hàng rằng mình chỉ là người bình thường thì có một thanh niên có vẻ như đang khóc tiến lại gần cô.

Ashley nhớ lại: "Anh ấy run rẩy, khóc lóc và tôi đã mất cảnh giác. Anh ấy xúc động la lên 'Ôi chúa ơi, Taylor, tôi yêu bạn rất nhiều. Tôi yêu bạn'".

Ashley khi đặt cạnh "bản gốc" ở bên phải

Sự nhầm lẫn như vậy chỉ là một trong vô số kỷ niệm mà "bản sao Taylor Swift" gặp hằng ngày. Mỗi ngày khi ra đường, cô thường xuyên gặp người chụp ảnh trộm, xin chữ ký, bắt chuyện vì mọi người tưởng rằng cô là "công chúa nhạc đồng quê".

Rắc rối vì giống người nổi tiếng

Ashley Leechin cho biết khi cô đang học cấp hai thì mọi người bắt đầu nhận xét cô rất giống Swift, khi đó là một ca sĩ đang lên.

"Chúng tôi có kiểu tóc giống nhau và ngoại hình rất giống nhau. Tôi bắt đầu nghe Taylor vào năm 2006 khi cô ấy ra mắt đĩa đơn 'Tim McGraw'", Ashley nói. "Nó đã trở thành một trò đùa ở trường trung học. Bây giờ nhận xét đó không còn là điều xa lạ với tôi. Tôi thấy rất vui vì tôi cũng yêu cô ấy rất nhiều".

Vào năm 2020, Ashley bắt đầu mở tài khoản TikTok và nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì gương mặt của mình. Thế nhưng nổi tiếng không phải câu chuyện quá vui vẻ với cô. Ashley đã nhận được rất nhiều tin nhắn xúc phạm, chửi bới, chỉ trích và họ yêu cầu cô "hãy ngừng bắt chước một người mà bạn chưa từng gặp". Thậm chí có cả fan cuồng của Taylor đã gửi lời đe dọa đến cô.

Ashley bị bạo lực mạng vì giống thần tượng

Ashley chia sẻ với tờ Newsweek: "Đáng buồn thay, nhiều video của tôi trên TikTok bị ghét chỉ vì tôi trông giống Taylor. Tôi thường nhận được hàng nghìn bình luận từ những kẻ bạo lực mạng mỗi ngày. Tôi không thể làm gì nhiều khi tôi có cấu trúc xương và hình dạng mắt giống Taylor Swift một cách tự nhiên. Có người thậm chí còn buộc tội tôi phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống cô ấy. Đây là khuôn mặt của tôi, tôi đã sửa răng chứ chưa phẫu thuật lần nào. Tôi có xu hướng nhận được rất nhiều sự ghét bỏ từ những người có vẻ là fan của Taylor nghĩ rằng tôi đang cố gắng thay thế cô ấy. Họ nói rằng tôi là một 'phiên bản Walmart' của Taylor".

Tuy vậy, sau tất cả, bà mẹ 29 tuổi khẳng định rằng cô chỉ có ý định tích cực khi đăng tải video lên TikTok và cô rất tôn trọng, ngưỡng mộ nữ ca sĩ tài năng.

"Tôi yêu âm nhạc của cô ấy, vì vậy tất nhiên tôi sẽ bắt chước cô ấy", Ashley nói.

Bản thân Ashley Leechin chưa bao giờ gặp trực tiếp Taylor Swift. Nhưngvào tháng 9 vừa qua, nữ ca sĩ đã đích thân bình luận trên một video TikTok của Ashley.

Taylor Swift viết: "Mẹ tôi vừa nhìn thấy cái video này và nói rằng 'Cô ấy trông giống con'".

Ashley cosplay theo phong cách của Taylor Swift

Cô làm các video hài hước chia sẻ về cuộc sống hằng ngày

Mặc dù Ashley Leechin có thể kiếm được nhiều tiền nhờ ngoại hình giống với người nổi tiếng như rất nhiều người đã làm, nhưng cô từ chối tất cả lời mời đó:

"Tôi đã có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng tôi đã từ chối chúng. Tôi có người đại diện của riêng mình. Tuy nhiên, tôi không theo đuổi bất kỳ hợp đồng biểu diễn nào vào lúc này vì không muốn kiếm tiền từ việc chỉ đeo kính áp tròng màu xanh lam rồi đứng ở đó cho người ta nhìn mình, chỉ trỏ và cười đùa. Tôi từ chối làm điều đó".

Nguồn: CNN, Newsweek