Cô gái chuyên làm nghề phát hiện đồ hiệu thật - giả: Phải dùng cả mũi để ngửi, điêu luyện đến mức nhìn qua ảnh cũng biết loại xịn hay dỏm

Chuyên trang Chanel News Asia Lifestyle ngày 5/7 cho hay thị trường đồ cũ toàn cầu dự kiến sẽ đạt 350 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2023, thế hệ Z và Millennials sẽ là những người chi tiêu gần 2/3 con số ấy, theo báo cáo bán lại hàng năm của nền tảng đồ cũ trực tuyến Thredup.

Còn khi nói đến hàng xa xỉ đã qua sử dụng, công ty nghiên cứu ResearchAndMarkets.com dự đoán thị trường này sẽ đạt mốc 51 tỷ USD vào năm 2028. Nó cho thấy sự bùng nổ của hình thức mua lại đồ hiệu đã qua sử dụng.

Cho dù mục đích là để đáp ứng mong muốn về những món đồ thiết kế sang trọng, tình yêu dành cho phong cách cổ điển hay hướng đến một cuộc sống bền vững hơn, không lãng phí... thì tất cả đều góp phần chứng minh thị trường đồ cũ đã trở thành một phần của thế giới thời trang chính thống như thế nào.

Vậy chúng ta đi đâu để có được những món đồ cũ chuẩn xịn ấy đây?

Ngày nay, có nhiều lựa chọn cho khách hàng khi mua trực tiếp hay qua mạng. Ngay cả các thương hiệu lớn cũng tham gia vào cuộc đua mua bán đồ hiệu cũ này.

Và tất nhiên, trong thế giới kinh doanh đồ cũ, không thể không nhắc đến Vestiaire Collective, thị trường trực tuyến hàng đầu toàn cầu cung cấp dịch vụ mua bán, xác thực các mặt hàng xa xỉ đã qua sử dụng, từ thời trang may sẵn và đồ trang sức cho đến túi xách và giày dép.

Bên cạnh trang web chính thức, còn có một ứng dụng giúp việc duyệt và mua sắm trên giường ngay giữa đêm khuya cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sự cần thiết của chuyên gia xác thực

Nói đến việc mua sắm những món đồ yêu thích, điều mà nhiều người thường quan tâm: "Nó có phải hàng chính hãng không?". Vậy là dịch vụ xác thực đồ hiệu ra đời.

Vestiaire Collective sở hữu đội ngũ hơn 80 người chuyên làm công việc phát hiện đồ hiệu thật - giả. Kai Ning là một trong số đó.

Cô gái tốt nghiệp Học viện Central Saint Martins (một trong những học viện thời trang hàng đầu thế giới có trụ sở tại trung tâm thủ đô) cho biết trở thành một người xác thực đồ hiệu như vậy không chỉ cần kiến thức hay chuyên môn mà còn phải có niềm đam mê.

Kai Ning tại nơi làm việc của cô, một chi nhánh của Vestiaire Collective.

“Chúng tôi sử dụng tất cả các giác quan, từ thị giác đến thính giác, khứu giác và xúc giác để thực hiện công việc. Cuối cùng, ngay cả các giác quan của chúng tôi cũng bắt đầu xây dựng 'bộ nhớ' và giúp chúng tôi nhanh chóng nhận ra hình dáng, âm thanh, mùi và cảm giác của một mặt hàng chính hãng".

Kai Ning ví việc xác thực như một cuộc điều tra. “Mỗi yếu tố và điểm kiểm tra giúp xác nhận xem một mặt hàng có phải là hàng thật hay không. Nếu bạn có thể xác thực một mặt hàng thật, thì bạn cũng sẽ có thể phát hiện ra hàng giả, tuy nhiên không có điều ngược lại”.

Kai Ning cũng giải thích rằng việc xác thực một số mặt hàng, chẳng hạn như đá quý, có thể gặp khó khăn do các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau của các loại này.

"Tuy nhiên, với bộ kỹ năng phù hợp, cùng với nhiều điểm kiểm tra và việc sử dụng các công cụ tinh vi, hiện đại chúng tôi có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả", cô nói.

Chuyên gia xác thực của Vestiaire Collective Kai Ning đang đánh giá một chiếc đồng hồ.

Với kiến thức chuyên môn về thiết kế trang sức, đá quý (GIA) và tư vấn đồng hồ (FHH), Kai Ning khởi nghiệp với vai trò là người quản lý tại bộ phận ký gửi, đến thăm nhà khách hàng và giúp họ dọn dẹp tủ quần áo. Từ đó, cô chuyển đến bộ phận xác thực tại văn phòng Hong Kong.

Vào tháng 8 năm 2022, Kai Ning chuyển đến trung tâm xác thực Vestiaire Collective mới ở Seoul, Hàn Quốc. Cô hiện đang tập trung vào mảng đồ ngọc, phát triển các tài liệu đào tạo chuyên sâu hơn để đào tạo nhóm thực tập sinh xác thực kế tiếp.

Một trong những mặt hàng độc đáo nhất mà Kai Ning từng xác thực là một chiếc áo khoác gấu bông của Jean-Charles de Castelbajac từ những năm 1980 có giá khoảng 10.000 đô la Singapore. Nó được may khoảng 17 chú gấu bông trên đó. Mẫu áo khoác này cũng đã được trưng bày tại các bảo tàng như Bảo tàng Trường thiết kế Rhode Island ở Mỹ và Phòng trưng bày Quốc gia Victoria, Úc.

Một món đồ thú vị khác từng qua tay cô gái này là một bộ dụng cụ thử thai 2 vạch được tìm thấy trong một chiếc túi mà nhóm xác thực. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi vì lời chúc mừng đã được gửi đến người bán, đồng thời nhóm của Kai Ning cũng đã bán thành công chiếc túi ấy.

Kỹ năng đỉnh cao

Khi được hỏi liệu cô có thể phát hiện ra hàng giả từ xa hay không, Kai Ning khẳng định rằng cô sẽ không gặp khó khăn gì khi làm điều đó. Đó là điều mà mọi nhân viên xác thực của Vestiaire Collective mong đợi sẽ thực hiện một cách dễ dàng.

Trên thực tế, vào năm 2022, nhóm xác thực kỹ thuật số Vestiaire Collective đã từ chối 8% số hàng được gửi qua ảnh vì không giống mẫu gốc.

Kai Ning nói: “Chứng thực tức là xác minh tiêu chuẩn nhãn hiệu nên trước hết phải hiểu được điều đó tùy theo dòng, chủng loại, thời kỳ. Ví dụ: dòng thời trang cao cấp so với dòng thể thao, túi xách so với quần áo may sẵn hoặc cổ điển so với đương đại. Hiểu chất lượng của vật liệu và lớp hoàn thiện là điều cơ bản. Sang trọng là định nghĩa của sự chú ý đến từng chi tiết”.

Và chính vì lý do này mà việc một mặt hàng được kiểm tra thực tế bởi một người xác thực vẫn rất quan trọng. Kai Ning nói thêm: “Đối với những mặt hàng giả mạo cao cấp nhất, các dấu hiệu nhận biết thường ẩn trong các chi tiết nhỏ”.

Ví dụ, đối với túi xách, mùi của nó rất quan trọng, trong khi đối với đồng hồ và đồ trang sức, trọng lượng là dấu hiệu nhận biết đầu tiên.

Ngoài kiến thức thời trang và niềm đam mê là chìa khóa, Kai Ning chia sẻ rằng Vestiaire Collective có một quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt bao gồm một bài kiểm tra thực tế để xác nhận kiến thức cũng như trình độ chuyên môn và kỹ năng.

“Mặc dù không được học kỹ năng xác thực đồ hiệu ở trường, nhưng kiến thức thời trang của bạn về lịch sử thương hiệu và nghề thủ công cùng với những kỹ năng cá nhân của bạn như định hướng chi tiết, phân tích và tổ chức tốt sẽ giúp bạn trở thành một ứng cử viên sáng giá”, Kai Ning nói.

Kiểm tra một đôi giày thể thao.

Và khi nói đến việc mua quần áo hoặc phụ kiện cho bản thân, Kai Ning nói rằng những kỹ năng mà cô có được chắc chắn đã giúp cô biết đánh giá về kỹ thuật thủ công và kỹ năng đằng sau những món đồ được làm ra.

“Học viện Vestiaire đã dạy tôi không chỉ cách nhận biết hàng giả mà còn giúp tôi biết đánh giá tay nghề thủ công và chất liệu được sử dụng để tạo ra những món đồ thời trang xa xỉ. Nó cho tôi thấy nghệ thuật tỉ mỉ có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào với thời trang nhanh. Một món đồ tồn tại 1-2 năm so với món đồ có thể kéo dài tuổi đời hơn nửa thập kỷ”.