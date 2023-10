Cô gái gửi 1 triệu USD vào ngân hàng, 5 năm sau chỉ còn 1 USD, đến công an khai báo thì bị bắt giữ, chiêu lừa đảo mới bị vạch trần

Cô Tôn gửi 1 triệu USD vào ngân hàng, 5 năm sau số tiền gửi hết hạn, khi đến ngân hàng rút tiền, cô phát hiện trong tài khoản chỉ còn lại đúng 1 USD. Không những vậy, ngân hàng còn khẳng định rằng sổ tiết kiệm của cô Tôn là giả mạo, cô bị đưa đến đồn công an và bị giam giữ 28 ngày.

Cụ thể, cô Tôn cho biết, cô đã gửi một số tiền lớn khoảng 500.000 USD vào một ngân hàng thương mại ở khu vực nông thôn tại Zaozhuang, Trung Quốc. Cô đã gửi số tiền này online và nhân viên lúc đó làm việc rất hiệu quả và có thái độ rất tốt nên sau đó, cô Tôn đã gửi thêm một khoản tiền lớn lên tới 500.000 USD. Tổng 2 lần gửi online, cô Tôn gửi khoảng 1 triệu USD.

Cô Tôn tin rằng, sau 5 năm, cô có thể nhận được gần 1,2 triệu USD tiền mặt, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đặc biệt, nhân viên ngân hàng đã dụ dỗ cô Tôn ủy quyền để thực hiện các giấy tờ cho cô và cô không cần phải trực tiếp đến ngân hàng.

5 năm trôi qua nhanh chóng, công việc kinh doanh của cô Tôn ngày càng phát đạt, ban đầu cô định rút hơn 1 triệu USD trước khi mở cửa hàng mới nhưng khi đến ngân hàng định rút, nhưng thái độ của giao dịch viên rất lạnh lùng, đồng thời còn khẳng định số tiền lớn chỉ có thể rút khi hẹn trước. Cô Tôn hiểu đây là chủ trương của ngân hàng nên không gây rắc rối mà điền vào phiếu hẹn rồi về nhà.

Vài ngày sau, cô Tôn lại đến ngân hàng như đã hứa và muốn rút tiền nhưng lời nói của nhân viên giao dịch khiến cô cảm thấy như gặp rắc rối. Nhân viên giao dịch nói trong sổ tiết kiệm không có 1 triệu USD mà chỉ có 1 USD. Cô Tôn nghe xong, rất tức giận, sao 1 triệu USD của cô lại đột nhiên biến mất, cô lập tức yêu cầu ngân hàng giải thích, nếu không cô sẽ không rời đi.

Thái độ của nhân viên giao dịch rất ngạo mạn, cho rằng đây là chuyện của riêng cô Tôn, không liên quan gì đến ngân hàng, cô Tôn tức giận và cãi nhau với nhân viên ngân hàng ngay tại chỗ. Cuộc cãi vã đã thu hút một lượng lớn người theo dõi, ai cũng đồn đoán, hàng triệu tiền gửi biến mất, chắc chắn có vấn đề đã xảy ra.

Nhân viên ngân hàng không những không chịu xin lỗi cô Tôn mà còn khẳng định sổ tiết kiệm của cô Tôn là giả. Sau đó, cô đã trình báo công an nhưng ngân hàng tố cáo cô làm giả giấy tờ và công an đã giam giữ cô 28 ngày. Sau khi thẩm định, thực hiện các nghiệp vụ điều tra, công an xác nhận sổ tiết kiệm của cô Tôn quả thực là giả, sổ tiết kiệm không được sử dụng đúng phôi giấy của ngân hàng.

Nghe vậy, cô Tôn chết lặng tại chỗ, mất tiền đã là xui xẻo rồi, thế mà bây giờ ngay cả sổ tiết kiệm ở ngân hàng cũng là giả.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện, mặc dù sổ tiết kiệm của cô Tôn là giả nhưng 1 triệu USD là thật, sau khi điều tra cũng ngân hàng, công an phát hiện cô Tôn đã gửi 1 triệu USD vào ngân hàng vào 5 năm trước, nhưng sau đó trong vòng 1 năm, cô không hề gửi thêm tiền. Cùng với đó, toàn bộ số tiền của cô Tôn đã được rút.

Công an nghi ngờ sổ ngân hàng của cô Tôn đã bị tráo đổi, sau nhiều đợt điều tra, công an cuối cùng tin rằng Tian, một cựu nhân viên ngân hàng đã lợi dụng điểm yếu của gửi tiền online và thực hiện hành vi phạm tội của mình. Tian là nhân viên đã xử lý công việc cho cô Tôn vào năm 2014.

Với sự giúp đỡ của ngân hàng, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra Tian. Để thực hiện thành công kế hoạch, Tian đã mua một chiếc máy in cũ ở ngân hàng, dùng máy in làm giả sổ tiết kiệm, sau đó dùng sổ tiết kiệm giả này thay thế sổ tiết kiệm thật của cô Tôn khi giải quyết công việc. Vì cô Tôn gửi tiền online và đã ủy quyền cho Tian nên nhân viên ngân hàng này đã có thể dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Dù sự việc đã được đưa ra ánh sáng nhưng cô Tôn vẫn không thể lấy lại được số tiền vì Tian đã tiêu hết 1 triệu USD và không còn khả năng trả nợ. Cô Tôn không còn cách nào khác là đưa ra tòa, mong ngân hàng đứng ra chịu trách nhiệm.

May mắn thay, luật pháp rất công bằng, thẩm phán cho rằng mặc dù trách nhiệm chính trong vấn đề này thuộc về Tian nhưng ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng vì đã không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tiền gửi của người gửi tiền và trả tiền cho cô Tôn. Sau đó, 1 triệu USD tiền gửi và lãi tương ứng được trả lại cho cô Tôn.

Qua trường hợp của cô Tôn, công an cảnh báo, không để lộ thông tin đăng nhập tài khoản, không nhấn vào đường link lạ, cài đặt chương trình quét virus, thường xuyên kiểm tra tài khoản, gọi ngân hàng khóa tài khoản khẩn cấp, nên chọn các ngân hàng lớn và uy tín để gửi tiết kiệm. Đặc biệt, công an khuyến cáo người dân nên trực tiếp thực hiện các giao dịch, không ủy quyền cho người lạ thực hiện thay mình.

