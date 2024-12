Cô gái kiếm 40 tỷ đồng trong hơn 1 năm mà không phải 'chạy đua' chấm công

*Bài viết là chia sẻ của Georgia Austin - người viết nội dung, nhà chiến lược đồng thời là người sáng lập và CEO của Wizeo - nền tảng sáng tạo nội dung cho các doanh nghiệp.

Cắt giảm ngân sách, sa thải đồng nghĩa với việc nhiều công ty đang chuyển sang sử dụng lao động bên ngoài để lấp chỗ trống. Đây là cơ hội tốt đối với những người làm việc tự do như tôi.

Tôi bỏ công việc “9 to 5” (làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) để trở thành người viết nội dung tự do trên nền tảng Fiverr và chuyển đến Brazil ngay trước khi đại dịch bùng phát. Tất cả bắt đầu với một chiếc laptop và tôi đã kiếm được 1,7 triệu USD (tương đương 40 tỷ đồng) doanh thu trong vòng 17 tháng. Kinh nghiệm cá nhân đã dạy tôi rằng những người làm nghề tự do không cần quá lo lắng trong một nền kinh tế đầy rủi ro.

Dưới đây là những việc tôi đã làm để tăng doanh thu, thu hút khách hàng mới và phát triển doanh nghiệp:

Chọn thị trường ngách

Những người lao động bị sa thải sẽ tràn vào mảng làm việc tự do, tạo ra nhiều sự cạnh tranh hơn. Do đó, chuyên môn hóa giúp bạn nhắm mục tiêu khách hàng hiệu quả hơn, nhận thù lao cao hơn và tạo lợi thế cạnh tranh.

Tôi sử dụng kinh nghiệm và kiến thức nền tảng về sáng tạo nội dung để viết quảng cáo cho các thương hiệu. Lời khuyên của tôi là bạn nên thử sức với nhiều loại hình khác nhau để trải nghiệm và từ đó nhắm mục tiêu đến chuyên môn mà bạn nắm vững nhất. Vị trí trợ lý cá nhân ảo, người quản lý phương tiện truyền thông xã hội, nhà phát triển ứng dụng di động, nhà thiết kế web, người viết quảng cáo và kế toán đều có triển vọng tốt ở thời điểm này.

Xây dựng thương hiệu

Khi thiết lập được thị trường ngách, hãy tận dụng nó để định vị mình là chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn giỏi. Ban đầu, tôi tập trung vào việc xây dựng thương hiệu của mình thông qua Fiverr - nền tảng trực tuyến dành cho các dịch giả tự do, đồng ý với càng nhiều hợp đồng càng tốt để leo lên được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của trang web.

Mọi thứ mà tôi cung cấp đều được trau chuốt kỹ lưỡng và có giá hợp lý. Đánh giá tích cực ngày càng tăng của khách hàng đã giúp tôi xây dựng thành công thương hiệu. Trong vòng chưa đầy hai năm, tôi đã phát triển tài khoản Fiverr của mình thành một trong 1% người có thu nhập cao nhất trên nền tảng và bắt đầu phân phối công việc cho những tác giả khác.

Mạng xã hội cũng giúp xây dựng thương hiệu khi cho khách hàng biết rõ hơn bạn là ai và có khả năng làm gì. Hãy cập nhật thông tin liên quan đến công việc hay mẹo vặt thường xuyên hơn trên mạng xã hội để thu hút thêm khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ

Xây dựng mạng lưới mối quan hệ sẽ mất thời gian, song thành quả vô cùng xứng đáng. Fiverr, Upwork và các nền tảng khác là những cách tuyệt vời để tìm khách hàng trực tiếp. Hãy tìm những thương hiệu mà bạn thực sự cảm thấy mình có thể gia tăng giá trị và trực tiếp chia sẻ với họ cách bạn có thể cung cấp dịch vụ của mình.

Hãy chủ động trong việc duy trì các liên hệ đó. Công cụ kết nối mạng lưới của tôi là LinkedIn và tôi đăng bài trên đó từ 2 đến 3 lần/tuần. Nó giúp tôi kết nối với người mình từng làm việc cùng, lọt vào tầm ngắm của các nhà lãnh đạo ngành khác đồng thời nâng cao uy tín.

Biết giá trị của mình

Để có được hợp đồng đầu tiên, nhiều người có xu hướng đưa ra mức giá thấp. Đừng tự đánh giá bản thân tệ như vậy.

Lạm phát tăng đồng nghĩa với việc bạn phải định giá mọi thứ cẩn thận. Ngay cả các chuyên gia có kinh nghiệm cũng sẽ cảm thấy rất khó duy trì mức phí như cách đây 5 năm. Vì vậy, hãy tham khảo những người cung cấp dịch vụ tương tự và tự tin khi đưa ra mức giá của riêng mình. Chỉ cần bạn làm tốt, đem lại trải nghiệm tích cực, khách hàng sẽ thấy mức giá đó hoàn toàn xứng đáng.

Nguồn: BI