Cô gái mắc kẹt cả bàn tay trong miệng bạn trai, bác sỹ vất vả xử lý

Đôi bạn trẻ này sống ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Khi ở nhà cùng nhau, họ quyết định thực hiện một trò đùa đang là xu hướng. Bắt chước một video đang hot trên mạng, chàng trai tái hiện màn "ăn tay" bạn gái để quay clip, không ngờ tình hình trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi quay xong, cô gái không thể rút tay ra khỏi miệng người yêu. Họ sợ hãi tìm mọi cách nhưng vẫn khong thoát khỏi tình trạng mắc kẹt oái oăm này, cuối cùng đành phải cùng nhau đến bện viện cầu cứu bác sỹ trong tình trạng "dính liền".

Trong video đang lan truyền được ghi tại bệnh viện, có thể thấy chàng trai rất đau đớn và khó chịu. Mặt anh đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên, miệng căng hết cỡ do cả bàn tay của bạn gái đang ở trong đó, nước dãi rỉ ra ở khóe khóe miệng.

Theo bác sỹ Zhang Mingyuan, người tiếp nhận điều trị ca bệnh này, cô gái bị kẹt tay là do cơ hàm của chàng trai đột ngột co cứng, khiến anh không thể mở rộng miệng như cũ để cô lấy tay ra. Càng cảm thấy đau, cơ hàm càng co cứng khiến anh cắn chặt hơn và tình trạng này khiến anh đau thêm; tạo thành một vòng luẩn quẩn đáng sợ.

(Ảnh cắt từ clip)

Để xử lý, y tá mở bản nhạc nhẹ nhàng nhằm giúp bệnh nhân bình tĩnh, thư giãn hơn, giảm nguy cơ nghẹn hoặc buồn nôn. Bác sỹ dùng dụng cụ chuyên dụng để cố định hàm của anh trong trạng thái mở rồi tiêm thuốc giãn cơ để giảm co thắt. Tiếp đến, bác sỹ xoay nhẹ cổ tay cô gái, tranh thủ tận dụng sự linh hoạt của khớp hàm để lấy tay ra. Toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trong hơn 20 phút.

Bác sỹ Zhang cho biết, khuôn miệng chúng ta trông có vẻ mềm mại, linh hoạt nhưng trên thực tế có ba khu vực khá nguy hiểm là răng, xương gò má và khớp hàm. Việc dùng lực mạnh để mở miệng có thể gây tổn thương dây thần kinh, thậm chí có nguy cơ làm trật khớp hàm.

Clip trên được lan truyền mạnh trên mạng, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người coi đây là hậu quả của việc tùy tiện bắt chước các trào lưu trên mạng xã hội một cách mù quáng: "Người trẻ bây giờ hễ có clip nào hot cũng bắt chước, trào lưu nào hot cũng đu trend, không nghĩ đến hậu quả"; "Có lớn mà chẳng có khôn, nghịch dại như vậy vừa mang vạ vào thân vừa trở thành trò cười"; "đây là lời cảnh báo cho lối sống chạy theo trào lưu bất chấp của giới trẻ ngày ngay"...