Cô gái thuê căn hộ 90m2 giá 18 triệu/tháng cùng bạn: Nhiều lần quyết định thuê nhà chỉ vì bố cục dễ trang trí

Thuê nhà trống tiết kiệm hơn so với căn đầy đủ nội thất

Quỳnh Hoa (25 tuổi) hiện đang làm trong lĩnh vực kinh doanh quần áo và sáng tạo nội dung. Cô bạn đang thuê căn hộ 90m2 với giá thuê là 18 triệu đồng ở Quận 7, TP Hồ Chí Minh cùng bạn.

“Trước đây, mình sống 1 mình trong căn hộ nhỏ, chi phí khá là cao. Một trong những lý do khiến mình quyết định chuyển ra sống chung với bạn là vì muốn có người hỗ trợ trong công việc cũng như giảm áp lực khi trả hoá đơn. Và sống 1 mình cũng khá buồn. Có bạn sống chung sẽ hỗ trợ được rất nhiều không chỉ mỗi công việc, mà còn trong cuộc sống bình thường. Chẳng hạn, bạn mình luôn sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc thú cưng mỗi khi mình vắng nhà”.

Quỳnh Hoa

Cô bạn thuê căn nhà trống, bởi vì đã có sẵn đồ dùng sắm sẵn từ những lần thuê trọ trước. Quỳnh Hoa mua nội thất cơ bản khoảng 20 triệu đồng. Đồ đạc cơ bản như giường, nệm, sofa, tủ lạnh và máy giặt cô bạn sẽ đem đi theo khi chuyển trọ. Những món đồ còn lại sẽ được thanh lý. “Thuê nhà đầy đủ nội thất thường đắt hơn khoảng 2 triệu/ tháng. Theo mình, thuê nhà trống sẽ tiết kiệm chi phí hơn, chưa kể khi mình không ở nữa phải trả lại nguyên vẹn hiện trạng cho chủ nhà. Nếu phát sinh hư hỏng, mình còn chịu nhiều chi phí hơn nữa”.

Kinh nghiệm chuyển nhà của Quỳnh Hoa là hãy thuê bên thứ 3 vận chuyển nhà. Dịch vụ rất nhiều, mọi người không cần phải mang vác nặng, chỉ vất vả đoạn dọn đồ. Chi phí vận chuyển khoảng 1 triệu đồng. Thường chuyển nhà sẽ khoảng 1 lần/ năm nên con số đó không tính là phung phí.

Cô bạn cũng thích tự tay sắp xếp không gian sống theo mong muốn cá nhân. Những căn hộ có nội thất sẵn thường trang trí theo lối cũ, khá già so với lứa tuổi của Quỳnh Hoa. Ngoài ra, cô bạn cũng không thích sử dụng đồ chung cùng người khác.

Quỳnh Hoa trang trí nhà không theo một phong cáchcụ thể, chỉ có một tiêu chí cá nhân là gọn gàng, màu sắc tươi sáng và thân thiện với cây xanh. “Một bí kíp của mình đó là tưởng tượng ra việc sắp xếp mọi thứ trong căn phòng trước rồi mới quyết định mua đồ trang trí như thế nào. Cây xanh là thứ không thể thiếu để cho căn phòng trở nên có điểm nhấn hơn”.

Bên cạnh đó, Quỳnh Hoa tự nhận rằng bản thân khá kỹ tính, thích đổi mới nên thường xuyên thay đổi bố cục không gian sống và sắm sửa thêm một ít đồ trang trí. Không gian sống gọn gàng và đẹp mắt giúp cô bạn bắt đầu công việc freelance tại nhà. Điều này mang lại cảm giác thoải mái, không bị buồn chán và tạo cảm hứng làm việc.

Không gian sống của Quỳnh Hoa

Nhiều lần chọn thuê nhà chỉ vì bố cục

Dù sống cùng với bạn, Quỳnh Hoa thường sẽ chi trả toàn bộ tiền mua đồ trang trí nhà. “Tính sở hữu của mình khá cao, nên mình thường là người quyết định và xuống tiền khi mua sắm. Tuy nhiên, mình sẽ bàn bạc với bạn trước khi quyết định 1 việc nào đó ảnh hưởng đến sinh hoạt chung”.

Quỳnh Hoa và bạn khá thoải mái trong việc sống chung với nhau. Bên cạnh đó, cả 2 đều có không gian phòng riêng nên cũng khá linh động, trang trí phòng theo mong muốn cá nhân. Do vậy, cả 2 người hiếm khi gặp xung đột trong câu chuyện trang trí nhà ra sao. Còn đối với không gian chung, gọn gàng là tiêu chí quan trọng nhất. Cả 2 đều tuân thủ theo những nguyên tắc chung là cách tốt nhất để có khoảng thời gian sống cùng nhau vui vẻ.

Một số góc khác trong căn nhà

Cuối cùng, yếu tố tiên quyết để lựa chọn nhà thuê đối với Quỳnh Hoa là vị trí, hướng nhà và bố cục căn hộ. Vị trí quyết định dịch vụ xung quanh, có tiện lợi cho công việc hay không. Hướng nhà cũng khá là quan trọng vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc sáng tạo. Hướng nhà đón nắng hay đón gió, nắng sáng hay nắng chiều.

Còn bố cục căn hộ sẽ định hình phong cách trang trí. Nhà có ban công hay cửa sổ đón ánh sáng như thế nào, lúc đó cô bạn sẽ thay đổi trang trí sao cho phù hợp. Có những lúc Quỳnh Hoa thuê nhà ở chung cư đó vì chỉ thích mỗi bố cục của chung cư đó, dễ hình dung ra nhiều kiểu trang trí độc đáo.

“Để đảm bảo an toàn, mình không thuê các chung cư cũ. Mình thường chọn chung cư mới có chủ đầu tư uy tín, an toàn, diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên. Và thường nó sẽ đi kèm với giá thành thuê nhà cũng cao, Mình chọn cách gia tăng thu nhập hơn là lựa chọn 1 chỗ ở kém an toàn. Mình cũng tự học các kiến thức phòng cháy chữa cháy và theo dõi thông tin từ báo đài thường xuyên", Quỳnh Hoa chia sẻ quan điểm trong câu chuyện đảm bảo sự an toàn khi đi thuê nhà.