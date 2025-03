Cô gái tiêu 7 tỷ đồng khi xem livestream, mẹ sốc nhập viện

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái tham gia phòng phát sóng trực tiếp của một nhóm nhạc nữ trực tuyến trong nửa năm và đổ vào đó số tiền khổng lồ mà gia đình không nhận ra dấu hiệu bất thường nào. Khi phát hiện sự việc, họ ngay lập tức yêu cầu nền tảng phát trực tiếp hoàn lại tiền với lý do "tiêu dùng bốc đồng". Tuy nhiên, bộ phận chăm sóc khách hàng từ chối vì "người liên quan là người trưởng thành" và tuyên bố rằng nền tảng không thể chịu trách nhiệm về hành vi của cô.

Cô gái kể lại với giới truyền thông rằng ban đầu cô vào phòng phát sóng trực tiếp một cách tình cờ và chỉ nạp 100 nhân dân tệ, nhưng sau đó cô nhanh chóng tăng số tiền nạp lên từng ngày, thậm chí có những ngày cô nạp hơn 100 nghìn nhân dân tệ.

(Ảnh minh họa: Sohu)

Cô gái này mô tả trạng thái của mình ở thời điểm đó là "càng ngày càng nghiện", bắt đầu từ việc tặng những "trái tim nhỏ" giá 0,1 nhân dân tệ (350 đồng) rồi dần dần tăng lên thành những món quà ảo trị giá cả nghìn tệ, chẳng hạn như "xe thể thao" và "lễ hội hóa trang". Cô thậm chí còn tặng 122 món quà "tên lửa" trị giá hơn 120 nghìn nhân dân tệ (gần 424 triệu đồng) chỉ trong một đêm.

Thiết kế "cuộc thi PK" (thách đấu giữa những người đang livestream xem ai được nhiều like, quà tặng từ người xem hơn) của nền tảng phát sóng trực tiếp và chế độ tương tác của người dẫn chương trình khiến cô nảy sinh tâm lý “chiến đấu” và mong muốn chiến thắng mãnh liệt, cuối cùng rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Mẹ của cô gái đã phải nhập viện cấp cứu do bị sốc nặng. Người nhà cho biết số tiền cô tiêu vào các buổi livestream là tài sản chung của gia đình từ nguồn thừa kế, không phải phần tài sản mà cô có quyền tự do định đoạt. Do đó, họ yêu cầu nền tảng trả lại tiền.

Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc chỉ ra rằng cô hái này đã trên 23 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và hành động của cô là hành động pháp lý cá nhân. Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc chi tiền của cô được coi là hành vi tặng, cho; chỉ cần tiền đã thực sự được trả và không có gian lận, ép buộc, hiểu lầm lớn hoặc bất công rõ ràng thì được coi là đã hoàn thành giao dịch và không thể bị đơn phương hủy bỏ.

Nếu yêu cầu hoàn lại tiền, cần cung cấp đủ bằng chứng, chẳng hạn như hồ sơ trong trò chơi, phát lại tương tác trực tiếp cho thấy người dẫn chương trình sử dụng lời lẽ hoa mỹ để dụ dỗ… để chứng minh có sự thao túng tâm lý hoặc đưa ra lời hứa sai sự thật.

Cũng có chuyên gia khuyên rằng, người tham gia tương tác khi phát sóng trực tiếp nên giữ lý trí, lưu hồ sơ giao dịch cũng như nội dung tương tác để có thể cung cấp bằng chứng mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra tranh chấp.