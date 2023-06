Cô gái trẻ tiết kiệm được khoảng 6,6 tỷ đồng rồi nghỉ hưu "kiểu lạ": Mỗi ngày làm freelancer 4 tiếng để duy trì thu nhập, thời gian còn lại tận hưởng cuộc sống

‏Tôi là Tiểu Ly, dạo trước tôi có chia sẻ một video đi làm 4 tiếng mỗi ngày và trò chuyện với mọi người về tình hình cuộc sống của tôi gần đây. Tôi đã không còn làm công việc hành chính hơn 3 năm nay, trong khoảng thời gian đó tôi tập trung vào công việc freelancer và điều hành công ty riêng. Tôi duy trì khoảng 4 tiếng làm việc mỗi ngày, thời gian còn lại đều dành để tận hưởng cuộc sống, dù vậy thu nhập cũng rất ổn. Cơ bản đã thực hiện được lý tưởng sống của mình.‏

‏Trong quá trình đi đến tự do tài chính, quan niệm của tôi về việc nghỉ hưu sớm cũng có nhiều thay đổi. Tôi cảm thấy những chia sẻ của tôi có thể giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Từ đó xác định được thực thứ mà bản thân bạn thật sự muốn đạt đến.‏

1. Nghỉ hưu sớm có thực sự khiến bạn hạnh phúc hay không?



‏Trước đây tôi cũng từng chia sẻ về khái niệm FIRE của phương Tây, đó là khái niệm về nghỉ hưu sớm và tự do tài chính, phương pháp này giúp tiết kiệm 25 lần chi tiêu trong năm, dành 4% thu nhập thu động mỗi năm cho cuộc sống. Tôi cũng từng rất khao khát cuộc sống như thế này, cũng mơ ước thực hiện được phương pháp fire trước 30 tuổi.‏

‏Theo quan niệm truyền thống, mọi người đều hiểu hưu trí làm việc cho đến 65 tuổi, cuối cùng tận hưởng cuộc sống trong khoảng chừng 10-15 năm trước khi qua đời. Điều đó thật đáng sợ. Vì vậy, hầu hết người trẻ đều hi vọng tận hưởng cuộc sống và ngắm nhìn thế giới khi càng sớm càng tốt thay vì nhốt mình trong văn phòng ngày này qua ngày khác. Bản thân tôi cũng có ước muốn tương tự.‏

‏Sau 3 năm làm việc, tôi tiết kiệm được một khoản tiền 2 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng) và dũng cảm xin nghỉ việc. Sau khi nghỉ trong khi sử dụng tài chính để tạo thu nhập thụ động, tôi đã đến Đông Nam Á sinh sống, học yoga ở Ấn Độ và leo núi ở Nepal... Ban đầu, tôi cảm thấy đây thực sự là cuộc sống mà mình mong muốn và tôi vô cùng hạnh phúc vì điều đó, nhưng sau vài tháng tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán và muốn đi đâu đó.‏

‏Trên thực tế, trước khi nghỉ hưu bạn luôn trong trạng thái rất mong đợi nhưng sau khi nghỉ hưu công việc đột ngột dừng lại, cả ngày ở nhà không có việc gì làm, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán, thậm chí ngay cả động lực để rời khỏi giường cũng không có. Cho nên, tôi cho rằng nghỉ hưu sớm thật sự rất hấp dẫn nhưng nó chỉ là một khái niệm ảo.‏

2. Khái niệm nghỉ hưu thật sự mà tôi đang theo đuổi là gì?

‏Tôi muốn nghỉ hưu không phải là ăn không ngồi rồi suốt 24h mà là biến công việc thành một phần của cuộc sống và đạt được sự cân bằng thật sự. Tôi nghĩ ý nghĩa của tự do tài chính không phải là bạn có nhiều thời gian rảnh mà là cách bạn sử dụng thời gian rảnh đó như thế nào.‏

‏Bản thân tôi không hề cổ súy cho việc ngừng đi làm, điều tôi hướng đến là hãy biến công việc thành một phần nhỏ của cuộc sống, tương tự như việc ăn ngủ hay tập thể dục, diễn ra thường xuyên và đều đặn. Trên thực tế tôi là một người rất thích đầu tư và thông qua đầu tư tôi có thể trang trải cuộc sống của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng đầu tư và khiến các khoản đầu tư của mình luôn trong tình trạng sinh lời, ngay cả Buffett cũng không làm được điều này. ‏

‏Hơn nữa nếu tất cả mọi người đều ngừng làm việc thì kinh tế xã hội không thể nào phát triển. Thế nên tôi nghĩ mục đích của công việc không chỉ để kiếm tiền, con người cần kết nối với xã hội để trải nghiệm, cảm nhận, khám phá bản thân từ đó học hỏi trưởng thành, đây mới là ý nghĩa quan trọng nhất của công việc. Nói cách khác nếu công việc bạn đang làm là thứ bạn yêu thích và thuộc sở trường của bạn thì về cơ bản bạn đã đạt được tự do tài chính.‏

‏Với cách hiểu đó, sau nửa năm sống ở Đông Nam Á tôi bắt đầu làm việc lại và bây giờ tôi là một blogger và một nhà tư vấn thương hiệu cá nhân. Tôi đã tìm thấy một nghề nghiệp mà tôi yêu thích, có cảm giác thành tựu và giúp đỡ được nhiều người. Đối với tôi, tự do tài chính mà tôi hiểu là bạn chọn làm việc để thực hiện những điều bạn mong muốn chứ không phải vì mục đích kiếm tiền. Tiền không phải là điều quan trọng nhất; mục tiêu, động lực và giá trị mà bản thân tôi đem lại cho người khác mới là quan trọng nhất.‏

3. Có cần đợi đến khi về hưu rồi mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống?

‏Khi còn làm ở công ty internet, nhiều đồng nghiệp xung quanh tôi đều coi việc nghỉ hưu sớm là mục tiêu phải chạy nước rút để đạt được. Vì vậy họ luôn trong trạng thái rất vội và và làm việc điên cuồng. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như họ nhưng sau đó mới cảm thấy cách làm này quả thật không bền vững. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một con đường mới trong cuộc sống, sống chậm rãi và tận hưởng hành trình này thay vì chỉ hướng tới một mục tiêu nào đó và tự hào rằng mình đã hoàn thành nó trước 30, 40 tuổi. So với việc đánh dấu vào danh sách việc cần đạt được tôi cảm thấy đời người quan trọng nhất là sống cho hiện tại.‏

‏Để chạy nước rút đến mục tiêu tôi nghĩ chúng ta sẽ mất nhiều hơn được, đó là lý do tôi chọn cách sống chậm rãi và sống hợp lý, mỗi ngày dành khoảng 4 tiếng hoàn toàn cho công việc, thời gian còn lại là của gia đình, người thân và bạn bè. Tôi thích học nhiều thứ và làm những gì mình thích, tôi không muốn chết mà không có gì nhưng cũng không muốn đánh mất nhiều thứ quan trọng của đời mình chỉ vì kiếm tiền. Có một câu nói bản thân tôi rất tâm đắc:‏ life is what happens when you're busy making other plans.‏ (cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn thực hiện các kế hoạch khác).‏

‏Cuộc sống là thứ không thể nào đoán trước được, mỗi người là những cá thể khác nhau và cuộc sống của chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau, vì thế không cần phải theo đuổi những gì người khác theo đuổi và những thứ được cho là tiêu chuẩn xã hội, hãy làm những điều bản thân bạn yêu thích và thực sự hạnh phúc.‏

*Câu chuyện được Tiểu Ly chia sẻ trên nền tảng toutiao.com