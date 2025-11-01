Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cô gái tử vong trong cốp xe ô tô ở TP.HCM

01-11-2025 - 16:36 PM | Xã hội

Hơn 11h30 ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra vụ cô gái tử vong trong cốp xe ô tô trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, đôi vợ chồng ở đường Nguyễn Thị Đẹt thấy mùi hôi thối phát ra từ xe ô tô của gia đình đậu trên vỉa hè trước nhà nên ra kiểm tra. Qua đó, cả 2 phát hiện thi thể một cô gái nằm tử vong trong cốp xe nên hô hoán, báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Bước đầu thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Nghe thông tin, rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi. Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự.

Cô gái tử vong

