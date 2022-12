Có gì ở dòng bia hảo hạng Đan Mạch - Carlsberg Danish Pilsner?

Hương vị tinh túy được chắt lọc suốt 175 năm



Năm 2022, Carlsberg đánh đấu hành trình 175 năm hình thành và phát triển, từ một nhà máy bia thủ công nhỏ ở Valby, Copenhagen cho tới khi trở thành một trong 3 tập đoàn bia lớn nhất trên thế giới. Tôn chỉ "phát triển nghệ thuật làm bia đến độ hoàn hảo nhất có thể" của nhà sáng lập Carlsberg, J. C Jacobsen đã giúp Carlsberg ghi dấu ấn lên bản đồ thế giới trong cả lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới.

Từ lâu, Carlsberg luôn được nhắc đến là thương hiệu bia chuẩn mực từ Châu Âu dành cho phân khúc khách hàng cao cấp. Kiếm tìm sự hoàn hảo trong từng yếu tố dù là nhỏ nhất, Carlsberg đã không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những phát kiến đột phá trong nghệ thuật ủ nấu bia. Bí mật làm nên hương vị đặc trưng của Carlsberg là công thức ủ nấu kết hợp giữa men bia, hoa bia độc đáo và lúa mạch thượng hạng. Hương vị của Carlsberg ghi dấu ấn nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa vị đắng và vị ngọt. Hương vị đậm đà trọn vẹn ấy hứa hẹn mang đến cảm giác sảng khoái trong từng trải nghiệm thưởng bia.

Điểm đặc biệt của Carlsberg không chỉ nằm ở công thức men độc đáo mà còn nằm ở cách lựa chọn hoa bia

Sáng tạo không ngừng để tìm ra những hương vị mới



Ngay từ buổi đầu của thương hiệu, nhà sáng lập J.C Jacobsen đã có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ có khoa học mới là chìa khóa mở ra tương lai cho ngành công nghiệp bia trên toàn thế giới. Năm 1875, ông quyết định thành lập phòng thí nghiệm Carlsberg để nghiên cứu về đại mạch, cách ủ bia và quá trình lên men.

Tại Phòng thí nghiệm Carlsberg, Giáo sư - Tiến sĩ Emil Christian Hansen đã nuôi cấy thành công men bia tinh khiết đầu tiên trên thế giới với tên gọi Saccharomyces Carlsbergensis (1883).

Kiên định với tinh thần "theo đuổi sự hoàn hảo" trong suốt 175 phát triển, những sáng tạo không ngừng của Carlsberg mang đến trải nghiệm bia trọn vẹn hơn cho người tiêu dùng, là chất xúc tác cho những khoảnh khắc kết nối, tụ họp tuyệt vời trong cuộc sống.

Trong suốt 175 hình thành và phát triển, Carlsberg đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra những vị bia mới. Phòng thí nghiệm Carlsberg được coi là nơi khởi nguồn, hỗ trợ cho những ý tưởng của tập đoàn để luôn hướng tới sự hoàn hảo.

Bia Carlsberg Danish Pilsner

Trong các sản phẩm mới của thương hiệu bia đến từ Đan Mạch, bia Carlsberg Danish Pilsner nổi bật là dòng bia với hương vị đặc biệt.

Đây là dòng sản phẩm chủ lực của Carlsberg tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 175 năm phát triển. Carlsberg Danish Pilsner như lời khẳng định thiết thực về nỗ lực nâng tầm trải nghiệm thưởng bia của người tiêu dùng. Thức bia thượng hạng này là kết tinh của những di sản đầy tự hào về văn hóa, lịch sử và khoa học của doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu Đan Mạch.

Carlsberg Danish Pilsner là kết tinh của những di sản đầy tự hào về văn hóa, lịch sử và khoa học của Carlsberg

Carlsberg Danish Pilsner nổi bật với mùi thơm đặc trưng cùng hương vị cân bằng hoàn hảo kết hợp hài hòa từ lúa mạch, men bia và hoa bia. Chất bia êm mượt, ghi dấu ấn nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa vị đắng và ngọt, sắc nét và sảng khoái với hương vị đậm đà trọn vẹn. Nhờ những lý do trên, Carlsberg tự hào là thương hiệu bia được Hoàng gia Đan Mạch tin tưởng lựa chọn để phục vụ tại những bữa tiệc trọng đại. Vinh dự đặc biệt này được thể hiện qua biểu tượng vương miện và dòng chữ "By Appointment to The Royal Danish Court" trên bao bì của Carlsberg Danish Pilsner.



Có thể nói, trong suốt 175 năm qua, Carlsberg đã nỗ lực từng ngày để nghiên cứu ra những dòng bia đẳng cấp gửi đến khách hàng. Ly bia trên tay không đơn thuần chỉ là một loại đồ uống, đó còn là tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ nhà lãnh đạo và nhân viên Carlsberg trong gần 2 thế kỷ "theo đuổi sự hoàn hảo" chinh phục trái tim người yêu bia trên khắp thế giới.