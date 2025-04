Có gì ở resort “all-in-one” rộng 25ha ngay bên dòng sông Phó Đáy: Tiện ích chuẩn 5 sao, tổ hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí ven sông đẳng cấp

Tối 25/4/2025, Flamingo Holdings chính thức khai trương thành phố di sản Flamingo Heritage Onsen & Resort tại Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang – vùng đất được mệnh danh là trung tâm Thủ đô kháng chiến của dân tộc. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025, được tổ chức trọng thể tại khuôn viên Flamingo Heritage Onsen & Resort.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn Flamingo và đại biểu ấn nút khai trương khách sạn Flamingo Heritage Onsen & Resort.

Flamingo Heritage Onsen & Resort là quần thể nghỉ dưỡng onsen cao cấp đầu tiên tại Tân Trào, trải rộng trên quy mô 25ha, nằm bên đôi bờ sông Phó Đáy. Khu nghỉ dưỡng gồm 3 phân khu chính với 330 căn villa và villa shop cùng khách sạn hạng sang.

Tại Flamingo Heritage Onsen & Resort, du khách được trải nghiệm mô hình nghỉ dưỡng “all-in-one” với hệ sinh thái tiện ích đa tầng tiêu chuẩn 5 sao. Điểm nhấn nổi bật của dự án là Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Flamingo Riverside Centre – tổ hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí ven sông hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách cũng như người dân địa phương.

Nằm giữa trung tâm vùng đất di sản, Flamingo Heritage Onsen & Resort không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là cánh cổng mở ra hành trình trở về cội nguồn, khám phá lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại đây, Trung tâm đón tiếp Khu du lịch Tân Trào Destination Centre - nơi hội tụ các lễ hội đặc sắc, sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức quanh năm như một lời chào nồng hậu, đưa du khách bước vào không gian sống động của lịch sử và văn hóa dân tộc.

Từ Flamingo, du khách dễ dàng kết nối tới những “địa chỉ đỏ” tại Thủ đô kháng chiến như Lán Nà Nưa, Đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào,... Bên cạnh đó, du khách còn có thể lựa chọn các tuyến tham quan chuyên đề được thiết kế riêng để tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành và phát triển của các cơ quan Trung ương đã từng đặt nền móng tại vùng đất chiến khu trong những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Cũng khởi hành từ Trung tâm đón tiếp Khu du lịch Tân Trào, tuyến du lịch lịch sử theo dòng sông Phó Đáy là một trong những sản phẩm mới đầy tâm huyết do Flamingo Holdings khởi xướng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Trên hành trình xuôi dòng Phó Đáy, du khách có thể dừng chân ghé thăm những di tích cách mạng tiêu biểu, lắng nghe những câu chuyện lịch sử sống động hay thưởng thức làn điệu hát Then truyền thống giữa khung cảnh non nước hữu tình.

Trong tuần lễ khai trương, Flamingo Heritage Onsen & Resort mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm đa sắc màu, kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và giải trí. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ hội Văn hóa – Di sản LaLa Town diễn ra từ ngày 30/4 – 3/5, nơi hội tụ những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố hiện đại cùng chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc và không gian tái hiện văn hóa truyền thống. Trong khi đó, lễ hội đèn lồng lần đầu tiên được tổ chức tại Tân Trào sẽ đưa dòng sông Phó Đáy trở thành điểm check-in lung linh sắc màu.

Được ra mắt ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 80 Quốc dân Đại hội Tân Trào, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sự kiện khai trương Flamingo Heritage Onsen & Resort vì thế còn là dấu mốc quan trọng thể hiện tinh thần tri ân quá khứ và kiến tạo tương lai. Đặc biệt hơn, Flamingo Heritage Onsen & Resort tự hào là nơi diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang 2025 như một lời khẳng định cam kết đồng hành của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Flamingo Heritage Onsen & Resort giới thiệu không gian trưng bày chuyên đề “80 năm vững bước từ trái tim Cách mạng” như một dấu ấn trang trọng và lắng đọng giữa chuỗi hoạt động sôi động tại Tân Trào. Không gian trưng bày quy tụ những bức ảnh tư liệu quý, tái hiện hành trình kiên cường của dân tộc từ Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khơi dậy ý thức gìn giữ di sản lịch sử trong mỗi người Việt Nam hôm nay.

Không gian trưng bày chuyên đề “80 năm vững bước từ trái tim Cách mạng”

Tiếp nối hành trình cảm xúc, không gian trưng bày còn mở ra một góc nhìn hiện đại khi giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đương đại của Tuyên Quang. Những hình ảnh trưng bày đầy cảm hứng như một lời mời gọi nồng hậu và hấp dẫn, mời du khách thập phương đến và khám phá xứ Tuyên trong Năm Du lịch 2025. Không gian trưng bày sẽ kéo dài cho đến cuối năm, trở thành một điểm hẹn văn hóa – lịch sử giàu giá trị tại trung tâm Thủ đô kháng chiến Tân Trào. “80 năm vững bước từ trái tim Cách mạng” cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi lễ hội và hoạt động hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc tại Flamingo Heritage Onsen & Resort trong năm 2025.

Với sự hiện diện của Flamingo Heritage Onsen & Resort, diện mạo du lịch Tuyên Quang đang dần chuyển mình mạnh mẽ. Đây không chỉ là sự bứt phá về hạ tầng, mà còn là khởi đầu cho một hành trình khai thác giá trị văn hóa – lịch sử một cách sáng tạo, bền vững, đưa Tuyên Quang vươn lên trở thành điểm đến nghỉ dưỡng di sản, sinh thái hàng đầu.