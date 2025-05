Rùng mình cách pha chế những chai nước hoa giả “Made in Dubai”: Trộn hoá chất bằng máy đánh trứng, chiết bằng ống bơm xi lanh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi (cùng ngụ TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn ngay trong chiều 9/5.

Nước hoa được sản xuất bằng... máy đánh trứng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, bị can Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được cho tại ngoại. Còn Long và Tính hiện cũng đã được bảo lãnh, tại ngoại.

Theo thông tin trên báo Dân Việt dẫn lại hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Qua truy xét, xác định chủ các tài khoản ngụ tại TP.Đồng Xoài.

Vô số chai, thùng đựng, nồi nhôm dùng để đựng hóa chất sản xuất nước hoa giả.

Các chai lọ hóa chất dùng để sản xuất nước hoa giả, bị lực lượng chức năng thu giữ.

Ngày 23/5/2024, lực lượng chức năng và Công an tỉnh Bình Phước đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm gồm: 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang triết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng, thuộc TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm, cùng hàng chục ngàn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết; hóa chất, nguyên liệu và nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ khoảng 16 tỷ đồng.

Những lọ nước hoa giả thành phẩm đã được sản xuất, chuẩn bị bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính cả chục tỉ đồng - Ảnh: Công an cung cấp

Nước hoa giả dán mác Ivy DuBai - Ảnh: Công an cung cấp

Long chịu trách nhiệm pha chế nước hoa theo phương thức thủ công bằng cách cho các loại hóa chất, nguyên liệu vào 1 nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng đánh lên cho các dung dịch hòa quện vào nhau, sau đó chiết lại vào các chai nhỏ hơn có dung tích từ 10ml đến 50ml bằng các ống bơm xi lanh hoặc bằng máy hỗ trợ.

Sau đó, các chai nước hoa sẽ được dán nhãn mác lên thân chai, vỏ hộp có in giả xuất xứ "Made in Dubai (UAE)", mã vạch… và bán ra thị trường. Thống kê bước đầu tổng số hàng hóa đã bán ra thị trường có trị giá lên đến khoảng 50 tỷ đồng, giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.