Có gì trong thực đơn mỗi ngày của gia đình sống thọ nhất hành tinh?

Năm 2012, gia đình chị em nhà Melis sống ở vùng Sardinia (Ý) đã được Ủy ban Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là gia đình sống lâu nhất thế giới với tổng số tuổi là 861. Dù người chị cả, Consolata Melis, đã qua đời vào năm 2015 ở tuổi 108 nhưng bà vẫn được ghi nhận là công dân có tuổi thọ cao nhất thị trấn.

Gia đình này đã tiết lộ có 3 thứ luôn xuất hiện trong thực đơn mỗi ngày bao gồm bánh mì chua, súp Minestrone và một ly rượu vang đỏ. Những người trong gia đình này cho biết họ gần như ăn cùng nhau trong mọi bữa ăn. Đây đều là những món họ thích chứ không phải do bắt buộc theo một chế độ nào.

Chín anh chị em nhà Melis tin rằng, việc ăn súp Minestrone là bí quyết giúp họ sống lâu như vậy. Và đây cũng là món ăn chính của nhiều gia đình tại hòn đảo của Ý nổi tiếng với việc tuổi thọ cao nằm trong Bluezones (vùng xanh) này.

Súp Minestrone là một loại súp truyền thống tại Sardinia, nấu từ ba loại đậu gồm đậu gà, đậu pinto và đậu trắng cùng một số loại rau củ cùng ngũ cốc. Ngoài ra, họ cũng có xu hướng ăn nhiều loại rau xanh theo mùa, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

Theo các nhà khoa học, đậu được coi là "siêu thực phẩm hoàn hảo" trong chế độ ăn uống. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi gia đình sống lâu nhất thế giới ưu tiên sử dụng chúng mỗi ngày.

Đậu thường chứa tới 21% protein và 77% carbohydrate phức hợp. Ngoài ra, chúng còn chứa đầy chất xơ, cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau với giá cả phải chăng.

Thuật ngữ Bluezones được đặt ra nhằm chỉ năm khu vực trên thế giới, nơi người dân thường có tuổi thọ trên 100, bao gồm Loma Linda (California); Okinawa (Nhật Bản); Sardinia (Ý); Nicoya (Costa Rica) và Ikaria (Hy Lạp) Các nhà nghiên cứu đã tập trung theo dõi các thói quen của người dân những vùng đất này để rút ra bí quyết sống thọ - bên cạnh yếu tố di truyền. Từ đó, người ta rút ra một số thói quen chung của người dân vùng đất này như: Để cơ thể vận động tự nhiên, ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chỉ ăn no 80%, tạo sự liên kết, gắn bó trong cộng đồng, đặt những người yêu thương lên hàng đầu. Những thực phẩm được người dân Bluezones ưu tiên là trái cây, rau củ tươi, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, dầu olive...

