Có gì trong thực đơn mùa hè ở "thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao" nhìn thẳng ra top 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh?

Nằm trên một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, được bình chọn bởi Forbes, Beach House lôi cuốn với tầm nhìn thơ mộng ra bãi biển Non Nước và Cù Lao Chàm ngoài khơi xa, mang đến một khung cảnh ấn tượng với du khách ngay từ khi bước vào. Nhà hàng thuộc Danang Marriott Resort & Spa, là một trong những khu nghỉ dưỡng “trong mơ”, mang đẳng cấp quốc tế. Đây cũng là thiên đường nghỉ dưỡng gần biển ở Đà Nẵng mang thương hiệu quốc tế Marriott International đầu tiên tại Việt Nam.

Nếu hành trình ẩm thực tại Beach House được mô tả như một bài hát, những đầu bếp sẽ là nhạc trưởng dẫn dắt thực khách qua các chương khác nhau để khai mở các giác quan.

Bữa ăn bắt đầu với hương vị tươi mới của hàu. Thực khách có thể chọn các cách chế biến, từ hàu tươi, Rockefeller, Florentine, đến nướng than, để có thể thưởng thức những gì tinh túy của thiên nhiên ban tặng. Lấy cảm hứng từ làn gió nhẹ của bãi biển Non Nước với món Salad Non Nước, món khai vị tươi mát này là sự kết hợp sống động của các loại rau xanh địa phương và cà chua mọng nước, được bổ sung bởi củ cải đường bào sợi tinh tế, tươi ngon. Nước sốt yuzu tỏi chua làm tăng hương vị, trong khi sự béo ngậy của bơ tươi tạo nên sự cân bằng thú vị. Để hoàn thiện, hạt điều caramel giòn mang đến một chút hương vị của đất, khiến mỗi miếng ăn trở thành một trải nghiệm tinh tế kéo dài hơn bạn tưởng tượng.

Món tiếp theo là sự tái hiện hòa hợp của hải sản từ tôm, vẹm, cua đến tôm hùm. Các đầu bếp thổi hồn cho các nguyên liệu của Việt Nam kết hợp cùng kỹ thuật nấu phương Tây để mang đến những sáng tạo ẩm thực tinh tế chưa từng có.

Món cuốn mùa hè Cua Lột được chế biến độc đáo tại Beach House vẫn giữ được hương vị tươi mới của các loại rau thơm, giờ được bổ sung hoàn hảo với cua lột mềm thơm. Thịt cua ngọt và giàu dinh dưỡng kết hợp với rau thơm và giá đỗ, chấm cùng nước mắm chua ngọt, tạo nên một món ăn địa phương quen thuộc nhưng khác biệt đáng để bạn thưởng thức.

Mỗi ngày, các đầu bếp tự hào giới thiệu các món hải sản đặc biệt được đánh bắt trong ngày. Cá hồng, cá vược, cá chim,… có thể được chế biến theo sở thích của bạn, dù là chiên giòn, xào hay nướng than – đều được chế biến theo ý thích.

Điểm nhấn của bữa ăn chắc chắn là Tomahawk – vua của các loại bít tết. Tomahawk chinh phục tất cả những người yêu thích ẩm thực với độ mềm và ngon ngọt. Miếng thịt được nướng hoàn hảo, hương vị đậm đà của Tomahawk hòa quyện với hương khói, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên. Hãy tưởng tượng bạn đang thưởng thức kiệt tác này bên cạnh tầm view tuyệt đẹp của nhà hàng từng lát cắt là một hành trình khám phá kỹ thuật điêu liệu của các đầu bếp. Kết hợp với một ly rượu vang cổ điển, trải nghiệm này hứa hẹn một cuộc phiêu lưu ẩm thực sẽ lưu lại trong ký ức của bạn thật lâu.

“Nhạc trưởng” của bếp mời thực khách trải nghiệm nốt ngọt mang "hương vị nhiệt đới". Nhà hàng Beach House lấy cảm hứng từ sự hiện diện của 100 cây xoài tại Danang Marriott Non Nước Beach Villas với một biến tấu nhiệt đới trên món tráng miệng cổ điển – Creme Brulee Xoài, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa chua và ngọt. Khẽ gõ lên lớp đường caramel trên cùng và đắm chìm vào thiên đường của xoài tươi – còn gì hơn bạn có thể mơ ước?