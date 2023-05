Cô giáo mầm non ở Trung Quốc bỏ nghề sau 1 buổi livestream: 'Tôi không ngờ lại kiếm được nhiều tiền đến thế!'

Trong thời buổi công nghệ số như hiện nay, dường như Internet là một công cụ kiếm tiền dễ dàng cho nhiều người, đến mức khiến họ choáng ngợp và không ngần ngại bỏ luôn công việc hiện tại mà câu chuyện của một cô gái trẻ ở Trung Quốc dưới đây là một ví dụ.

Theo thông tin mà tờ World Of Buzz đăng tải, dẫn lại thông tin trên tờ Oriental Daily, một cô giáo mầm non họ Hoàng ở Vũ Hán, Hồ Bắc bỗng dưng nổi tiếng sau một video ghi lại cảnh cô hát và dạy một bài hát mẫu giáo.

Cô Hoàng đã nhanh chóng nổi tiếng với ngoại hình nổi bật

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô Hoàng có gương mặt rất trẻ trung, xinh đẹp với làn da trắng hồng, ngũ quan thanh tú. Cùng với giọng hát ngọt ngào, cô Hoàng đã nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng và số người xem video của cô đã tăng đến chóng mặt, tới hơn 100 triệu lượt xem với vô số netizen trở thành người hâm mộ cô.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cô gái xinh đẹp đã có hơn 4 triệu lượt người theo dõi. Nhận được sự cổ vũ từ những người hâm mộ này, cuối cùng cô Hoàng đã thực hiện buổi livestream đầu tiên. Hàng chục ngàn người hâm mộ đã hồi hộp theo dõi buổi livestream này và cứ vài giây lại có người tặng quà cho cô.

Vì quá vui mừng, cô Hoàng đã rơi nước mắt trong buổi livestream

Trước sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ, cô giáo mầm non đã xúc động đến rơi nước mắt và cảm ơn tình cảm của họ.

"Tôi rất hạnh phúc và phấn khích. Tôi cũng không ngờ mình lại kiếm được nhiều tiền đến thế, chỉ làm một buổi livestream mà tôi thu được số tiền còn nhiều hơn 10 năm nhận lương giáo viên mầm non của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn", cô Hoàng xúc động chia sẻ.

Được biết, số tiền mà cô Hoàng kiếm được trong buổi livestream đó là từ 400.000 đến 500.000 Nhân dân tệ (tương đương từ 1,3 tỷ - 1,7 tỷ VNĐ). Trong khi đó, mức lương hàng tháng của một giáo viên mầm non ở Vũ Hán là vào khoảng 3.000 Nhân dân tệ, tức là chỉ vào khoảng 10 triệu VNĐ. Do đó, số tiền thu được từ buổi livestream đó cũng tương đương với 10 năm làm giáo viên mầm non.

Chính vì sự chênh lệch quá lớn này, cô Hoàng đã quyết định nghỉ việc và chuyển sang việc livestream. Chỉ trong 3 buổi livestream, cô Hoàng đã kiếm được khoảng 2 triệu Nhân dân tệ (gần 6,8 tỷ VNĐ).

Trước câu chuyện này, nhiều người cho biết nếu là cô Hoàng thì họ cũng sẽ nghỉ việc để chuyên tâm livestream. Một số cho rằng mức lương cho giáo viên nên được cân nhắc lại để đảm bảo cuộc sống cho các giáo viên cũng như tránh xảy ra tình trạng "chảy máu chất xám", ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cũng như tương lai của các học sinh sau này.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, việc kiếm tiền trên mạng đúng là có dễ dàng, nhưng cũng bấp bênh và đi cùng nhiều rủi ro. Bạn có thể nổi tiếng qua một đêm, nhưng thanh danh cũng có thể bị hủy hoại chỉ qua một đêm. Nếu không biết quản lý tốt hình ảnh của bản thân thì mọi thứ có được cũng nhanh chóng bị tiêu tán.