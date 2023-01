Cơ hội "bắt đáy" cổ phiếu mở ra khi định giá thị trường duy trì hấp dẫn trong năm 2023

Chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 chịu tác động mạnh trước bối cảnh bất ổn của thị trường toàn cầu và những thay đổi về chính sách điều hành vĩ mô trong nước. Sau hơn 2 năm bật tăng mạnh, VN-Index để mất gần 33% giá trị và trở về sát ngưỡng tâm lý 1.000 điểm.

Áp lực tỷ giá, lãi suất cũng như những biến động điều hành của NHNN khiến dòng tiền trong hệ thống trở nên căng thẳng. Thanh khoản liên tục sụt giảm kể từ đầu năm 2022, bình quân toàn thị trường chỉ còn 20.700 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 21% so với bình quân 2021. Giai đoạn cuối năm, thanh khoản thậm chí giảm còn gần một nửa so với bình quân và chỉ bằng 1/3 so với mức đỉnh.

Trong báo cáo chiến lược mới đây, Chứng khoán MB (MBS) đánh giá thanh khoản thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng sụt giảm về mức trung bình 15.000 tỷ đồng/ phiên năm 2023, tương đương giảm 30% so với bình quân 2022.

Xu hướng thanh khoản năm 2023 sẽ còn gặp khó, đội ngũ phân tích chỉ ra 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, FED tiếp tục tăng lãi suất và neo giữ ở mức cao với đỉnh lãi suất 2023 dự kiến ở mức 5,1%. Thứ hai, Fed và nhiều NHTW tiếp tục giảm dần bảng cân đối tài sản trong năm 2023. Thứ ba, nền lãi suất cao, cung tiền thận trọng, đáo hạn trái phiếu tạo lực cầu lớn về thanh khoản.

Dự báo về xu hướng VN-Index năm 2023, trong điều kiện nền lãi suất duy trì ở mức cao sẽ gây khó khăn cho dòng vốn vào TTCK, áp lực điều chỉnh và rung lắc sẽ vẫn sẽ tiếp diễn nửa đầu năm 2023. Trên kịch bản cơ sở này, MBS dự phóng chỉ số VN-Index sẽ dao động trong khoảng 280 điểm từ 900 – 1.180 điểm . Theo đó, xu hướng khó khăn 6 tháng đầu năm nhưng tích cực hơn về 6 tháng cuối năm khi kỳ vọng áp lực lãi suất giảm bớt và kinh tế phục hồi trở lại.

Đối với kịch bản thận trọng, nếu suy thoái lớn bất ngờ xảy ra, VN-Index có thể về mức thấp nhất 780 điểm và dao động từ 780-1.080 điểm.

Định giá thấp là cơ hội chọn lọc mua vào tại vùng đáy chu kỳ

Theo MBS Research, dòng tiền tham gia bắt đáy mạnh mẽ trong thời điểm giữa tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua phần lớn do định giá đã chiết khấu về mức giá rẻ khi bị áp lực bán tháo, hạ đòn bẩy trong thời gian rất ngắn.

Trong năm 2023, MBS dự báo lợi nhuận doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm do áp lực chi phí đầu vào và lãi suất tăng cao. Đội ngũ phân tích cũng cho rằng định giá P/E thị trường duy trì ở nền thấp sẽ là cơ hội để chọn lọc mua vào tại vùng đáy chu kỳ.

Trên cơ sở đó, dòng vốn nước ngoài mua ròng "ồ ạt" đã kích hoạt thị trường hồi phục khá mạnh kể từ vùng đáy 873 điểm. Đặc biệt NĐTNN thường giải ngân mạnh tại thời điểm thị trường có những nhịp chiết khấu giá lớn do áp lực bán tháo như thời điểm tháng 5-6 và thời điểm tháng 11-12 vừa qua.

Khối ngoại bán ròng phần lớn thời gian trong năm 2022, tuy vậy chỉ hơn 2 tháng giai đoạn cuối năm, dòng vốn ngoại mà chủ yếu là qua kênh ETF quay lại thị trường rất mạnh. Lũy kế kể từ đầu năm, khối ngoại mua ròng hơn 1,15 tỷ USD, trong đó dòng vốn qua các quỹ ETF đạt gần 900 triệu USD.