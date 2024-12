Cơ hội hiếm có để sở hữu bất động sản độc bản giữa lòng Hà Nội

Thị trường bất động sản 2024 đã có dấu hiệu hồi phục rõ nét hơn cùng với sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư, đặc biệt là từ Q2/2024.

Ba bộ luật (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản) sửa đổi liên quan đến thị trường được áp dụng sớm, nhận được sự đón nhận của cả người mua, người bán, sàn giao dịch và chủ đầu tư. Các vướng mắc về pháp lý dần được tháo gỡ, đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh; nghĩa vụ tài chính đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Tất cả là tiền đề để thúc đẩy đà phục hồi của thị trường bất động sản mạnh mẽ hơn từ năm tới.

Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) khi thị trường bất động sản. trải qua các giai đoạn nhạy cảm với những thay đổi về luật đã thúc đẩy nhà đầu tư săn hàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư ngày càng thông thái và tính toán cẩn trọng, bài bản hơn. Thay vì xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, nhà đầu tư dành thời gian để kiểm tra pháp lý, chủ đầu tư và khảo sát thật kỹ trước khi quyết định. Chính vì vậy các sản phẩm bất động sản hiện hữu, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín được đặc biệt yêu thích và săn lùng bởi các nhà đầu tư tiềm lực tài chính mạnh.

Bất động sản trung tâm - hấp lực mạnh bậc nhất trên thị trường

Thị trường bất động sản đang sôi động trở lại với sự gia tăng giao dịch. Tuy nhiên, với nhiều thách thức tồn tại, các nhà đầu tư cần linh hoạt, nắm bắt và sử dụng thông tin hiệu quả để có những lựa chọn đầu tư chính xác, đúng điểm vàng đón sóng mới của thị trường.

Ở khu vực phía Bắc, Hà Nội được giới chuyên gia đánh giá là "hạt nhân" trong chu kỳ phát triển mới với nguồn cung nói chung dồi dào hơn, khoảng từ 25.000 - 30.000 sản phẩm bất động sản các loại. Còn tại TP.HCM, con số này khiêm tốn hơn, khoảng từ 7.000 - 8.000 sản phẩm trong năm tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nguồn cung hiện vẫn rất lớn và chưa thể giải tỏa được ngay, đặc biệt đối với phân khúc bất động sản thấp tầng khu vực trung tâm. Sự khan hiếm quỹ hàng ngày càng gây áp lực lên giá bán, trong khi mức độ hấp thụ phụ thuộc vào nhu cầu mà nhu cầu được xem là một trong những động lực chính giữ cho thị trường ổn định và tăng trưởng trong vài năm trở lại đây.

Nhu cầu lớn về bất động sản thấp tầng trung tâm khiến giá bán phân khúc này không ngừng tăng.

Theo thống kê, nguồn cung nhà thấp tầng trong quý III/2024 vẫn giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung giảm nhưng số lượng giao dịch có chiều hướng tăng mạnh, tăng 194% so với quý trước và tăng 223% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trong quý tăng 30 điểm % theo quý, đạt mức 48%. Nguồn cung chưa được cải thiện và số lượng giao dịch tăng đã đẩy giá bán gia tăng. Giá thứ cấp của biệt thự cao tăng 3% so với quý trước; liền kề tăng 4%.

Với những dự đoán từ thị trường, đây là thời điểm phù hợp để đầu tư, đón sóng mới. Những sản phẩm nhà thấp tầng luôn mang đến hiệu quả đầu tư lâu dài, tạo được dòng tiền nhờ việc kinh doanh, cho thuê mặt bằng. Đặc biệt, các sản phẩm phiên bản giới hạn, có vị trí đắc địa, được đầu tư độc bản nằm ở trung tâm Hà Nội càng là tài sản đáng giá.

"Di sản" trong lòng "di sản"

Nổi bật trong những dự án thấp tầng cao cấp được giới thiệu thời gian này là phân khu The Aristo, nằm trong lòng The Manor Central Park - khu đô thị mở thông minh được kiến tạo với tầm nhìn là "kỷ nguyên mới của Hà Nội 36 phố phường".

The Aristo tọa lạc tại vị trí đắc địa trên tuyến đường huyết mạch Đại lộ Hoàng Mai, kết nối thuận tiện với các trục đường trọng yếu như Vành đai 3, Thanh Liệt, Chu Văn An và Phạm Tu, bao quanh là không gian xanh với hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm Dwight School Hanoi, trung tâm thương mại, khu dịch vụ, sân thể thao và công viên.

The Aristo sở hữu "toạ độ tinh hoa" trong lòng "kỷ nguyên mới của Hà Nội 36 phố phường"

Là mảnh ghép của The Manor Central Park, The Aristo được hưởng trọn không gian sống xanh trong tổng thể khu đô thị mở thông minh có diện tích quy hoạch lên tới 89,7 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 20,8%, liền kề công viên Chu Văn An (gần 100ha).

Với lợi thế giữa thiên nhiên xanh mát, The Aristo mang lại không gian yên bình và thư thái giữa lòng thành phố nhộn nhịp, giúp cư dân tận hưởng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được sự an nhiên, tươi mới dành cho năng lượng sáng tạo.

Đây cũng là phân khu dành riêng cho chủ nhân tinh hoa những giá trị độc bản về kiến trúc, cảnh quan xanh, có lợi thế kết nối không gian nội ngoại khu cùng các đặc quyền dành riêng như hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và khu vườn nướng BBQ ngoài trời.

The Aristo được kiến tạo lấy cảm hứng từ lối kiến trúc tân cổ điển, chăm chút từng chi tiết nhỏ để mang dấu ấn độc bản của mỗi chủ nhân

Phiên bản số lượng giới hạn chỉ 75 căn, The Aristo vừa ra mắt nhưng ngay lập tức đã trở thành biểu tượng mới trên thị trường bất động sản thấp tầng cao cấp nội đô Hà Nội, là niềm tự hào định vị đẳng cấp chủ nhân sở hữu.

Những căn biệt thự phố thương mại tại đây đều có diện tích lớn, mang đến không gian sống bề thế, tiện nghi. The Aristo còn có đặc quyền tùy chỉnh không gian sống theo phong cách riêng của chủ nhân với sự hỗ trợ của đội ngũ kiến trúc sư và nhà thiết kế đến từ Mỹ, châu Âu.

Khả năng cá nhân hoá giúp mỗi chủ nhân của The Aristo có thể kiến tạo nên những di sản độc bản của riêng mình

Sở hữu toạ độ "có một không hai", được quy hoạch trên nền quỹ đất lớn để tạo nên những công trình đậm bản sắc riêng, The Aristo được phát triển với tầm nhìn kiến tạo một không gian sống cân bằng giữa sự sang trọng tiện nghi và thiên nhiên xanh mát cùng những đặc quyền tiện ích. Với những lợi thế khác biệt, The Aristo là sản phẩm hấp dẫn để nhà đầu tư đón đợi trong thời điểm này.